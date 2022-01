1. Kalyan Banerjee Controversy : শ্রীরামপুর নতুন সাংসদ চায়, কল্যাণের বিরুদ্ধে টুইট অভিষেকের ভাইয়ের

আক্রমণ শানানো অব্যাহত কল্যাণ বিরোধী শিবিরের (Trinamool Congress Inner Strife) ৷ গতকাল রাতে সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুতো ভাই আকাশ ৷ নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, শ্রীরামপুর নতুন সাংসদ চায় ৷

2. Municipal Corporation Election : পিছিয়ে যাচ্ছে চার পৌরনিগমের ভোট, খবর কমিশন সূত্রে

রাজ্যের বকেয়া পৌরভোট কতদিন পিছোচ্ছে সেই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি ৷ তবে কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে দু সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে যেতে পারে চার পৌরনিগমের নির্বাচন (four civic body polls may postpone for 2 weeks) ৷

3. COVAXIN is universal vaccine : কোভ্যাকসিন এখন বিশ্বজনীন টিকা, জানাল ভারত বায়োটেক

এখন 15-18 বছর বয়সিদের কোভিড-19 ভ্যাকসিন কোভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে ৷ এই ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী সংস্থা জানাল, তাদের উৎপাদিত কোভ্যাকসিন কিশোর-কিশোরী থেকে প্রবীণ, বিশ্বের সব প্রান্তের মানুষ নিতে পারবেন (COVAXIN is universal vaccine) ৷

4. Gaisal Train Accident : ময়নাগুড়ির রেল দুর্ঘটনা উসকে দিল গাইসালের স্মৃতি

গতকাল বিকেলে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে লাইনচ্যুত হয় বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস (Bikaner Guwahati Express Derails) ৷ সেই ঘটনার খবর শুনে উত্তর দিনাজপুরের গাইসালের বাসিন্দাদের মনে পড় যাচ্ছে 1999 সালের দুর্ঘটনার কথা ৷

5. Coonoor Chopper Crash : অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ায় বিভ্রান্ত হন সিডিএসের পাইলট

অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ার জন্য বিভ্রান্ত হন পাইলট ৷ তাতেই ঘটে দুর্ঘটনা (IAF Chopper Crash) ৷ তিন বাহিনীর তদন্তে প্রাথমিকভাবে জানা গেল এই তথ্য ৷

6. North Korea Tests Missiles : ফের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ উত্তর কোরিয়ার, এবার ট্রেন থেকে

মার্কিন হুঁশিয়ারি ও নিষেধাজ্ঞাকে গুরুত্ব না দিয়ে ফের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ উত্তর কোরিয়ার (North Korea Tests Missiles), চলতি মাসে তৃতীয় বার ৷

7. Bratya Basu again criticizes Governor : উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ফের রাজ্য-রাজ্যপাল তরজা, সমালোচনায় শিক্ষামন্ত্রী

ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ ঘিরে ফের প্রকাশ্যে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত (Diamond Harbour Womens University) ৷ টুইটে রাজ্যপালকে রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতা করা আবেদন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ৷

8. Alwar Rape Case : আলওয়ারের প্রতিবন্ধী নাবালিকাকে ধর্ষণের প্রমাণ মিলল না মেডিক্যাল রিপোর্টে

আলওয়ারে প্রতিবন্ধী নাবালিকাকে গণ-ধর্ষণের যে অভিযোগ উঠেছিল, মেডিক্যাল রিপোর্টে তার প্রমাণ মিলল না (Medical reports confirm no gangrape of the minor in Alwar) ৷

9. Corona Update in Bengal : সামান্য কমল দৈনিক সংক্রমণ, বাড়ল মৃত্যু

স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া বুলেটিন অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় 22 হাজার 645 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৷ তবে বেড়েছ মৃতের সংখ্যা (Corona Update in Bengal) ৷

10. minor girl raped : নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে কুড়ি বছরের জেল পিসতুতো দাদা ও জামাইবাবুর

নাবালিকার মা মারা যাওয়ায় তাকে বড় পিসি নিজের কাছে এনে রাখেন ৷ কিন্তু নিরাপদ আশ্রয়ই রূপান্তরিত হল অভিশাপে ৷ পিসতুতো দাদা, পিসতুতো জামাইবাবু, পিসেমশাই, নিজের দাদা, সবাই মিলে একের পর এক ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন করে তাকে (Katwa minor girl raped) ৷