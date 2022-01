ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার দেশের প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (modi to hold meeting with Cms) ৷

2. West Bengal Weather Update : আজ, কাল বৃষ্টির পৌষমাস, ঠান্ডার সর্বনাশ

মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে ডুব দিতে যাচ্ছেন পুণ্যার্থীরা ৷ কিন্তু এবার বৃষ্টিতে ভিজে স্নান সারতে হবে তাঁদের, জানাচ্ছে আবহাওয়া অফিস ৷

3. Padma Shri DharmaNarayan Barma : তুফানগঞ্জে ধর্মনারায়ণ বর্মার হাতে পদ্মশ্রী তুলে দিলেন জেলাশাসক

2021-এর জানুয়ারিতে ভারত সরকার প্রবীণ গবেষক ধর্মনারায়ণ বর্মাকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেছিল ৷ সেই সম্মান তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক (Padma Shri to Dharmanarayan Barma) ৷

4. Covid Vaccination in Kolkata : 3 লক্ষ মানুষ এখনও দ্বিতীয় ডোজ নেননি কলকাতায় !

কলকাতা পৌরনিগম (Kolkata Municipal Corporation) সূত্রে খবর, দ্বিতীয় ডোজ না নেওয়া সিংহভাগ ব্যক্তিই আদতে জেলার বাসিন্দা, তবে কলকাতার বাসিন্দাও কিছু রয়েছেন ওই তালিকায় ৷

5. COVAXIN Booster against Omicron and Delta : ওমিক্রন, ডেল্টার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকরী কোভ্যাক্সিন বুস্টার, দাবি ভারত বায়োটেকের

সংস্থা জানিয়েছে, বুস্টার ডোজ ডেল্টার বিরুদ্ধে 100 শতাংশ কার্যকরী ৷ অন্যদিকে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে 90 শতাংশ কার্যকরী বুস্টার ডোজ (COVAXIN Booster working against omicron and delta) ৷

6. Corona Update in Bengal : রাজ্যে ফের বাড়ল সংক্রমণ ও মৃত্যু

স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া বুলেটিন অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় 22 হাজার 155 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৷ বেড়েছে মৃতের সংখ্যাও (Corona Update in Bengal) ৷

7. IND vs SA Third Test : বুমরার পাঁচ উইকেটে লড়াইয়ে ফেরা ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে দ্রুত হারাল দুই ওপেনারকে

প্রথম ইনিংসে 13 রানের লিড নিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে শুরুটা ভাল হল না টিম ইন্ডিয়ার (India lost two early wickets in second innings) ৷

8. Sidharth booked by Hyderabad Police : ক্ষমা চেয়েও নিস্তার নেই, সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে এবার পুলিশে মামলা

আজ হায়দরাবাদ পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিনেতার বিরুদ্ধে মামলা করলেন এক মহিলা (Sidharth tweet controversy) ৷

9. Mouni Roy To Marry Soon : আবার বিয়ে বলিউডে! চলতি মাসেই গোয়ায় সাত পাকে বাঁধা পড়ছেন মৌনি

প্রাথমিকভাবে দুবাইয়ে হওয়ার কথা থাকলেও সাম্প্রতিক করোনা পরিস্থিতিতে পরিকল্পনায় বদল হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশের একটি প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম ৷

10. Clash In Arambagh: টোটোচালককে মারধরের অভিযোগ বিচারপতির নিরাপত্তারক্ষীর বিরুদ্ধে

এক টোটোচালককে মারধরের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড চত্বর (Clash In Arambagh)। টায়ার জ্বালিয়ে সন্ধে থেকে অবরোধ করা হয় হাসপাতাল মোড়।