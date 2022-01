1. Food Delivery for Covid Patients : এক ফোনেই মিলবে খাবার, করোনা সংক্রামিতদের পাশে বিভিন্ন রেস্তরাঁ ও হোম ডেলিভারি সংস্থা

পরিবার করোনা আক্রান্ত ? রান্না করা যখন সম্ভব নয়, তখন একবার যোগাযোগ করুন এই খাবার ডেলিভারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে ৷ রাজ্যে ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতিতে নতুন কোভিড যোদ্ধা এখন এরাই (Food Delivery for Covid Patients in West Bengal) ৷

2. Corona Update in Bengal : করোনার লাফ, বঙ্গে সংক্রমণ ছাড়াল 14 হাজার

কোভিডের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ কমার নাম নেই ৷ গত 24 ঘণ্টায় এক ধাক্কায় রাজ্যে সংক্রমণ ছাড়িয়েছে 14 হাজার (COVID cases increasing in Bengal) ৷ গতকাল সংক্রমণের সংখ্যা ছিল 9 হাজার 73 ৷ করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন 17 জন ৷

3. Surat Gas leakage : সুরাতে ট্যাঙ্কার থেকে বিষাক্ত গ্যাস লিক, মৃত কমপক্ষে 6

বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে মারা গেলেন কমপক্ষে 5 জন ৷ আহত 20 জন (Person died and several injured in gas leakage in Surat Gujrat) ৷

4. Mimi Chakaraborty Tests Covid Positive : এবার করোনার কবলে মিমি, রয়েছেন নিভৃতবাসে

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবও স্থগিত রাখা হয়েছে (Kolkata International Film Festival postponed) ৷ চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজক কমিটির প্রধান রাজ চক্রবর্তী আক্রান্ত হওয়ার পর বুধবার এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ৷ সবমিলিয়ে করোনায় কাবু বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ যেন মিনি হাসপাতাল ৷

5. UP Assembly Poll 2022 : আমেঠিতে কংগ্রেসের প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা ? তুঙ্গে জল্পনা

আসন্ন উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে (UP Assembly Poll 2022) কংগ্রেসের টিকিটে লড়তে চলেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা (Priyanka Gandhi Vadra) ৷ এমনটাই দাবি সংশ্লিষ্ট মহলের ৷ সেক্ষেত্রে আমেঠি থেকে প্রিয়াঙ্কার লড়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি ৷

6. No paracetamol painkiller for teens : কিশোর-কিশোরীদের টিকাকরণের পর প্য়ারাসিটামল জাতীয় ওষুধ নয়, জানাল ভারত বায়োটেক

15-18 বছর বয়সিদের কোভিড-19 ভ্যাকসিন কোভ্যাক্সিন নিলে প্যারাসিটামল বা পেনকিলার জাতীয় ওষুধ খেতে হবে না, জানাল ভারতীয় ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থা (Teens need no paracetamol or painkiller after vaccinated with Covaxin) ৷

7. Narendra Modi's Security Lapse : নিরাপত্তা ইস্যুতে কর্মসূচি বাতিল করে ভাটিন্ডায় ফিরল মোদির কনভয়

পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরনামায় বিপত্তি ৷ বুধবার ফিরোজপুরের কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে ফ্লাইওভারে বিক্ষোভের মাঝে 15-20 মিনিট আটকে রইল নমো'র কনভয় ৷ নিরাপত্তা ইস্যুতে পরবর্তীতে কর্মসূচি বাতিল করে ফিরলে্ন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi convoy stucks on Punjab flyover due to major security laps) ৷

8. Kolkata International Film Festival postponed : কোভিড কোপ, স্থগিত কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

শুক্রবার থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল 27তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ৷ তবে তার আগেই শহরে ক্রমবর্ধমান কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল (27th Kolkata International Film Festival postponed due to COVID situation) ৷

9. Ashok Dinda Infected with Covid : এবার করোনায় আক্রান্ত অশোক দিন্দা

কোভিড থাবা বসালো অশোক দিন্দার শরীরে (Ashok Dinda Infected with Covid) ৷

10. New Voter List Published : নতুন ভোটার তালিকায় বাতিল প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ নাম

এই বছরের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হল ৷ বুধবারই এই তালিকা প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন (New Voter List Published by ECI) ৷ নতুন তালিকা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ভোটার সংখ্যা বেড়েছে 16 লক্ষ 13 হাজার 721 জন ৷