আসানসোল সেক্রেড হার্ট ক্যাথিড্রাল গির্জায় বড়দিন উদযাপন ঘিরে সাজো-সাজো রব (Christmas celebration at Asansol Sacred Heart Cathedral) ৷ শুক্রবার সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ক্যারল গেয়ে প্রভু যীশুর আরাধনায় অংশ নেন শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। এই উদযাপন কেবল খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই ৷ আসানসোল সেক্রেড হার্ট ক্যাথিড্রালে বিশেষ দিনটিতে দেখা গেল সর্ব ধর্ম-সমন্বয় ৷

2. রাজস্থানে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার মিগ-21 যুদ্ধ বিমান, নিখোঁজ পাইলট

রাজস্থানের জয়সলমেরে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার মিগ-21 যুদ্ধ বিমান (MiG 21 fighter jet crashes in Rajasthan) ৷ ঘটনার পর থেকে সন্ধান মেলেনি যুদ্ধ বিমানের পাইলটেরও ৷

3. শীতের আমেজ নয়, বড়দিন কাটবে গরমে

শীতের আমেজ গায়ে মেখে নয় ৷ তিলোত্তমার বড়দিন (Christmas celebration) কাটবে গরমে ৷ জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্জায় উত্তুরে বাতাস প্রবেশে বাধা পাচ্ছে । তাতেই বাড়ছে তাপমাত্রা ৷

4. হাওড়া-বিলে রাজ্যপালের সই নিয়ে বিভ্রান্তি, রাজ্যের দাবি খারিজ শুভেন্দুর

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় কি হাওড়া পৌরনিগম সংশোধনী বিলে সই করেছেন (Howrah civic bill)? এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷

5. আসছেন নাড্ডা, বঙ্গ-বিজেপিকে চাঙ্গা করতে মোদি-শাহকে আনার পরিকল্পনা

বিধানসভা ভোটে হার এবং উপ-নির্বাচন ও কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচনে ভরাডুবি বঙ্গ-বিজেপিকে হতোদ্যম করে দিয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে জানুয়ারিতে আসছেন নাড্ডা (bjp national president jp nadda is coming to bengal next january) ৷ কর্মীদের মনোবল ফেরাতে আসতে পারেন মোদি-শাহ ৷

6. এখনও আছেন বিজেপিতেই, আইনজীবী মারফত বিধানসভার অধ্যক্ষকে জানালেন মুকুল

বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন মুকুল রায়৷ তাঁর বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করে বিজেপি৷ শুক্রবার আইনজীবী মারফত বিধানসভার অধ্যক্ষকে মুকুল জানান, তিনি বিজেপিতেই আছেন ৷

7. পৌরভোটের দামামা আসানসোলে, ভোট প্রস্তুতিতে বিভিন্ন দল

হাইকোর্টে রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আগামী 22 জানুয়ারি আসানসোল পৌরনিগমের ভোট করাতে চায় তারা ৷ আর এর পরেই ভোট প্রস্তুতিতে নেমেছে আসানসোলের শাসক ও বিরোধী পক্ষ (political parties in planning for Asansol Municipal Corporation election) ।

8. কলকাতা পৌরভোটের সিসিটিভি ফুটেজ, ইভিএম সংরক্ষণের নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা পৌরভোটের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ ও ইভিএম সংরক্ষণের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (calcutta high court orders to preserve EVM and cctv footage of KMC Election) ৷ পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আগামী দিনে যে পৌরসভা নির্বাচন হবে সেখানে সব বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে হবে বলেও জানিয়েছে আদালত ৷

9. রীতিমেনেই বেলুড় মঠে বড়দিন পালন

রীতিমেনেই বেলুড় মঠে পালিত হবে বড়দিন (Christmas In Belur Math) ৷ বিশ্বের 27টি দেশের 237টি রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসীরা বড়দিন পালন করেন বলে জানানো হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তরফে ৷

10. রাজ্যে বাড়ল করোনা সংক্রমণ, আক্রান্ত 550

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘণ্টায় কলকাতা 1 জন প্রাণ হারিয়েছেন (One Died of corona in Kolkata) ৷ উত্তর 24 পরগনা, হুগলি, বীরভূম ও দক্ষিণ 24 পরগনায় 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷