পঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরে ধর্মীয় রীতি পালনে বাধা দেওয়া গণপিটুনিতে মৃত হল 1 যুবকের (Sacrilege attempt at Golden Temple) ৷

2. KMC Election 2021 LIVE : 20 নম্বর ওয়ার্ডের কোনও বুথে নেই বিরোধী এজেন্ট, শাসকদলের বিরুদ্ধে হুমকির অভিযোগ

লক্ষ্য ছোট লালবাড়ি দখল ৷ সেই লক্ষ্যেই আজ কলকাতায় শুরু পৌর নির্বাচন ৷ রবিবার ছুটির দিন কলকাতা পৌরসভার ভাগ্য নির্ধারণ করতে ভোটের লাইনে তিলোত্তমাবাসী ৷

3. KMC Election 2021 : রাত পোহালেই নির্বাচন, শনিবার হালকা মেজাজে ঘুঁটি সাজালেন প্রার্থীরা

নির্বাচনের ঠিক আগে শনিবার সকালে একটু হালকা মেজাজে কলকাতা পৌরভোটের প্রার্থীরা (candidates are in relax mood before KMC election on Sunday)।

4. KMC Election 2021 : কলকাতা পৌরভোটে কেন্দ্রে ও বুথের ভেতরে কেমন থাকছে পুলিশি প্রহরা ?

সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন (KMC Election 2021) করাতে বদ্ধ পরিকর রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৷ সেই জন্যেই বৈঠক করে রাজ্য পুলিশকে বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি জোরদার করার নির্দেশ দিল কমিশন ৷

5. Sukanta Majumdar's Daughter Hospitalized : বাড়িতেই খেলতে খেলতে অজ্ঞান, হাসপাতালে সুকান্ত মজুমদারের তিন বছরের মেয়ে

হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ল সুকান্ত মজুমদারের মেয়ে ৷ তাকে বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে (Sukanta Majumdar's Daughter Hospitalized) ৷

6. KMC Election 2021 : সিপিএমের বুথ এজেন্টকে গুলি করে খুনের হুমকি, অভিযোগ শাসকদলের কর্মীর বিরুদ্ধে

ওই ভাইরাল অডিয়োর কথোপকথন অনুসারে, ফোনের ওপার থেকে এক সিপিএম কর্মীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হচ্ছে ৷ এরই সঙ্গে ভোটের দিন বুথে না বসার হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ এমনকী বুথে বসলে তাঁকে গুলি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় (tmc worker allegedly threatens to shoot cpim booth agent)

7. West Bengal Weather Update : শহরের শীতলতম দিনে ভোটের উত্তাপ, পারদের পতন অব্যাহত

আজ কলকাতা পৌরভোট ৷ আর রাজ্যজুড়ে শীতের আমেজ ৷ এমন আবহাওয়ায় নির্বাচন ঠিক কবে হয়েছে, এক মুহূর্তে মনে করা মুশকিল ৷ রাজ্যবাসীর জন্য সুখবর ৷ ঠাণ্ডার আমেজ বহাল তবিয়েত থাকবে এখন (West Bengal Weather Update) ৷

8. Kalyan Banerjee Criticises WB Governor: রাজ্যপালকে বিজেপি'র দালাল বলে তোপ কল্যাণের

মা কিচেনের খরচ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের কড়া সমালোচনা করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় (Kalyan Banerjee Criticises WB Governor Jagdeep Dhankhar) ৷

9. Dropbox in BJP Party Office: পৌরভোটে প্রার্থী হতে চান, ড্রপবক্সে আবেদনপত্র ফেলুন, বাঁকুড়ায় বিজেপির অভিনব উদ্যোগ

পৌরভোটে প্রার্থী হতে ইচ্ছুকদের জন্য ড্রপবক্স বসছে বাঁকুড়া বিজেপি কার্যালয়ে (Dropbox in BJP Party Office at Bankura) ৷ এর আগে কলকাতাতেও এই ধরনের ড্রপ বক্স বসানো হয়েছিল ৷

10. KMC Election 2021 : শিয়ালদার টাকি স্কুলের বুথে বহিরাগতদের জমায়েত, ঘটনাস্থলে কুইক রেসপন্স টিম

পৌরভোটের শুরুতেই অশান্ত হয়ে উঠল শিয়ালদা চত্বর (KMC Election 2021) ৷ শিয়ালদার টাকি স্কুলে বুথের বাইরে বহিরাগতদের জমায়েত হওয়ার অভিযোগ (Gathering outside Taki School booth in Sealdah) ৷ এমনটাই অভিযোগ করলেন কংগ্রেস প্রার্থী ৷