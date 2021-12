1. Mamata Banerjee in Goa : বাংলা বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধেছে, এবার গোয়ার পালা; বিজেপিকে বিঁধলেন মমতা

শেষদিনের সভা থেকেই বিধানসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন মমতা। এ দিনের সভায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল বিজেপি (Mamata Banerjee attacks BJP from Assonora meeting)। বিশেষ করে তাঁর আক্রমণের কেন্দ্রে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

2. দেশকে উন্নয়নের পথ দেখাচ্ছে বারাণসী : মোদি

সোমবার থেকে উত্তর প্রদেশে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi in Varanasi) ৷ উদ্বোধন করেছেন কাশী বিশ্বনাথ করিডরের ৷ আজ, মঙ্গবার উমরাহ থেকে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন ৷ সেখানেই তিনি দাবি করেন, দেশকে উন্নয়নের পথ দেখাচ্ছে বারাণসী ৷

3. মাস্টারমশাইকে ছাড়াই সিঙ্গুরে আন্দোলন, বিতর্কে বিজেপি

কৃষকদের জন্য সাত দফা দাবিতে আজ থেকে হুগলির সিঙ্গুরে কর্মসূচি শুরু করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির কিষান মোর্চা (BJPs Krishan Morcha movement at Singur) ৷ প্রথম দিন দলের কর্মসূচিতে রাজ্যস্তরের তাবড় নেতাদের দেখা গেলেও ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৷

4. ভোট এলেই গঙ্গাস্নান, পানাজির জনসভা থেকে মোদিকে কটাক্ষ মমতার ; ঠেস কংগ্রেসকেও

রবিবার রাতে গোয়া সফর শুরু করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার থেকে তিনি একাধিক দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন ৷ জনসভাও করেছেন ৷ প্রতিটি জায়গাতেই তিনি আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপির বিরুদ্ধে (Mamata Slams BJP) ৷

5. DGCA new circulation amid Omicron : ওমিক্রন প্রবণ দেশ থেকে ফিরছেন ? কলকাতা-সহ ছ'টি বিমানবন্দরে বাধ্যতামূলক আরটি-পিসিআর প্রি-বুকিং

প্রাথমিকভাবে 20 ডিসেম্বর থেকে কলকাতা-সহ দেশের 6টি বিমানবন্দর নয়া নির্দেশিকার আওতায় আসছে ৷ (Pre booking of RT-PCR test mandatory for those arriving from Omicron-risk countries) ৷ প্রথম ধাপে কলকাতা-সহ নয়াদিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণের ক্ষেত্রে আরটি-পিসিআর প্রি-বুকিং বাধ্য়তামূলক করা হয়েছে (Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru and Hyderabad will be effective from December 20) ৷

6. এবারেও বাতিল পৌষমেলা, জানিয়ে দিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ

পৌষমেলা নিয়ে সংশয়ের অবসান ঘটাল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ পৌষমেলা হচ্ছে না (Poush Mela 2021 Cancel) বলে জানালেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক ৷

7. কলকাতা পৌরভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে হাইকোর্টে বিজেপি, আগামিকাল শুনানি

কলকাতা পৌরনিগমের ভোটে (KMC Election 2021) কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করল রাজ্য বিজেপি ৷ সুপ্রিম কোর্ট এর আগে এই মামলা খারিজ করে হাইকোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল বিজেপিকে ৷ আগামিকাল সকালে মামলার শুনানি (BJP Plea to High Court for Central Force in Municipality Election) ৷

8. Suvendu Adhikari on KMC Election 2021 : মানুষ ভোট দিতে পারলেই বিজেপি জিতবে, আশাবাদী শুভেন্দু

মানুষ বাইরে বেরিয়ে ভোট দিতে পারলে আর ছাপ্পা ভোট না পড়লে বিজেপি জিতবে, বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari on KMC Election 2021) ৷ একুশের কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে কতটা আশাবাদী তিনি ? প্রচারের ফাঁকে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে জানালেন শুভেন্দু ৷

9. ধান খেয়েছে ছাগলে ! তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত ইলামবাজার

মঙ্গলবার ইলামবাজার থানার পাইকুনি ও নৃপতি গ্রামে ঘটনাটি ঘটে ৷ ছাগলে মাঠের ধান খেয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে হয় বলে অভিযোগ (Ilambazar TMC Inner Clash) ৷ ঘটনায় আহত আটজন ৷

10. লখিমপুর খেরির ঘটনা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, আদালতে জানাল সিট

উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh news) লখিমপুর খেরির ঘটনাকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র (Lakhimpur Kheri incident was well planned) বলে দাবি করল বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT on Lakhimpur Kheri) ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ আনার আবেদন জানিয়েছেন তদন্তকারীরা (Lakhimpur Kheri incident update) ৷