1.Terrorist Attack in Jammu and Kashmir : আবারও রক্তাক্ত ভূস্বর্গ, জঙ্গিদের গুলিতে হত দুই পুলিশকর্মী, জখম 12

উপত্যকায় ফের জঙ্গি হামলা ৷ সোমবার জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরের শহরতলিতে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ ৷

2. Rohit Sharma ruled out : হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন রোহিত

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে প্রোটিয়া সফরে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মা

3. Abhishek Banerjee Criticises Congress: গোয়ায় কংগ্রেসের মতো ভুল করবে না তৃণমূল : অভিষেক

"গোয়ায় গতবার সরকার গড়তে পারেনি কংগ্রেস, একই ভুল করবে না তৃণমূল", কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে গোয়ায় মন্তব্য অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের ৷

4. Chamrail Wax Factory Fire : হাওড়ার মোম-কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, দমকল দেরিতে আসায় ক্ষোভ স্থানীয়দের

ভয়াবহ আগুন নেভানোর জন্য মাত্র 5টি ইঞ্জিন আসে (Chamrail Wax Factory Fire) । পরে আরও দু'টি ইঞ্জিন আসে, যা নিয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা ৷

5. Narendra Modi at Kashi Vishwanath Temple: গঙ্গা স্নান থেকে নির্মাণকর্মীদের পাশে বসে খাওয়া, বারাণসীতে অন্য মোদি

কাশী বিশ্বনাথ করিডরের উদ্বোধনে গিয়ে নির্মাণকর্মীদের পাশে বসে খেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

6. CBSE Gender Stereotyping Row : বিতর্কের মুখে নারীবিদ্বেষী প্রশ্ন বাতিল সিবিএসই-র, লোকসভায় সরব সোনিয়া

শনিবার ছিল সিবিএসই-র দশম শ্রেণির ইংরেজি ভাষার পরীক্ষা ৷ সেখানে দেওয়া প্রশ্নে নারীবিদ্বেষী মন্তব্য ছিল বলে অভিযোগ ৷

7. Privilege Motion against Ranjan Gogoi : রাজ্যসভায় সাংসদ রঞ্জন গগৈয়ের বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের অভিযোগ তৃণমূলের

রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির মনোনীত সাংসদ রঞ্জন গগৈ ৷

8. Murder in Purba Bardhaman : পূর্ব বর্ধমানের বৈকুণ্ঠপুরে মহিলার গলাকাটা দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

রবিবার বিকেলে অন্য দিনের মতোই রান্নার কাজে বেরিয়ে ছিলেন মৌমিতা ৷ আর বাড়ি ফেরা হয়নি ৷ শেষমেশ তাঁর গলাকাটা দেহ মিলল কালনা রোডের পাশে বাগমারি এলাকায় (Womans body found at Baikunthapur) ৷

10. Unnatural Death in Khirpai : সৎকারের সময় গলায় দড়ির দাগ দেখে স্ত্রীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ পরিবারের

দাদার মৃতদেহ সৎকারের সময় নজরে এল গলায় দড়ির দাগ ৷