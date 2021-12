1.VicKat Wedding : লাল লেহঙ্গায় সেজে ভিকি'র বধূ হলেন ক্যাট

ছবিতে দেখা যাচ্ছে লাল লেহঙ্গায় সেজেছেন বধূ ক্যাটরিনা (Vicky Kaushal are officially married) ৷ মাথায় লাল ওড়না ৷ বরের বেশে ভিকিকেও লাগছে বেশ ৷ তাঁর মাথায় রাজকীয় মুকুট ৷

2.Dhankhar Writes letter to Mamata : বিএসএফ নিয়ে বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্যপালের

বিএসএফের উপর নজরদারি করতে সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই বক্তব্য়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷ এই নিয়ে তিনি চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রীকে (Dhankhar Writes letter to Mamata) ৷

3.Tejashwi Yadav Marraige : ছোটবেলার বান্ধবীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন তেজস্বী যাদব

ছোটবেলার বান্ধবীর সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব (Tejashwi Yadav Marraige) ৷ নববধূর নাম ব়্যাচেল ওরফে রাজশ্রী ৷ দিল্লিতে বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাত্র 50 জন !

4.Sourav Opens up on Virat Captaincy : কেন বিরাটের বদলি রোহিত, জানালেন সৌরভ

একদিনের ক্রিকেটে নতুন অধিনায়ক ৷ আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বিরাট কোহলির জায়গায় অধিনায়ক হলেন রোহিত শর্মা (Rohit Sharma becomes the new ODI captain of Team India) ৷ ক্রিকেট বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত নিয়েই মুখ খুললেন বোর্ড সভাপতি সৌরভ ৷

5.Husband Extra Marital Affair: হাতেনাতে ধরা পড়ল স্বামীর পরকীয়া, প্রেমিকাকে মার স্ত্রী'র

প্রেমিকাকে নিয়ে স্বামী উঠেছিলেন হোটেলে ৷ আর সেখানেই হানা দিয়ে স্ত্রী হাতেনাতে ধরে ফেললেন স্বামী ও তাঁর প্রেমিকাকে। তারপর মহিলা উত্তম-মধ্যম মেরে থানায় নিয়ে যায় প্রেমিকাকে (Husband Extra Marital Affaiar)। আসানসোলের বার্নপুর রোডের একটি হোটেলের ঘটনা। বার্নপুরের জনৈক ব্যবসায়ী মোহনলাল তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে বার্নপুর রোডে একটি হোটেলে উঠেছিলেন। মোহনলালের স্ত্রী গোপনসূত্রে খবর পেয়ে হানা দেয় হোটেলে। আর স্ত্রীর কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ল স্বামী মোহনলাল ও তাঁর প্রেমিকা। এরপর ওই মহিলাকে মারতে মারতে রাস্তায় টেনে নিয়ে আসেন মোহনলালের স্ত্রী। পরকীয়ায় অভিযুক্ত মহিলাকে আসানসোল দক্ষিণ পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যান তিনি।

6.Bipin Rawat Death : কপ্টার দুর্ঘটনা কাড়ল দেশের বীর সন্তানদের প্রাণ

দেশের সুরক্ষায় নিয়েছেন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ৷ শত্রুর চোখে চোখ রেখে লড়াই করার বার্তা দিয়েছেন ৷ দেশের তিন সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত হার মানলেন মৃত্যুর কাছে ৷ বুধবার দুপুরের এক কপ্টার দুর্ঘটনা, যা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে ৷ তামিলনাড়ুর কুন্নুরে কপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ভারতীয় সেনার সর্বাধিনায়ক ৷ মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াত ও আরও 11 জন সেনা আধিকারিকের ৷ মৃত্যু হয়েছে আরও কয়েকজন বীর সন্তানদের ৷ এমন দুর্ঘটনায় শোকে স্তব্ধ গোটা দেশ ৷

7.Corona Update in Bengal: রাজ্যে দৈনিক করোনা সংক্রমণ কমল, আক্রান্ত আরও 567

গত 24 ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনা মৃত্যু হয়েছে 3 জনের ৷ (Three Died of corona in North 24 parganas)৷ কলকাতা, দক্ষিণ 24 পরগনা, বীরভূম ও কোচবিহারে 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন করোনায় ৷

8.Palanquin Ambulance Service : পালকিতে বউ নয়, রোগী যাচ্ছে হাসপাতালে

অভিনব উদ্যোগ, দুর্গম এলাকার রোগীদের জন্য বক্সা পাহাড়ে হাজির পালকি আ্যম্বুলেন্স (palanquin ambulance service at buxa hills)

9.Ambulances carrying mortal meet with accident : দুর্ঘটনার কবলে মৃত সেনাদের দেহবহনকারী অ্যাম্বুলেন্স

গতকাল কপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত ও তাঁর স্ত্রী-সহ 11 জন সেনা আধিকারিক (Chopper Crash near Coonoor in Nilgiris district) ৷ বৃহস্পতিবার তাঁদের মরদেহ দিল্লি নিয়ে আসা হয় ৷ কোয়েম্বাটুরের সুলুর এয়ারপোর্টে আনার সময় দুর্ঘটনায় পড়ে শবদেহ বহনকারী একটি অ্যাম্বুলেন্স ৷ যদিও সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে এয়ারপোর্টে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় ৷

10.TN chopper crash : হবে তিনটি অস্ত্রোপচার, বেঙ্গালুরুতে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিংকে

গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং-এর (Group Captain Varun Singh) আপাতত তিনটি অস্ত্রোপচার করা হবে ৷ তার জন্য বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ সংবাদসংস্থাকে একথা জানিয়েছেন আহত সেনা আধিকারিকের বাবা অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল কেপি সিং ৷