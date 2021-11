1. Dilip Ghosh on Media : ত্রিপুরা নিয়ে মিডিয়া নিজেকে উলঙ্গ করেছে, অভিযোগ দিলীপের

শুভেন্দু অধিকারীর "চটি চাটা চ্যানেল" মন্তব্যের পর সংবাদমাধ্যমকে "উলঙ্গ" বললেন দিলীপ ঘোষ ৷

2. Missing Cop's body found at morgue : রাজারহাট থানার নিখোঁজ এসআই পার্থ চৌধুরীর মৃতদেহ মিলল হাওড়া মর্গে

নিখোঁজ পুলিশ আধিকারিকের দেহ উদ্ধার ।

3. West Bengal Weather Update : ফিরছে শিরশিরানি, শীঘ্রই জাঁকিয়ে শীতের আশায় হাওয়া অফিস

রাতের দিকে বেশ ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গবাসীর ৷

4. Independence Special: 102 বছর পরও কোটি কোটি মানুষের আস্থার জায়গা গান্ধিজির নবজীবন ট্রাস্ট

গুজরাতের নবজীবন ট্রাস্টে (Navjivan Trust) আজও রয়েছেন বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ ৷

5. Kolkata Corporation Election 2021 : কলকাতায় ফিরহাদ-সহ 6 বিধায়ককে ফের প্রার্থী করল তৃণমূল

কলকাতা পৌরনিগমের ভোটে (Kolkata Corporation Election 2021) ফিরহাদ হাকিম-সহ 6 বিধায়ককে ফের প্রার্থী করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷

6. Mother Kills Baby : মেঝেয় শিশুকন্যার মৃতদেহ, ঝুলন্ত অবস্থায় মায়ের দেহ উদ্ধার ভাতারে

মা ও মেয়ে দু'জনকেই উদ্ধার করা হল মৃত অবস্থায় ৷

7. Horoscope for 27 November : রাশিফলে রাখুন চোখ, আপনার দিন শুভ হোক

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ কারও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ৷

8. Vladimir Putin to Visit India : ভারতে আসছেন পুতিন, দু’বছর পর ফের মোদির সঙ্গে বৈঠক

ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (Vladimir Putin to Visit India) ৷

9. New Variant of COVID: ডেল্টার চেয়েও ভয়ঙ্কর, করোনার নয়া রূপ ঘিরে আতঙ্ক

দক্ষিণ আফ্রিকা, বৎসোয়ানা এবং হংকং মিলিয়ে ইতিমধ্যে শতাধিক মানুষের শরীরে বি.1.1.529 -র (Novel Coronavirus New Variant) উপস্থিতি মিলেছে ।

10. Corona Update in Bengal: রাজ্যে কমল করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যু

গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 3 জনের (Three Died of corona in Kolkata) ৷