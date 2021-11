1. Jamuria ECL Employee Murder : জামুড়িয়ায় মাংসের দোকানে ইসিএল কর্মীকে গুলি করে খুন, আতঙ্কে এলাকাবাসী

প্রতিদিনের মতো রাত ন'টা নাগাদ পরিচিত মাংসের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন মদন বাউরি ৷ তিনি ইসিএল কর্মী ৷ হঠাৎ মুখ ঢাকা অবস্থায় দুষ্কৃতী এসে তাঁকে মাথার 3 রাউন্ড গুলি করে পালিয়ে যায় (Jamuria ECL Employee Murder) ৷

2. Fire Breaks Out in Ultadanga : ভোররাতে উল্টোডাঙায় ডালের গোডাউনে আগুন

উল্টোডাঙায় ডালের গোডাউনে ভোররাতে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য (Fire Breaks Out in Ultadanga) ৷ দমকলের 12টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে ৷

3. Chingrighata Traffic Disputes : চিংড়িঘাটা ট্রাফিকের দায়িত্ব পেতে পারে কলকাতা পুলিশ

চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার এলাকার ট্রাফিকের দায়িত্ব যেতে পারে বেলেঘাটা ট্রাফিক গার্ডর হাতে ৷ এই এলাকায় বারবার দুর্ঘটনার জেরেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে (Chingrighata Traffic Disputes) ৷ বিধাননগর ট্রাফিক পুলিশের থেকে দায়িত্ব হস্তান্তরের আর্জি ইতিমধ্যেই নবান্নে জানানো হয়েছে ৷ তবে এনিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি ৷

4. West Bengal Weather Forecast : উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টি, মেঘলা আকাশ

শীত কবে, সে প্রশ্নের উত্তর এখও অধরাই ৷ সকালে কুয়াশা থাকলেও দিনের তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে ৷ নভেম্বরের শেষেও গরম আবহাওয়া রয়ে গিয়েছে ৷

5. Pistol Seized in Jalpaiguri : পিস্তল বিক্রি করতে গিয়ে জলপাইগুড়িতে পুলিশের জালে যুবক

উদ্দেশ্য ছিল পিস্তল বিক্রির ৷ তাতেই জলপাইগুড়ি শহরে এসে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে গ্রেফতার বছর পঁয়তাল্লিশের এক ব্যক্তি ৷ তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নাইন এম এম পিস্তল ও লাইভ কার্তুজ (pistol seized in jalpaiguri) ৷

6. Jagdeep Dhankhar on Municipal Election : এক সঙ্গে পৌরভোট করা হোক, কমিশনকে চিঠি রাজ্যপালের

মঙ্গলবার রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাসের সঙ্গে রাজভবনে বৈঠক করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (dhankhar-state election commissioner meeting) ৷ তার পরই তিনি জানান, এক সঙ্গে পৌরভোট করা হোক ৷

7. Mamata Banerjee Wants to Go to Haryana: "ডাকলে আমি হরিয়ানাতেও যাব", দিল্লি থেকে ঘোষণা মমতার

তাঁর লক্ষ্য যে এবার দিল্লি তথা উত্তর ভারত ফের একবার তা বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে মমতার উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দেন হরিয়ানার প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা অশোক তানওয়ার (Ashok Tanwar) ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো জানিয়েছেন তিনি হরিয়ানা যেতে চান (Mamata Banerjee wants to go to haryana) ৷

8. Adhir Chowdhuri attacks TMC : বাংলাকে লুটে দিল্লিতে রাজনৈতিক ব্যবসা করছে তৃণমূল, কটাক্ষ অধীরের

নয়াদিল্লিতে রয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিন সেখানে তিনজন তৃণমূলে যোগ দেন ৷ এই নিয়ে কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী কটাক্ষ করেছেন ৷

9. Tathagata Roy on Mamata Banerjee : মমতা কোনওদিন প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, বলছেন তথাগত

ত্রিপুরার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে বলেতে গিয়ে তথাগত বলেন, "তৃণমূল আইনের কথা বলছে, ওদের লজ্জা হওয়া উচিৎ ৷ ওরা শুধু চিৎকার করতেই পারে ৷ বাংলায় নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় শতাধিক বিজেপি কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন ৷ ত্রিপুরায় কোনও তৃণমূল কর্মীর মৃত্য়ুর খবর শুনেছেন ? ক্ষমতায় আসার লোভে ওরা সর্বত্র অশান্তি করছে ৷"

10. Head of Baby Stuck into a Pot : শিশুর মাথায় হাঁড়ি আটকে বিপত্তি, প্রাণ বাঁচাতে ডাক পড়ল দমকল কর্মীদের

শিশুমন বিপদ বোঝে না। তাই তো খেলার ছলে বড় ভাই 11 মাসের ছোট ভাইয়ের মাথায় পড়িয়ে দিয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি (alluminum pot) ৷ আর তাতেই ঘটল বিপত্তি । এক শিশুর (Baby) মাথায় আটকে গেল আস্ত একটা হাঁড়ি৷ দেবরাজ সরকার নামে ওই শিশুর মাথা হাঁড়ির ভিতর থেকে বার করতে ডাক পড়ল দমকল কর্মীদের ৷