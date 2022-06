1. India vs South Africa : টি-20 সিরিজে ছিটকে গেলেন রাহুল, টিম ইন্ডিয়ার নতুন ‘নেতা’ পন্থ

কেএল রাহুলের বদলে অধিনায়ক হিসেবে ঋষভ পন্থের নাম ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিটি ৷ অন্যদিকে, ঋষভের ডেপুটি হচ্ছেন সদ্য আইপিএল জয়ী হার্দিক পান্ডিয়া (All-India Senior Selection Committee has named wicket-keeper Rishabh Pant as Captain) ৷

2. Mamata Assurance Excites Renu : মায়ের মতো মুখ্যমন্ত্রী ‘হাত’ ধরায় আপ্লুত রেণু

চাকরি পাওয়ায় স্ত্রীর হাত কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ কেতুগ্রামের সেই রেণুর পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেই খবর পেয়ে আপ্লুত রেণু (CM Mamata Banerjee Assurance Excites Renu Khatun) ৷

3. Primary Recruitment Case : প্রাথমিক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় চন্দন মণ্ডল ও উপেন বিশ্বাসকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ

এবার প্রাথমিকে নিয়োগের দুর্নীতিতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়৷ বুধবার তাঁর নির্দেশ, এই মামলায় চন্দন মণ্ডল ও উপেন বিশ্বাসকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে (Calcutta HC Directs CBI to Interrogate Chandan Mondal and Upen Biswas in Primary Recruitment Case) ৷

4. Mamata Slams BJP on Tea Garden Issue : চা শ্রমিকদের 15% হারে অন্তবর্তী মজুরি বৃদ্ধিতে সওয়াল মুখ্যমন্ত্রীর

"ভোটের আগে উজ্জ্বলা দিয়েছিল। এখন উজ্জ্বলা হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ভোট এলেই আলাদা রাজ্য দেবে বলবে। উজ্জ্বলা দেব, চা বাগান কিনে দেব। ভোট শেষ হতেই সব জিনিসের দাম বেড়ে গেল। ভোট গেলেই সব ভুলে যায় ৷" বুধবার নাম না করে আলিপুরদুয়ার থেকে বিজেপিকে এইভাবেই কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Slams BJP)।

5. Ranji Quarter-Final : প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 129 বছরের রেকর্ড ভাঙল বাংলা রণজি দল

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 129 বছরের রেকর্ড ভাঙল বাংলা রণজি দল (Bengal Ranji Team Breaks 129 Year First Class Cricket Record) ৷ এক নম্বর থেকে ন’নম্বর সকলেই ব্যাট হাতে 50 বা তার বেশি রান করেছেন ৷

6. TMC slams BJP : জাতীয় গ্রন্থাগারে দলীয় বৈঠক করে নিয়ম ভাঙছে বিজেপি, অভিযোগ তৃণমূলের

বঙ্গ সফরে এসেছেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (BJP National President JP Nadda) ৷ তিনি বুধবার দলের বৈঠক করেন কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে ৷ এই নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) ৷

7. Mamata Banerjee at Mass Marriage Program: আদিবাসী গণবিবাহের আসরে নাচের ছন্দে পা মেলালেন মমতা

আদিবাসী রীতিনীতি মেনে বসল গণবিবাহের আসর ৷ বুধবার আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের সুভাষিনী চা বাগানের মাঠে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷

8. TET Agitation at Nabanna: নিয়োগের দাবিতে টেট উত্তীর্ণদের বিক্ষোভ, নবান্নের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতে বুধবার নবান্নের (Nabanna) নর্থ গেটে বিক্ষোভ দেখালেন টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা (TET Agitation) ৷ বিক্ষোভকারীদের হঠাতে গেলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি ৷ পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধে চাকরিপ্রার্থীদের ৷

9. Buxa Fort : পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল বক্সা ফোর্ট, খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা

স্বাধীনতার স্মৃতি বিজরিত বক্সা ফোর্টকে সংস্কার করে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল (Buxa Fort opening today for tourists) । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুভাষিণীর সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই এই সংস্কার করা বক্সা ফোর্টের উদ্বোধন করলেন। আর এ কারণে খুশির হাওয়া বক্সা পাহাড়ে। বক্সা ফোর্টের জেলগুলোকে সংস্কার যেমন করা হয়েছে তেমনই ঘাস, ফুল গাছ, লাইট লাগিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে পর্যটকদের জন্য। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ধ্বংসপ্রায় বক্সা ফোর্টের সংস্কার হয়েছে।

10. Sukna War Museum : ভারতীয় সেনার অজানা ইতিহাস বলবে এই মিউজিয়াম

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, দুর্গম সীমান্তে, দুষ্কর পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করে ভারতীয় সেনা ? আন্দাজ করাটা একটু মুশকিল ৷ তাই সাধারণ মানুষকে সেনার কাজ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দিতে শিলিগুড়ির নাগালে গড়ে উঠেছে ওয়ার হেরিটেজ স্মৃতি সংগ্রহশালা ৷ দার্জিলিংয়ের (Sukna War Museum) নাগালে যে এমন পর্যটনকেন্দ্র রয়েছে তা বেশিরভাগ মানুষেরই অজানা ৷ সেই মিউজিয়াম ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভদীপ রায় নন্দী ৷