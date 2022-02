তিনি সিটের তদন্ত মানছেন না । তাঁর বাড়িতে বিশেষ তদন্তকারী দলের সামনেই আনিশের বাবা সিবিআই তদন্তের দাবি তোলেন (Anish Khan Murder Case) ৷

2. Students Rally in Kolkata : পুলিশ মিছিলের পথ আটকাতেই ধুন্ধুমার মৌলালি চত্বর

ছাত্রনেতা আনিশ খান হত্যার তদন্ত চেয়ে পথে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ৷ কলকাতার রাজপথে এদিন পড়ুয়াদের মহাকরণ অভিযানে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সামিল হয়েছিল অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও (Seeking justice in Anish Khan death students rally in Kolkata) ৷

3. Anish Khan Murder Case : সরকারের উপর আস্থা রাখার আর্জি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

ছাত্রনেতা আনিশ খুনে রাস্তায় নেমেছে পড়ুয়ার দল, নাগরিক মঞ্চ ৷ উত্তাল মহানগর ৷ এ অবস্থায় সরকারে ভরসা রাখতে বললেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Anish Khan Murder Case) ৷

4. Kunal Attacks Suvendu : শুভেন্দু ’রাজনৈতিক বেজন্মা’, কাঁথিতে ফের বললেন কুণাল

কয়েক মাস আগে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক সভা করতে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ আক্রমণ করেন শুভেন্দু অধিকারীকে (WB LoP Suvednu Adhikari) ৷

5. Bengal civic polls 2022: ভোট আসে ভোট যায়, বেহালই থাকে ঐতিহ্যের কাঁসা পিতল-তাঁত শিল্পের অবস্থা

ভোট আসে ভোট যায়, বেহালই থাকে পশ্চিম মেদিনীপুরের West Midnapore news) ঐতিহ্যের কাঁসা পিতল ও তাঁত শিল্পের অবস্থা (Bronze brass utensil makers weavers poor condition)৷

6. Calcutta High Court on Bus Fare : বেসরকারি বাস, মিনিবাসের ভাড়া নিয়ে পরিবহণ বিভাগের জবাব তলব হাইকোর্টের

অনেকদিন ধরেই অভিযোগ উঠছে বাস-মিনিবাসগুলি ইচ্ছা মতো ভাড়া নিচ্ছে (fare of bus and minibus) ৷

7. Bangladeshi arrested at Coochbihar: কোচবিহারে অনুপ্রবেশ রুখল বিএসএফ, গ্রেফতার 7 বাংলাদেশি

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে কোচবিহারের (Coochbihar news) চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত থেকে 7 জন বাংলাদেশিকে (Bangladeshi arrested at Coochbihar) গ্রেফতার করল বিএসএফ (BSF foils infiltration bid)৷

8. Bengal civic polls 2022: একই পরিবারের 2 বৌমা প্রার্থী, ভোটারদের ধন্ধ কাটাতে পোস্টারে হাজির স্বামী

একই পরিবারের 2 বৌমা (two daughter in laws of same family are candidates) এ বারের পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থী (Bengal civic polls 2022)৷

9. Rauf slaps Ghulam in PSL: ক্যাচ ফেলায় সতীর্থকে চড় পাক পেসার রাউফের

হ্যারিস রউফের বলে হজরতউল্লাহ জাজাইয়ের ক্যাচ ফেলেন কামরান গুলাম । তারপরেই গুলামকে সামনে পেয়ে চড় কষিয়ে দেন পাকিস্তানের তারকা পেসার (Pakistan Pacer Haris Rauf slaps teammate Kamran Ghulam) ।

10. HC on Soumendu Adhikari case : সৌমেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর ও তদন্ত প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ

সৌমেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC directs stay order on investigation process against Soumendu Adhikari)।