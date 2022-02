প্রাথমিক স্কুলের পঠন পাঠন শুরু হচ্ছে (Primary schools to reopen in West Bengal) ৷ প্রাইমারি এবং আপার প্রাইমারি স্কুল খুলে দেওয়া হচ্ছে আগামী 16 ফেব্রুয়ারি থেকে ৷

2. TMC wins in Municipal Corporation Election 2022 : চার পৌরনিগমেই তৃণমূলের ‘খেলা হল’, অস্তিত্ব সঙ্কটে বিরোধীরা

আসানসোল, শিলিগুড়ি, চন্দননগর ও বিধাননগর পৌরনিগমের ভোটের ফল প্রকাশিত হল সোমবার ৷ প্রতিটি পৌরনিগমই তৃণমূলের দখলে গেল (tmc wins all four municipal corporation vote in west bengal) ৷ বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপিরও ফল শোচনীয় ৷

3. New Mayor of Siliguri : তৃণমূলের জয়ে শিলিগুড়িবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে গৌতম দেবকে মেয়র ঘোষণা মমতার

তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে রবিবার বিকেলেই শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee), যাবেন কোচবিহারেও ৷

4. Corporation Election Result 2022 : পৌরনিগম ভোটের ফলাফল নিয়ে কথা হবে আদালতে, হুঁশিয়ারি দিলীপের

রাজ্যে চার পৌরনিগম নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন দিলীপ ঘোষ ৷ আর তৃণমূলের এই একছত্র আধিপত্যের পিছনে ভোট লুঠকে দায়ী করেছেন তিনি (Dilip Ghosh Alleges Vote Rigging in Corporation Elections) ৷

5. BMC Election Result 2022 : মেয়র হওয়ার দৌড় সব্যসাচী এবং কৃষ্ণার, জিতেই সোজা নেত্রীর কাছে দু’জনে

বিধাননগর পৌরনিগমে তৃণমূলের জয় সুনিশ্চিত হতেই মেয়র হওয়ার দৌড় শুরু প্রাক্তন এবং বিদায়ীর মধ্যে (Fight for Mayor Seat of Bidhannagr Between Sabyasachi Dutta and Krishna Chakraborty) ৷

6. BJPs Miserable Result in Municipal Corporation Election 2022 : চার পৌরনিগমে শোচনীয় ফল, বঙ্গ বিজেপি আরও কাহিল

আসানসোল, শিলিগুড়ি, চন্দননগর ও বিধাননগর পৌরনিগমের ভোটের ফল প্রকাশিত হল সোমবার ৷ প্রতিটি পৌরনিগমই তৃণমূলের দখলে গেল ৷

7. TMCP Protest in Asutosh College : আশুতোষ কলেজে বিক্ষোভের মুখে মেজাজ হারালেন শুভেন্দু

বিক্ষোভে মুখে শুভেন্দু অধিকারী । আজ দুপুরে আশুতোষ কলেজের সামানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে মেজাজ হারান শুভেন্দু অধিকারী (Trinamool Chhatra Parishad Protest in Asutosh College)।

8. LGBT couple ties knot on Valentine's Day: প্রেম দিবসে বিবাহবন্ধনে সমপ্রেমী যুগল, আইনি স্বীকৃতি পেতে দ্বারস্থ আদালতের

প্রেম দিবসে বিবাহবন্ধনে (transgender marriage) আবদ্ধ হলেন কেরালার সমপ্রেমী যুগল (LGBT couple ties knot on Valentine's Day)৷

9. State EC New Guidelines : পৌরসভা নির্বাচনী প্রচারে 'দুয়ারে সরকার'কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না শাসকদল

সোমবারের জয় আসন্ন 108 পৌরসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সাফল্যে যে আরও বেশি সহায়ক হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ কিন্তু সেই নির্বাচনী প্রচারে 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পকে হাতিয়ার করা যাবে না কোনওভাবেই (Duare Sarkar cannot be used to influence voters in upcoming civic polls) ৷

10. SMC Election Result 2022 : বিরোধীদের প্রত্যাখান, শিলিগুড়িতে উল্লাসে মাতল ঘাসফুল শিবির

শিলিগুড়িতে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বিরোধীদের দুরমুশ করে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে ঘাসফুল শিবির (TMC wins Siliguri Municipal Corporation Election) ৷