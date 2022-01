1. Lata Mangeshkar Health Condition : করোনামুক্ত সুরসম্রাজ্ঞী লতা, প্রয়োজন পড়ছে না ভেন্টিলেটরের

তবে এখনও হাসপাতালেই ভর্তি রয়েছেন এই সঙ্গীতশিল্পী (Lata Mangeshkar is still in Hospital)

2. Tiger Attack On Sunderbans : সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হানায় মৎস্যজীবীর মৃত্যু

পেটের দায় বড় দায় । পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্য মাছ ধরার পাশাপাশি কাঁকড়াও ধরতে যান এলাকার মৎস্যজীবীরা। নদীতীরে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে দক্ষিণরায়ের হাতে প্রাণ হারালেন এক মৎস্যজীবী (a crab catcher died due to royal bengal tiger attack in sunderbans) ।

3. Kunal Ghosh slams Suvendu-Dhankhar: শুভেন্দু-ধনকড় জুটি ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট, কটাক্ষ কুণালের

শুভেন্দু অধিকারী (Kunal Ghosh slams Suvendu Adhikari) ও জগদীপ ধনকড়কে ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে কটাক্ষ করলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh on Jagdeep Dhankhar)৷

4. Mother Sitting With Daughter's Dead Body : মেয়ের মৃতদেহ আগলে বসে মা, চাঞ্চল্য শিবপুরে

মেয়ের দেহের সঙ্গেই বসে রয়েছেন মা ৷ কবে মেয়ে মারা গিয়েছে তা জানেন না কেউই ৷ শিবপুরের এই ঘটনা ফের মনে করাচ্ছে রবিনসন স্ট্রিটের মত একাধিক ঘটনার কথা (Shibpur News) ৷

5. Sukanta Majumdar Criticises Jyotipriya Mallick: অর্জুনকে নিয়ে জ্যোতিপ্রিয়র মন্তব্য গণতন্ত্রের পক্ষে সমীচিন নয়, কটাক্ষ সুকান্তের

রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্য়োতিপ্রিয় মল্লিকের মন্তব্য গণতন্ত্রের পক্ষে সমীচিন নয় বলে কটাক্ষ করলেন সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar Criticises Jyotipriya Mallick) ৷

6. Jyotipriya Mallick slams Arjun Singh: রাজ্যপালের পাশে ‘পেশাদার খুনি’ অর্জুন সিং ! মঞ্চে না উঠে প্রতিবাদ জ্যোতিপ্রিয়র

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar news)-এর পাশে বসে ‘পেশাদার খুনি’ অর্জুন সিং ৷ এই অভিযোগে গান্ধিজির প্রয়াণ দিবসের মঞ্চেই থাকলেন না বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (Jyotipriya Mallick slams Arjun Singh) ৷

7. Padmasree Scientist Sanghamitra Banerjee : পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন বাঙালি বিজ্ঞানী সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত সরকারের পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন বাঙালি বিজ্ঞানী সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (Scientist Sanghamitra Banerjee Named for Padmasree) ৷

8. Kunal Ghosh on Kabir Suman : ‘‘কবীর সুমন- এই তোমাকে চাই না,’’ অডিয়ো বিতর্কে গায়ককে ক্ষমা চাইতে অনুরোধ কুণালের

অডিয়ো বিতর্কে কবীর সুমনকে ফের একবার ক্ষমা চাওয়ার অনুরোধ করলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh Request Kabir Suman to Apologies) ৷

9. Governor Appeals to CM : 'সময় বের করুন, আমার সঙ্গে আলোচনায় বসুন', মুখ্যমন্ত্রীকে প্রস্তাব রাজ্যপালের

বাংলা গণতন্ত্রের গ্যাস চেম্বারে পরিণত হচ্ছে বলেও এদিন কটাক্ষ করেন রাজ্যপাল (Governor criticises WB Government)

10. Mann Ki Baat : দুর্নীতি উইপোকার মতো, সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

আজ নতুন বছরের প্রথম মন কি বাত । দেশবাসীকে কী বললেন প্রধানমন্ত্রী (85th Mann Ki Baat) ?