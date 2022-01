1.Narendra Modi on Netaji Birth Anniversary : এতদিন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভোলানোর চেষ্টা হয়েছে, নেতাজি স্মরণ মঞ্চ থেকে কংগ্রেসকে খোঁচা মোদির

এদিনের মঞ্চ থেকে নাম না করেই ফের কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী (PM Narendra Modi criticises Congress) ৷

2. Ballygunge Place firing case: বালিগঞ্জে কয়লা ব্যবসায়ীর বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনায় ঝাড়খণ্ড থেকে ধৃত 2 গ্যাংস্টার

বালিগঞ্জ প্লেসে গুলি চালনার ঘটনায় (Ballygunge Place firing case) গ্রেফতার হল দুই গ্যাংস্টার । কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ঝাড়খণ্ড থেকে তাদের গ্রেফতার করেছে ।

3. Mamata on Independence : বাংলা ছাড়া দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হত না, দাবি মমতার

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার আত্মত্যাগ অপরিসীম । তার কথা ভাবলে তিনি গর্ব বোধ করেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee on Indias independence) ।

4. Shantanu Thakur On BJP Leaders Show Cause : জয়প্রকাশ-রীতেশের শো-কজে পাল্টা গলা চড়ালেন শান্তনু

জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে রীতেশ তিওয়ারি ও জয়প্রকাশ মজুমদারকে রবিবার দলবিরোধী কাজের জন্য শো-কজ করা হয় (Show cause letter to Jaiprakash Mazumdar and Ritesh Tiwari)।

5. IND vs SA Third ODI : ডি'ককের শতরানে নিয়মরক্ষার ম্যাচে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা ভারতের সামনে

ভারতের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ শতরান হাঁকিয়ে প্রাক্তনী এবি ডি'ভিলিয়ার্সের রেকর্ডে ভাগ বসালেন স্টাম্পার-ব্যাটার (De Kock equals De Villiers record) ৷ ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক শতরানকারী প্রোটিয়া ব্যাটার এখন তিনি ৷

6. Show Cause Letter to BJP Leaders : কড়া হাতে বিদ্রোহ দমনের ইঙ্গিত, জয়প্রকাশ-রীতেশকে শো-কজ বিজেপি'র

দলবিরোধী মন্তব্যের জেরে শোকজ করা হল রাজ্য বিজেপির দুই বিক্ষুব্ধ নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার ও রীতেশ তিওয়ারিকে (show cause letter to Jaiprakash Mazumdar and Ritesh Tiwari) ৷

7. Chinese Army found missing boy from Arunachal: অরুণাচলের নিখোঁজ কিশোরকে খুঁজে পেল চিনা সেনা

অরুণাচলপ্রদেশের নিখোঁজ কিশোরকে খুঁজে পেয়েছে বলে জানাল চিনা সেনা (Chinese Army found missing boy from Arunachal)৷ ভারতীয় সেনার সঙ্গে তারা যোগাযোগ করেছে ৷

8. Planning Commission in Bengal: বাংলায় হবে যোজনা কমিশন, নেতাজির জন্মদিনে কেন্দ্রকে বিঁধলেন মমতা

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মজয়ন্তীতে ময়দানে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee on Subhas Chandra Bose's 125th birth anniversary) ৷

9. Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti 2022: আট দশক আগে নেতাজির বসা চেয়ার আজও পূজিত বাঁকুড়ায়

1940 সালে বাঁকুড়ার (Netaji at Bankura) গঙ্গাজলঘাঁটির জনসভায় একটি চেয়ারে বসেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti 2022)৷ কর্মকার বাড়িতে ঠাকুরের আসনে আজও পূজিত হয় সেই চেয়ার ৷

10. Netaji 125th Birth Anniversary : আজও নেতাজির আদর্শে চলছে খিদিরপুরের আনন্দময়ী দরিদ্র ভাণ্ডার

সালটা তখন 1939 ৷ আনন্দময়ী দরিদ্র ভাণ্ডারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (Netaji Special Story) ৷ সেই সময় থেকেই আজও তাঁর দেখানো পথেই এগিয়ে যাচ্ছে এই সংস্থা ৷ কেমন ছিল সেই দিন ? কী বলছেন সংস্থার কার্যকরী কমিটির সদস্য ?