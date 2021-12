এর আগে কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক পদে ছিলেন তিনি । পরে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল হিসেবেও বেশ কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছেন ।

2. West Bengal suspends UK flights : কলকাতায় নামবে না ব্রিটেন ফেরত বিমান, ওমিক্রন আতঙ্কে সিদ্ধান্ত রাজ্যের

গঙ্গাসাগরের দাঁড়িয়েই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় সংক্রমণ বৃদ্ধির জন্য ব্রিটেন থেকে আসা বিমানকেই দায়ী করেছিলেন ।

3. Bratya Basu Criticises Governor :'পাগলা জগাই', নাম না করে রাজ্যপালকে বিঁধলেন ব্রাত্য

রাজ্যপালকে 'পাগলা জগাই' বলে কটাক্ষ ব্রাত্যর (in a tweet message bratya basu criticises governor jagdeep dhankhar) ৷

4. Kolkata Security at 31st Night : বর্ষবরণের রাতে কলকাতার নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা লালবাজারের

বছর শেষে উৎসবের মেজাজে গোটা কলকাতা ৷ বড়দিনের মতো আগামিকাল 2021-এর শেষদিন বিভিন্ন জায়গায় উৎসবে মেতে উঠবেন শহরবাসী ৷

5. ফিরে দেখা 2021 : একঝলকে বিদায়ী বছরের সেরা সিনেমা

মহামারির শুরু থেকেই বন্ধ ছিল সিনেমা হল ৷ যদিও করোনাবিধি মেনে হল খোলার পর বিদায়ী বছরে দর্শক একগুচ্ছ মন ভাল করা সিনেমা উপহার পেয়েছে (Best Movies of the Year) ।

6. Covid Norms violation in Political Rallies : রাজনৈতিক জমায়েতে কোভিডবিধি ভঙ্গের দায় কমিশনের কোর্টে ঠেললেন নীতি আয়োগের সদস্য

ভোটের কারণে রাজনৈতিক জমায়েতগুলিতে কোভিডবিধি ভাঙা (Covid Norms violation in Political Rallies) হলে নীতি আয়োগের কিছুই করার নেই ৷

7. India win Boxing Day Test : সেঞ্চুরিয়নে টেস্ট জিতে ইতিহাস গড়ল ভারত

এর আগে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড ছাড়া সেঞ্চুরিয়নে কোনও দেশ টেস্ট জেতেনি ৷ এবার বিশ্বের তৃতীয় দেশ হিসেবে সুপার স্পোর্ট পার্কে টেস্ট জয়ের নজির গড়লেন বিরাট কোহলি-লোকেশ রাহুলরা (India win Boxing Day Test) ৷

8. Mamata Banerjee on Covid Situation : এখনই বন্ধ হচ্ছে না স্কুল, পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত, জানালেন মমতা

রাজ্যে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ, ওমিক্রন ৷ তাই রাজ্যের সামগ্রিক করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ (CM Mamata Banerjee to review present Covid situation in West Bengal) ৷

9. Monkeys Group in Jalpaiguri : বাঁদরের বাঁদরামিতে জলপাইগুড়িতে নাজেহাল সাধারণ মানুষ

গত কয়েকদিন ধরে জঙ্গল থেকে একপাল বাঁদর চলে এসেছে লোকালয়ে (Monkeys Group in Jalpaiguri) ৷ তার জেরেই অতিষ্ঠ জলপাইগুড়ি পৌরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের ইন্দিরা গান্ধি কলোনির বাসিন্দারা ।

10. Corporation Election 2022 : পৌরনিগমের ভোটে কেন বাদ হাওড়া, রাজ্য ও কমিশনের কাছে জবাব তলব হাইকোর্টের

হাওড়াকে (Howrah Corporation) বাদ দিয়ে কেন বাকি চারটি পৌরনিগমে ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল ? রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে এর জবাব তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court seeks reply on Howrah Corporation Vote) ৷