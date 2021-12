শিলিগুড়ি, বিধাননগর, চন্দননগর ও আসানসোল পৌরনিগমে হবে ভোট ৷ 25 জানুয়ারি হবে ভোটগণনা (Elections for four municipal corporations in Bengal on January 22) ৷

2. All Party Meeting Boycott : সর্বদল বৈঠক বয়কট বাম-কংগ্রেসের, মাঝপথেই বেরিয়ে এলেন অর্জুনরা

সর্বদলীয় বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে বিজেপি জানায় যে, তারা বৈঠকে অংশ নিয়েছিল ৷ যদিও বিজেপির তরফে অংশ নেওয়া অর্জুন সিং ও শিশির বাজোরিয়া মাঝপথে বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসেছেন বলে জানান ৷

3. BJP MLA helps veteran CPM leader : বৃদ্ধ সিপিএম নেতাকে সুস্থ করতে পরিবারের পাশে বিজেপি বিধায়ক

বনগাঁর বাসিন্দা, অশীতিপর সিপিএম নেতার চিকিৎসায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া (BJP MLA helps veteran CPM leader) ৷

4. BJP Special Organisational Meeting : বিদ্রোহের আঁচে সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বঙ্গ-বিজেপি

সম্প্রতি সাংগঠনিক রদবদল হয়েছে বঙ্গ-বিজেপিতে ৷ তার পরই শুরু হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ বিদ্রোহ ৷ সেই পরিস্থিতিতে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক করল বিজেপি (BJP Special Organisational Meeting) ৷

6. Tiger in Kultali : একনজর দেখা দিয়েই ধাঁ... দক্ষিণরায়ের খোঁজে ড্রোন উড়াল বন দফতর

কুলতলির বাঘকে খাঁচায় পুরতে কালঘাম ছুটছে বনকর্মীদের ৷ আর ততই ক্ষোভ ও আতঙ্ক বাড়ছে কুলতলির গ্রামগুলির বাসিন্দাদের মধ্যে ৷ তাই দক্ষিণরায়ের খোঁজে ড্রোন উড়াল বন দফতর (Forest Department Flying Drones to Find Tiger) ৷

7. Suvendu Adhikari targets Mukul Roy : মুকুল রায়কে ‘পাগল’ বলে কটাক্ষ শুভেন্দুর

মুকুল রায়কে সরাসরি ‘পাগল’ বলে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari labelling Mukul Roy as a Mad) ৷

8. Lokayukt and HRC Chairman : লোকায়ুক্ত হিসেবে অসীম রায়ের নামে সিলমোহর কমিটির, পৃথক নাম পাঠাবেন শুভেন্দু

বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন তথ্য কমিশনার হিসেবে প্রাক্তন ডিজি বীরেন্দ্র এবং নবীন প্রকাশের নামে ছাড়পত্র দিয়েছিল কমিটি ।

9. Prisoner Missing Case : প্রেসিডেন্সি জেল থেকে উধাও বন্দি ! খুঁজে দেওয়ার দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ পরিবার

21 ডিসেম্বর জামিন পান বেআইনি মদ বিক্রির অভিযোগে ধৃত রঞ্জিত ভৌমিক ৷ 22 ডিসেম্বর তাঁকে জেল থেকে আনতে যায় পরিবার ৷ তাদের দাবি, জেল থেকে জানানো হয় রঞ্জিতকে 21 তারিখ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷

10. Missionaries of Charity Account Freeze : মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ব্যাঙ্ক অ্য়াকাউন্টে ‘তালা’ কেন্দ্রের, হতবাক মমতা

বছর শেষের উৎসবের মরশুমের মধ্যেই মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ভারতে থাকা সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার নির্দেশ (Missionaries of Charity Account Freeze) দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷