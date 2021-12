1. BJP State Committee : বিজেপি'র রাজ্য কমিটিতে রদবদল, সাধারণ সম্পাদক হলেন লকেট

বিজেপির রাজ্য কমিটিতে বড় রদবদল করা হল ৷ নিজেদের পুরনো পদ থেকে সরিয়ে নয়া দায়িত্ব দেওয়া হল সৌমিত্র খাঁ ও অগ্নিমিত্রা পলকে ৷ সৌমিত্রর জায়গায় রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চার নয়া সভাপতি হলেন ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অগ্নিমিত্রা পলকেও ৷ সেই পদে এলেন তনুজা চক্রবর্তী ।

2. India win Bronze : পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ব্রোঞ্জ ভারতের

ভারতের হয়ে স্কোরশিটে নাম তুললেন সুমিত, বরুণ কুমার এবং আকাশদীপ সিং (Harmanpreet Singh, Sumit, Varun Kumar and Akashdeep Singh score for India) ৷ তবে রাউন্ড রবিন পর্বের মতো একপেশে ম্যাচে জয় আসেনি ভারতের ৷

3. Howrah Extramarital Affair Case : প্রেমিকদের সঙ্গে আসানসোল থেকে আটক হাওড়ার নিশ্চিন্দার দুই গৃহবধূ

মুর্শিদাবাদের দুই রাজমিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল হাওড়ার আনন্দপুরের দুই গৃহবধূ ৷ বেশ কিছুদিন পর আজ প্রেমিকদের মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে বাড়ি ফেরার পথ ধরতেই আসানসোল থেকে প্রেমিকদ্বয়ের সঙ্গে পুলিশের হাতে দুই গৃহবধূ (Howrah Extramarital Affair Case) ৷

4. Winter Session of Parliament : একদিন আগেই শেষ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন

23 ডিসেম্বর শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভের ফলে একদিন আগে অর্থাৎ আজ, 22 ডিসেম্বর সংসদীয় শীতকালীন অধিবেশন শেষের ঘোষণা করা হল (Winter Session of Parliament ends ahead of scheduled 23 December) ৷

5. Jagdeep Dhankhar meets Amit Shah : দিল্লিতে অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজ্যপালের

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar meets Amit Shah) ৷

6. India tour of SA : কাঁটা ওমিক্রন! কোহলিদের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার হাসপাতালে বরাদ্দ হল বেড

আগামী 26 ডিসেম্বর বক্সিং-ডে টেস্ট দিয়ে প্রোটিয়া সফরে অভিযান শুরু করবেন কোহলি-বুমরারা ৷ স্বাভাবিকভাবেই ওমিক্রন আবহে সফরকারী দলের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা দিতে বদ্ধপরিকর দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড (South Africa Cricket Board take utmost safety measures for Indian Cricket Team) ৷

7. Students turn Covid Positive : কল্যাণীর স্কুলে করোনা আক্রান্ত 29 জন পড়ুয়া

করোনা পজিটিভ 29 জন ছাত্র-ছাত্রী ৷ চিন্তায় নদিয়ার কল্যাণীর নবোদয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (several students of jawahar navodaya vidyalaya covid positive) ৷ এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জানান, দু'জন পড়ুয়া করোনা আক্রান্ত জানার পরই স্কুলের বাকি পড়ুয়া-সহ শিক্ষক, শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মী, সাফাইকর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের সবারই নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৷

8. Omicron Surge : ওমিক্রন আনতে পারে তৃতীয় ঢেউ, রাজ্যগুলিকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ কেন্দ্রের

গোটা দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা 200 ছাড়িয়েছে (Omicron Cases in India) ৷ মহারাষ্ট্র এবং দিল্লিতে নতুন করে ফের 54টি ওমিক্রন সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৷ এই অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্যগুলিকে তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র ৷

9. Kohli takes Helium Balloon Challenge : প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগে অন্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি কোহলি

কয়েকবছরে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে হিলিয়াম বেলুন চ্যালেঞ্জ (Helium Balloon Challenge has become quite popular) ৷ বিজ্ঞাপনী শ্যুটিংয়ে সেই চ্যালেঞ্জ নিতে দেখা গেল ভারতীয় দলের টেস্ট অধিনায়ককে ৷

10. Coal Scam Case accused Bikash Mishra : অসুস্থ কয়লাকাণ্ডে ধৃত বিকাশ মিশ্র, আজও পেশ করা গেল না কোর্টে

সিবিআই সূত্রে খবর, পানীয় জল থেকে পেটে ইনফেকশন হয়েছে বিকাশ মিশ্রর (Coal Scam Case accused Bikash Mishra is hospitalized) । এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে জানানো হয়েছে, তিনি কিডনির রোগে আক্রান্ত, চিকিৎসার প্রয়োজন ।