ওমিক্রনে প্রথম মৃত্যু ব্রিটেনে (UK records first death in omicron), জানালেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ৷

2. Netaji statue vandalised : কাঁচরাপাড়ায় নেতাজির মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল দুষ্কৃতীরা

কাঁচরাপাড়া 10 নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন বিনোদ নগর খেলার মাঠে থাকা নেতাজির আবক্ষ মূর্তিটি গভীর রাতে কেউ বা কারা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয় ৷

3. Rohit Sharma injury : আঙুলের চোটে দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজে অনিশ্চিত রোহিত

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে উড়ে যাওয়ার আগে ভারতীয় শিবিরে বড়সড় ধাক্কা ৷

4. Mamata on Alternative of BJP : ভোট ভাগাভাগি নয়, বিজেপির বিকল্প হতেই গোয়ায় তৃণমূল : মমতা

গোয়া সফরে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, ভোট ভাগাভাগি নয়, বিজেপির বিকল্প হতেই গোয়ায় তৃণমূল (Mamata Banerjee claims TMC wants to be an alternative of BJP in Goa) ৷

5. Park Street gang rape case : পার্কস্ট্রিট গণধর্ষণ মামলায় নিম্ন আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা আজ এই নির্দেশ দিয়েছেন । আগামী বৃহস্পতিবার বিচারপতি মান্থার এজলাসে মামলাটির শুনানি রয়েছে । ততদিন পর্যন্ত মামলার শুনানি স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ।

6. Netaji death mystery : নেতাজি কি জীবিত ? আট সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

আগামী আট সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে আদালতে হলফনামা পেশ করতে হবে ৷ আজ এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High court) প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ ৷

7. Supreme Court on Suvendu Adhikari : সুপ্রিম কোর্টেও বহাল শুভেন্দু অধিকারীর ‘রক্ষাকবচ’

গ্রেফতারি সংক্রান্ত ইস্যুতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ‘রক্ষাকবচ’ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট৷ হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার ৷

8. Kareena Kapoor tests Covid positive : করোনা আক্রান্ত করিনা কাপুর-অমৃতা অরোরা

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন অভিনেত্রী করিনা কাপুর এবং অমৃতা অরোরা (Kareena Kapoor and Amrita Arora test Covid positive) ৷

9. Mamata Tribute to Parliament Attack Victims : সংসদ হামলায় শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য মমতার

সংসদ হামলার 20তম বর্ষে শহিদদের স্মরণে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee Tribute to Parliament Attack Victims) ৷

10. Fake Arms Licence : আগ্নেয়াস্ত্রের জাল লাইসেন্স তৈরি করে বিক্রি, সিআইডির জালে ছয়

রাজ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের জাল লাইসেন্স তৈরি ও বিক্রির চক্র ফাঁস ৷ পূর্ব বর্ধমান থেকে দু’দফায় গ্রেফতার ছয় (CID Arrests Six Men for Fake Arms Licence) ৷