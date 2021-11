তাঁর লক্ষ্য যে এবার দিল্লি তথা উত্তর ভারত ফের একবার তা বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

2. Dubrajpur TMC Clash : তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে রণক্ষেত্র দুবরাজপুর, চলল গুলি-বোমা

প্রথমে পুলিশ গ্রামে ঢুকতে সাহস দেখায়নি ৷পরে কমব্যট ফোর্স-সহ বিরাট পুলিশ বাহিনী গ্রামে পৌঁছায়। ঘটনায় দু'পক্ষের ৬ জন জখম হয় ৷ এদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর ৷ তাদের সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷

3. Kirti Azad joins TMC : দেশকে সঠিক দিশা দেখাতে মমতাকে প্রয়োজন, তৃণমূলে যোগ দিয়ে জানালেন কীর্তি

কীর্তি আজাদ কপিল দেবের বিশ্বকাপ জয়ী দলের ক্রিকেটার ছিলেন ৷ তিনি আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান (Kirti Azad joins TMC) করলেন ৷

4. SSC Group-D Recruitment Corruption : এসএসসি গ্রুপ-ডি’র নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ডিভিশন বেঞ্চে আপিল রাজ্যের

এসএসসি’র গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য ৷ আগামিকাল ওই মামলার শুনানি ৷

5. KL Rahul Ruled Out: চোটের কারণে কানপুর টেস্টে নেই রাহুল

চোট পেয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কানপুর টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন ওপেনার কে এল রাহুল (K L Rahul Ruled Out from Frist Test) ৷

6. TMC Stages Protest Over Tripura Attack : বিজেপিকে গঙ্গা জলে ধুয়ে সাফের ডাক, ত্রিপুরা কাণ্ডের প্রতিবাদে অবস্থান তৃণমূলের

আগের দিন গঙ্গা জলে ধুয়ে জায়গা সাফ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বিজেপি ৷ এদিন সেই গঙ্গা জলেই বিজেপিকে ধুয়ে সাফ করার ডাক দিয়ে অবস্থান করল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC Stages Protest Over Tripura Attack) ৷

7. Yamuna Expressway To Be Renamed: ‘রামরাজ্যে’ ব্রাহ্মণ ভোট টানতে নাম বদলে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে হচ্ছে বাজপেয়ীর নামে

যোগী আদিত্যনাথকে (Yogi Adityanath Government) নিয়ে এমনিতেই অসন্তোষ রয়েছে উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে । কিন্তু রাজ্যের জনসংখ্যার 10 শতাংশই ব্রাহ্মণ ।

8. Rahul Gandhi Close Associate to join TMC : তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন রাহুল ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ

কংগ্রেস নেতা কীর্তি আজাদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে (Kirti Azad to join TMC) ৷

9. cuban woman accuses maradona of rape : মৃত্যুর পরও বিতর্কে মারাদোনা, দু’দশক আগের ধর্ষণের অভিযোগে সরব যুবতী

কিউবার ওই মহিলার বয়স 37 ৷ তাঁর দাবি, তাঁর যখন বয়স 16 বছর, তখন তাঁকে ধর্ষণ করেন মারাদোনা (Maradona raped Mavys Álvarez when she was 16) ৷

10. Couple's Body recovered From Malda: মালদা বিমানবন্দরে যুগলের মৃতদেহ উদ্ধার, কারণ নিয়ে ধন্দ

প্রেমিক-প্রেমিকার মৃতদেহ উদ্ধার (Couple's Body recovered From Malda) হল মালদা শহরে (Malda News)। বিমানবন্দরের মাঠ থেকে দেহ দুটি উদ্ধার হয়েছে ।