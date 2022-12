1. Tunisha Sharma: টিভি সিরিয়ালের সেটেই আত্মঘাতী জনপ্রিয় অভিনেত্রী, শোকের ছায়া টেলিজগতে

টিভি সিরিয়ালের সেটেই আত্মঘাতী অভিনেত্রী । গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন জনপ্রিয় মারাঠি অভিনেত্রী তুনিশা শর্মা । তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয় (Tunisha Sharma dies by suicide on the set of a TV serial) ।

2. Governor at JU Convocation: শিক্ষাই পারে সমাজকে আরও উন্মুক্ত করতে, যাদবপুর সমাবর্তনে বার্তা রাজ্যপালের

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে গেলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আচার্য সিভি আনন্দ বোসকে (CV Ananda Bose) ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এসএফআই এবং ফেটসু-র তরফে ৷ যদিও বিক্ষোভ এড়িয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্যপাল ৷ পরে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি ৷

3. Mathura: মথুরায় কৃষ্ণ জন্মভূমি সংলগ্ন ইদগাহে জমি জরিপের নির্দেশ আদালতের

উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) মথুরায় কৃষ্ণ জন্মভূমি সংলগ্ন ইদগাহে জমি জরিপের নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় আদালত ৷ এই নিয়ে মামলা দায়ের করেছিল হিন্দু সেনা (Hindu Sena) ৷ সেই মামলাতেই (Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Case) এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

4. Merry Christmas Poster: সামনে এল বিজয়-ক্যাটরিনা জুটির 'মেরি ক্রিসমাস'-এর পোস্টার, বদলে গেল মুক্তির তারিখ

সামনে এল বিজয়-ক্যাটরিনা জুটির প্রথম ছবি 'মেরি ক্রিসমাস'-এর (Merry Christmas) পোস্টার ৷ পিছিয়ে গেল মুক্তির তারিখ ৷ আগামী বছর পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷

5. Anubrata Picture in Poush Mela Banner: বিকল্প পৌষমেলায় অনুব্রতর ছবি-সহ ব্যানার, ফেসবুকে কটাক্ষ তৃণমূল নেতার

বীরভূমে গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে (TMC Factionalism) ৷ অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) নাম না করে কটাক্ষ বীরভূম জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত ঘোষের ৷

6. Gangasagar Mela 2022: গঙ্গাসাগর মেলার শিবিরে থাকছে না করোনাবিধি, তবু সতর্ক পৌরপ্রশাসন

গঙ্গাসাগর মেলার (Gangasagar Mela 2022) সময়েই কলকাতার বাবুঘাটের কাছে বসবে মিনি গঙ্গাসাগরের শিবির ৷ এবারের শিবিরে কোভিড বিধিনিষেধ (Covid Guidelines) থাকছে না ৷ তা সত্ত্বেও ঘুম উড়েছে পৌর প্রশাসনের ৷ কেন এই পরিস্থিতি ?

7. Jitendra on Chaitali Interrogation: জিজ্ঞাসাবাদের নামে পুলিশি হেনস্তায় অসুস্থ চৈতালী, অভিযোগ স্বামী জিতেন্দ্র'র

কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) নির্দেশ অনুযায়ী শনিবার সকালে চৈতালী তিওয়ারিকে (Chaitali Tiwari) বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যায় পুলিশ ৷ দু'ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে ৷ এরপরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে দাবি স্বামী জিতেন্দ্রর ৷

8. Medical Oxygen Supply: ভোল বদলে ফিরছে করোনা ! অক্সিজেন সরবরাহ অটুট রাখার নির্দেশ কেন্দ্রের

আবার ভয় দেখাচ্ছে করোনা (Corona) ৷ এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে অক্সিজেনের সরবরাহ (Medical Oxygen Supply) অটুট রাখার নির্দেশ দিল কেন্দ্র (Center) ৷ চিঠিতে বেশ কিছু নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক (Ministry of Health and Family Welfare) ৷

9. Chiranjit Criticises Debashree: 'ও এখন অতীত', মিঠুন প্রসঙ্গে দেবশ্রীকে কটাক্ষ চিরঞ্জিতের

মিঠুন চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty)-কে চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রণ না জানানোয় রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছিলেন দেবশ্রী (Debashree Roy) ৷ এবার তার পালটা দেবশ্রীকে 'অতীত' বলে কটাক্ষ করলেন বারাসতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী (Chiranjeet Chakraborty) ৷

10. Udaipura Village: গ্রাম থাকলেও নেই পরিচয়পত্র ! পুনর্বিন্যাসের পর হারিয়ে গিয়েছেন বাসিন্দারা

আস্ত একটা গ্রাম আছে ৷ কিন্তু নেই ৷ মানে গ্রামে ঘর-বাড়ি, মানুষজন সবই আছে ৷ সরকারি কাগজ থেকে উধাও গ্রামের নাম ৷ গ্রামবাসীদের পরিচয়পত্র নেই ৷ কেন এমন হল (Fate of Udaipura village hangs in balance after delimitation) ?