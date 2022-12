1. WB TET 2022: আগামিকাল টেট, নজরদারি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক পর্ষদ সভাপতি গৌতম পালের

রাত পোহালেই রাজ্যে টেট পরীক্ষা। 2017 সালের পর আগামিকাল হতে চলেছে প্রাথমিক টেট পরীক্ষা । ডিএলএডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর থেকে টেট পরীক্ষাকে ঘিরে আরও কঠোর নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে পর্ষদের পক্ষ থেকে। বারণ করা হয়েছে একাধিক বিষয়। শনিবার পরীক্ষা নিয়ে একাধিক বিষয়ে নজরদারির কথা জানালেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল (President of West Bengal Board of Primary Education) ৷

2. Sukhwindar Singh Sukhu: হিমাচলের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু, শপথ রবিবার !

গত বৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের ফল (HP Assembly Poll Results 2022) বেরিয়েছে ৷ 40টি আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে কংগ্রেস (Congress) ৷ কিন্তু কে মুখ্যমন্ত্রী হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছিল গত দু’দিন ধরে ৷

3. Priyanka Gandhi: বছরের শুরুতেই রাজ্যে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ! হাঁটবেন ভারত জোড়ো যাত্রায়

কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর, ভারত জোড়ো যাত্রায় (Bharat Jodo Yatra) হাঁটছেন রাহুল গান্ধি ৷ মধ্যপ্রদেশে তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়েছেন কংগ্রেসের (Congress) সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢ়রাও (Priyanka Gandhi) ৷ আগামী 28 ডিসেম্বর বাংলাতেও এই কর্মসূচি শুরু হচ্ছে ৷ সাগর থেকে শুরু হয়ে পাহাড়ে শেষ হবে পদযাত্রা ৷ জানুয়ারিতে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন প্রিয়াঙ্কা ৷

4. Jyotipriya Mallick: পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূলে গোষ্ঠীকোন্দল রুখতে কড়া দাওয়াই জ্যোতিপ্রিয়র

শনিবার উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ায় এক রক্তদান শিবিরে হাজির হয়েছিলেন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (Jyotipriya Mallick) । সেখানে তিনি বলেন, "দলে থেকে কোনও গ্রুপিজিম (গোষ্ঠী) করা যাবে না। সবাইকে চলতে হবে একসঙ্গে৷"

5. Ishan Kishan: সচিন, গেইলদের পিছনে ফেলে দ্রুততম দ্বিশতরান ঈশানের, জেনে নিন তালিকায় কে কোথায়

এখনও পর্যন্ত পুরুষদের একদিনের ক্রিকেটে দ্বিশতরানের সংখ্য়া মাত্র ন'টি ৷ হাতে গোনা ক্রিকেটারদের সেই এলিট তালিকায় কনিষ্ঠ হিসেবে জায়গা করে নিলেন বাঁ-হাতি ভারতীয় ওপেনার ঈশান কিশান ৷ সবচেয়ে কম বলে এই মাইলফলক ছুঁয়ে দ্রুততম ডবল সেঞ্চুরির মালিকও হলেন তিনি ৷ আসুন দেখি তালিকায় থাকা বাকিদের অবস্থান ৷

6. 28th KIFF 2022: উদ্বোধনে অমিতাভের উপস্থিতিতেই দেখানো হবে বিগ বি-জয়ার 'অভিমান'

15 ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে 28তম 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'। চলবে 22 ডিসেম্বর অবধি । উদ্বোধনে অমিতাভের উপস্থিতিতেই দেখানো হবে হৃষিকেশের 'অভিমান'(Amitabh Jaya's Film Aviman will be shown in 28th KIFF 2022 ) ৷

7. Justice Abhijit Gangopadhyay: শিলিগুড়িতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে নিয়োগে বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে হাজির চাকরিপ্রার্থী

শিলিগুড়িতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে (Justice Abhijit Ganguly) কাছে পেয়ে নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে হাজির চাকরি প্রার্থী । উচ্চশিক্ষায় নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা যে বিচারপতির কাছে চলছে, তাঁর কাছে বিস্তারিত জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ৷

8. BAN vs IND 3rd ODI: ঈশানের বিশ্বরেকর্ডেও নিজেদের ছাপিয়ে যেতে পারলেন না বিরাটরা

50 ওভারে 8 উইকেট হারিয়ে 409 রানে থামল ভারতের ইনিংস ৷ 2011 ইন্দোরে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে করা 418 রানের সর্বাধিক রানের নজির অক্ষতই রইল ৷ তবে শনিবার চট্টগ্রামের এই ইনিংস সর্বাধিক রানের তালিকায় জায়গা করে নিল চতুর্থস্থানে (India made their fourth highest ODI total) ৷

9. Virat Kohli: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শতরান করে পন্টিংকে টপকালেন বিরাট, সামনে শুধুই সচিন

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে 44তম সেঞ্চুরি বিরাট কোহলির (Virat Kohli Makes 44th ODI Century Against Bangladesh) ৷ 3 বছর পর ফের 50 ওভারের ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করলেন তিনি ৷

10. Red Panda: 'রেড পান্ডা বৃদ্ধি প্রকল্পে' ফের উদ্যোগী পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিকাল পার্ক

'রেড পান্ডা বৃদ্ধি প্রকল্পে'র (Red Panda Augmentation Programme) আওতায় আরও তিনটি রেড পান্ডাকে (Red Panda) ছাড়া হল জঙ্গলে ৷ দার্জিলিং'য়ের (Darjeeling) পদ্মজা নায়ডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কের (Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park) পক্ষ থেকে তিনটি স্ত্রী রেড পান্ডাকে শুক্রবার অগভীর জঙ্গলে ছাড়া হয় ৷