1. T20 World Cup: সেমির প্রতীক্ষা বাড়ল রোহিতদের, প্রোটিয়াদের হারিয়ে শেষ চারের দৌড়ে পাকিস্তানও

এদিন সিডনিতে ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে প্রোটিয়াদের বড় ব্যবধানে হারাল তারা (Pak beat SA by DL method ay SCG) ৷ অর্থাৎ, রবিবাসরীয় মেলবোর্নে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচ জিতেই তাই শেষ চার পাকা করতে হবে রোহিতদের ৷

2. Firing at Imran Khan Rally: লং মার্চে আততায়ী হামলা, গুলিবিদ্ধ ইমরান খান

গুজরানওয়ালায় ইমরান খানের লং মার্চে হামলা ৷ প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে প্রকাশ্যে চলল গুলি ৷ ইমরান খানের পায়ে গুলি লেগেছে বলেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে প্রকাশ ৷ (A firing was reported near the container of former PM and Pakistan) ৷

3. Cops Loot: একবালপুরে উদ্ধার 33 লক্ষ, তার থেকে 18 লক্ষ সরিয়ে ভাগাভাগি পুলিশকর্মীদের মধ্যে

একবালপুরে চেকিং-এ উদ্ধার হওয়া ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছিল 33 লক্ষ টাকা ৷ তার মধ্যে থেকে 18 লক্ষ সরিয়ে নিজেদের ভাগাভাগি করে নেন দুই কনস্টেবল ও একজন সিভিল ভলান্টিয়ার (Cops Loot)! এই অভিযোগে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে (Kolkata Police)৷

4. Nazrul Islam: 'সায়গল হোসেন 100 কোটির মালিক হলে বাকিরা পিছিয়ে থাকেন কেন' ! মন্তব্য প্রাক্তন পুলিশকর্তার

একের পর এক ঘটনায় পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠছে ৷ ঘটনায় ক্ষুব্ধ রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন এডিজি নজরুল ইসলাম (Nazrul Islam) ৷ তুলনা টানলেন সায়গল হোসেনের সঙ্গে ৷

5. Manas Bhunia: এবারের উৎসবে দূষণ নিয়ন্ত্রণে সফল পরিবেশ দফতর, দাবি মানসের

এ বারের উৎসবে দূষণ নিয়ন্ত্রণে (Pollution Control) সফল পরিবেশ দফতর (Environment Department)৷ এমনই দাবি পরিবেশ মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়ার (Manas Bhunia)। তিনি জানান, বছরভর চলবে সচেতনতা শিবির ৷

6. BJP Workers Detained: বিজেপির প্রতিবাদে উত্তাল তিলোত্তমা, আটক অগ্নিমিত্রা-সহ একাধিক নেতা-কর্মী

কলকাতায় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে ডেঙ্গির প্রকোপ (Dengue in Kolkata) । তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পথে নামল ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চা (Bharatiya Janata Party) । গেরুয়াশিবিরের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ (BJP workers detained by Police) ।

7. Primary Recruitment: সুপ্রিম নির্দেশ খারিজ হাইকোর্টে, ফের শুনানির নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

কীভাবে রাজস্থান হাইকোর্ট সুপ্রিম নির্দেশ খারিজ করল, তা সব পক্ষকে তথ্য দিয়ে জানাতে হবে । বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay) । 10 নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি ।

8. Gujarat Assembly Elections: গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে বড় ভূমিকা নেবে যে 10 বিষয়

গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের (Gujarat Assembly Elections) নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (Election Commission)৷ এই রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে 10টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে (Top 10 issues in Gujarat Assembly elections)৷

9. CRPF Distributes Mosquito Net: ডেঙ্গি থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল মহিলা সিআরপিএফ

232 নম্বর মহিলা সিআরপিএফ ব্যাটালিয়ানের উদ্যোগে ডেঙ্গি (Dengue in Jhargram) প্রতিরোধ করতে গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হল মশারি (CRPF Distributes Mosquito Net)। সিআরপিএফের সিভিল অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম (Jhargram news) সদর গ্রামীণ ব্লকের নেদাবহড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বৃন্দাবনপুর গ্রামে মশারি বিতরণ করে মহিলা সিআরপিএফ ব্যাটালিয়ান । এ দিন 215টি পরিবারের হাতে উন্নত মানের মশারি তুলে দেওয়া হয় । মহিলা সিআরপিএফের (Woman CRPF team) এক উচ্চপদস্থ অফিসার বলেন, "সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের মশারি দেওয়া হল । এছাড়াও ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচির সম্পর্কেও সাধারণ মানুষকে অবগত করা হয় ৷"

10. Chandannagar: 22 ফুটের জগদ্ধাত্রীর রেল লাইন পার করানোর জন্য চন্দননগরে থমকে যায় ট্রেনও

হুগলির (Hooghly) চন্দননগরে ট্রেন দাঁড় করিয়ে রেল লাইন পার করানো হয় মা জগদ্ধাত্রীকে (Jagadhatri Idol) । চন্দননগর (Chandannagar) সুভাষ পল্লী উত্তরপাড়া বারোয়ারীর প্রতিমা এভাবেই ট্রেন লাইন পার করেন সদস্যরা । গত 38 বছর ধরে সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে এই ঠাকুরকে পার করা হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলর সীমা দাস । বাঁশের উপর বসিয়ে এই 22 ফুটের জগদ্ধাত্রী প্রতিমাকে বৃহস্পতিবার লাইন ধরে প্রায় 700 মিটার কাঁধে করে এনে তার পর লাইন অন্য পারে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এই সময় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে ৷ পাশের লাইন দিয়ে ট্রেন গেলেও বিশাল আকারের মা জগদ্ধাত্রীকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হয় ।