এবার আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তথা বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পালের (Agnimitra Paul) নামে নিরুদ্দেশ পোস্টার (Missing Poster) পড়ল ! কী বলছেন এলাকার রাজনীতির কারবারিরা ?

2. Jadavpur University: যাদবপুরের ভাঁড়ার শূন্য ! অনুদান চেয়ে সোশাল মিডিয়ায় খোলা চিঠি উপাচার্যের

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (Jadavpur University) হাঁড়ির হাল ৷ প্রতিষ্ঠান চালাতে অনুদান চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে হল উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকে (Suranjan Das) !

3. Avian Flu: কেরালায় চোখ রাঙাচ্ছে এভিয়ান ফ্লু, 20 হাজার হাঁস মারবে প্রশাসন

কেরালার আলাপ্পুঝায় (Alappuzha) এভিয়ান ফ্লু (Avian Flu)-এর হদিশ মিলেছে ৷ রোগের প্রকোপ রুখতে 20 হাজারেরও বেশি পাখি মারবে স্থানীয় প্রশাসন ৷

4. Trinamool Congress: ইটভাটার দখল নিয়ে সংঘর্ষ দুই প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার, ভোটের আগে অস্বস্তি শাসক দলে

ইটভাটা নিয়ে পারিবারিক বিবাদ মালদার (Malda) চাঁচলে ৷ যাঁদের মধ্যে বিবাদ, তাঁরা আবার এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা ৷ ফলে এই নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের (Panchayat Elections 2023) আগে অস্বস্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) ৷

5. Teacher Died by Suicide: বেআইনি নিয়োগ ! হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি হারিয়ে আত্মহত্যা শিক্ষকের

সোনারপুরের বাসিন্দা সৌরভ মিদ্যা ডায়মন্ড হারবারের একটি স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন । নবম-দশম শ্রেণির ইতিহাস বিভাগের শিক্ষকতা করেছেন তিনি (Teacher Recruitment Scam) । তবে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরেই তাঁর চাকরি চলে যায় (Teacher Died by Suicide) ।

6. Sara Ali Khan: ভিকির 'অশ্বথামা' থেকে সরে যাচ্ছেন সারা আলি খান

ভিকি কৌশলের বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'অশ্বথামা' থেকে সরে যাচ্ছেন সারা আলি খান (Sara Ali Khan dropped out of Ashwathama)? এমনটাই বলছে সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট (Sara Ali Khan and Vicky Kaushal movie) ৷

7. Narendrapur: নরেন্দ্রপুরে দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমায় আহত 5 নাবালক

নরেন্দ্রপুরে (Narendrapur) দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমায় আহত 5 । ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার (South 24 Parganas) নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার দাসপাড়াতে । আহতদের চিকিৎসা চলছে । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নরেন্দ্রপুরের দাস পাড়াতে একটি মাঠে প্রতিদিনের মতোই খেলতে এসেছিল নাবালক ৷ খেলতে এসে তারা মজুত করা বোমা (Bomb) দেখতে পায় । ঘটনাস্থলে একদল দুষ্কৃতী (Miscreants) পৌঁছায় সেই সময় । ওই দুষ্কৃতীরা বাচ্চাদের চলে যেতে বলে কিন্তু তারা না যাওয়ায় তাদের লক্ষ্য করে পরপর দুটি বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ । ঘটনায় গুরুতর আহত এই পাঁচজন ।

8. Jadavpur University: কিউএস ওয়ার্ল্ড ব়্যাংকিং-এ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথম যাদবপুর

কিউএস ওয়ার্ল্ড ব়্যাংকিং 2023 (Quacquarelli Symonds)-এ দেশের 15টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গ থেকে জায়গা পেয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (Jadavpur University) ও আইআইটি খড়গপুর ৷

9. Purulia News: চপ বিক্রেতার নামে জায়গার নামকরণ ! আপ্লুত সাতাত্তরের বৃদ্ধ

মণীষীদের নামে রাস্তার বা কোনও জায়গার নামকরণ (Naming A Place) হয়, একথা তো সকলেরই জানা ৷ কিন্তু, বৃদ্ধ চপ বিক্রেতার নামে যদি কোনও রাস্তা বা জায়গার নামকরণ করা হয় ? এমনই ঘটনা ঘটেছে পুরুলিয়ার (Purulia News) রঘুনাথপুর এলাকায় ৷

10. Police Beaten Teenage Brother and Sister: কুপ্রস্তাবে সাড়া দিতে নারাজ মা, বাড়িতে ঢুকে ছেলে-মেয়েকে পেটাল পুলিশ !

পশ্চিম মেদিনীপুরের (Paschim Medinipur) সাদাতপুর ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে এক নাবালক ও তার বোনকে মারধরের (Police Beaten Teenage Brother and Sister) অভিযোগ ! ঠিক কী ঘটেছিল ? কী বলছেন প্রহৃতদের মা ?