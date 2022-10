1. Avalanche in Uttarkashi: ভয়াবহ তুষারধসের কবলে প্রাণ হারালেন 7 পর্বতারোহী, এখনও আটকে 25 জন

গাঢ়ওয়াল হিমালয়ের দ্রৌপদী কা ডান্ডা (Draupadi ka Danda) শিখরের অদূরে ওই তুষারধসে আটকে পড়েছিলেন 40 জন পর্বতারোহী ৷ ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন 7 জন, 8 জনকে আশংকাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ৷

2. Nobel Prize 2022: কোয়ান্টাম মেকানিক্সে অবদান ! পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেলেন অ্যাসপেক্ট-ক্লজার-জেইলিংগার

কোয়ান্টাম মেকানিক্সে অবদানের জন্য পদার্থবিদ্যায় নোবেল (Nobel prize in Physics) পেলেন অ্যালাইন অ্যাসপেক্ট, জনএফ ক্লজার এবং অ্যান্টন জেইলিংগার (Nobel prize in Physics for works in quantum tech) ৷

3. Gandhi as Asura: অসুরের শরীরে গান্ধি মুখের ঘটনায় আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে কংগ্রেস

রুবি পার্কে অখিল ভারতীয় ভারতীয় হিন্দু মহাসভার (Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha) পুজোয় অসুরের মুখাবয়বের বদলে গান্ধিজির মুখের আদল (Mahatma Gandhi Lookalike Asura) দেখেছিল রাজ্যের মানুষ ৷ সেই ঘটনায় আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে কংগ্রেস (Congress Moves to Court ) ৷

4. UP Girl Killed: ধর্ষণ করে খুন ! যোগীরাজ্যে কিশোরীর নগ্ন দেহ উদ্ধারে লাগল রাজনীতির রং

উত্তরপ্রদেশে (Rape and murder in UP) কিশোরীর নগ্ন দেহ উদ্ধারে (UP Girl Killed) চাঞ্চল্য ছড়াল ৷ তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার পরিবারের (Naked body of UP girl found)৷

5. JK DG Prisons Murder: আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় সাময়িক বন্ধ জম্মু ও রজৌরির ইন্টারনেট পরিষেবা

সোমবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজি (কারা বিভাগ)-র দেহ উদ্ধার হয় (Hemant Kumar Lohia found dead) তাঁর বাড়ি থেকে ৷ তার পর সাময়িকভাবে জম্মু ও রজৌরি (Jammu and Rajaouri) জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে (Mobile Data Service Suspended) ৷

6. Womens Asia Cup T20 2022: এশিয়া কাপে জয়ের হ্যাটট্রিক ভারতীয় মেয়েদের, আমিরশাহীর বিরুদ্ধে 104 রানে জয়

এশিয়া কাপে (Womens Asia Cup T20 2022) পরপর তিন ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলে এক নম্বরে উঠে এল ভারতীয় মহিলা দল ৷ আজ সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকে 104 রানে হারিয়েছে ভারত (India Women Win by 104 runs) ৷

7. Sovandeb Chatterjee: সুব্রত আর পার্থ দুই নেতার পরিণতিতে ভরা উৎসবেও মন ভারাক্রান্ত শোভনদেবের

দীর্ঘদিনের রাজনীতিক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় (Sovandeb Chatterjee) ৷ তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতাদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ৷ সেই সব নেতাদের মধ্যে সুব্রত মুখোপাধ্যায় (Subrata Mukherjee) প্রয়াত হয়েছেন গত বছর ৷ আর পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) দুর্নীতির অভিযোগে এখন জেলে ৷ তাই তাঁদের জন্য এই ভরা উৎসবেও মন ভারাক্রান্ত শোভনদেবের ৷

8. CPIM Leaders Arrested: 'পুজো মানে না, এদিকে স্টল দেয়', কমলেশ্বরদের গ্রেফতারিতে কটাক্ষ কুণালের

অষ্টমীর সন্ধেয় গ্রেফতার হয়েছেন 9 সিপিএম নেতা (CPIM Leaders Arrested) । এবার ঘটনাপ্রসঙ্গে মুখ খুললেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh pokes CPIM Leaders) ৷

9. 24 Years Trial: 45 টাকা চুরির অপরাধ, 24 বছর পর 4 দিনের হাজতবাস

45 টাকা চুরির (Stealing Rs 45) অপরাধে 24 বছর ধরে চলছিল মামলা (24 Years Trial)৷ অবশেষে তার নিষ্পত্তি হল ৷ 4 দিনের হাজতবাস হল বৃদ্ধের (Four day jail term)৷ উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ার ঘটনা (Mainpuri court)৷

10. Brahmastra Box Office Collection: 400 কোটির ক্লাবে 'ব্রহ্মাস্ত্র', নবমীর দিনে সুখবর দিলেন অয়ন

মহানবমীর দিনে রণালিয়া ভক্তদের জন্য় একটি দারুণ সুখবর দিলেন পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্য়ায় ৷ তিনি জানিয়েছেন 25 দিনে বিশ্বব্যাপী 425 কোটি টাকা আয় করেছে এই ছবি(Brahmastra Box Office Collection) ৷