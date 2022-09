1.Priyanka Saw: ববিতার পর প্রিয়াঙ্কা, যোগ্য প্রার্থীকে 28 অক্টোবরের মধ্যে নিয়োগের নির্দেশ আদালতের

ববিতা সরকারের (Babita Sarkar) পর প্রিয়াঙ্কা সাউ (Priyanka Saw) ৷ পাঁচ বছর নিয়োগের অপেক্ষায় থাকা যোগ্য চাকরিপ্রার্থীর পাশে দাঁড়াল আদালত (Calcutta High Court) ৷ আগামী 28 অক্টোবরের মধ্যে তাঁকে নিয়োগপত্র পাঠানোর নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay) ৷

2.Jasprit Bumrah Ruled Out: বড় ধাক্কা রোহিতদের, পিঠের চোটে বিশ্বকাপে নেই বুমরা

নতুন করে পিঠের চোটে বিশ্বকাপ শেষ জসপ্রীত বুমরার (Jasprit Bumrah ruled out of T20 World Cup) ৷ গুজরাত পেসারকে ছাড়াই বিশ্বকাপগামী বিমানে উঠতে হবে রোহিত অ্যান্ড কোম্পানিকে ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে (PTI) জানিয়েছে বোর্ডের এক বিশ্বস্ত সূত্র ৷

3.Illegal Sand Mining: বেআইনি বালি তোলা নিয়ে সংঘর্ষ, গুলিতে প্রাণ গেল 4 জনের

বেআইনি বালি তোলা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ ৷ বিহারে প্রাণ গেল 4 জনের, আহত হয়েছেন 9 জন (Several dead in firing during Illegal Sand Mining) ৷

4.Ashok Gehlot: সোনিয়ার কাছে ক্ষমা চেয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন গেহলত

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকেই নাম প্রত্যাহার করে নিলেন অশোক গেহলত ৷ একই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, কংগ্রেসের অন্তবর্তী দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধির কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তিনি (Ashok Gehlot says have apologised to Sonia Gandhi) ৷

5.Dating App Fraud: ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণা, বেহালায় উদ্ধার 15 তরুণী

বেহালার মহাবীরতলার একটি অফিস থেকে 15 জন তরুণীকে উদ্ধার করেছে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police) ৷ ওই অফিসে ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণা (Dating App Fraud) করা হত বলে অভিযোগ ৷

6.Ranveer on Deepika: দীপিকার সঙ্গে সম্পর্ক এগোচ্ছে বিচ্ছেদের দিকে! মুখ খুললেন রণবীর

কিছু দিন আগে, সোশাল মিডিয়ায় একটি খবর চর্চায় উঠে আসে যেখানে দাবি করা হয়, রণবীর এবং দীপিকার মধ্যে সম্পর্ক ভালো নাকি যাচ্ছে না । এবার সরাসরি একটি ইভেন্টে এই নিয়ে মুখ খুললেন রণবীর ৷

7.Udhampur Blast: উধমপুরের বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শনে এনআইএ

উধমপুরে যেখানে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেই ঘটনাস্থল বৃহস্পতিবার পরিদর্শন করল এনআইএ (NIA)-র উচ্চ পর্যায়ের তদন্তকারী দল ৷ একজন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন যে স্টিকি বোমা দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটনা হয়েছিল বলে প্রাথমিক অনুমান ৷ ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্ট এলে বিস্তারিত জানা যাবে ৷

8.HC on Soumendu Adhikari: হাইকোর্টে ফের রক্ষাকবচ পেলেন সৌমেন্দু অধিকারী

সৌমেন্দু অধিকারীকে ফের গ্রেফতার না করার নির্দেশ হাইকোর্টের (Calcutta High Court) । আপাতত রক্ষাকবচ পেলেন তিনি (Soumendu Adhikari Gets Safeguard from HC)। তবে তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। তদন্তকারী অফিসারদের কাছে হাজিরা দিতে হবে।

9.Sheikh Hasina Birthday: 'দিদি' হাসিনার জন্মদিনে উপহারের ডালি পাঠালেন 'বোন' মমতা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন (Sheikh Hasina Birthday) উপলক্ষে ঢাকায় উপহারের ডালি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ বুধবার (28 সেপ্টেম্বর, 2022) ছিল হাসিনার 75 বছর পূর্তির জন্মদিন ৷

10. Ankita Bhandari Case: অঙ্কিতাকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যে অভিযুক্ত আরএসএস নেতা, পুলিশে অভিযোগ

কয়েকদিন নিখোঁজ থাকার পর উদ্ধার হয় উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা 19 বছরের অঙ্কিতা ভান্ডারির দেহ (Ankita Bhandari Case) ৷ তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে এক আরএসএস (RSS) নেতার বিরুদ্ধে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷