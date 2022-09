1. Mohan Bhagwat: আরএসএসের মোহন ভাগবত রাষ্ট্রপিতা, দাবি ইমাম সংগঠনের প্রধানের

বৃহস্পতিবার দিল্লির একটি মাদ্রাসায় যান আরএসএসের (RSS) প্রধান মোহন ভাগবত (Mohan Bhagwat) ৷ সেখানেই তাঁকে রাষ্ট্রপিতা বলে অভিহিত করেন ইমাম সংগঠনের প্রধান ৷

2. Recruitment Scam: গারদেই কাটবে পুজো, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে জেল হেফাজতেই শান্তিপ্রসাদ

10 অগস্ট থেকে সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন এসপি সিনহা (SP Sinha) ৷ পরে গ্রেফতার হন প্রসন্ন রায় এবং প্রদীপ সিংহ ৷ বৃহস্পতিবার সিবিআই'য়ের বিশেষ আদালত জানিয়ে দিল, 5 অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতেই থাকবেন তাঁরা (Jail Custody for SP Sinha in Recruitment Scam) ৷

3. Ration: আগামিকাল থেকে শুরু হচ্ছে রেশনে 'পুজোর প্যাকেজ', চলবে টানা একমাস

মহালয়ার আগে রেশনে (Ration) 'পুজোর প্যাকেজ' ৷ আগামিকাল থেকে এই পরিষেবা শুরু হচ্ছে ৷ গ্রাহকরা টানা একমাস এই পরিষেবার সুযোগ পাবেন (Ration Package For Puja) ৷ কী কী থাকবে এই উৎসব প্যাকেজে ?

4. Jadavpur University: আর্থিক সংকট চরমে, সমস্যা মোকাবিলায় কমিটি গড়ছে জেইউ

সরকারি অনুদান কমে যাওয়ায় চরম আর্থিক আর্থিক সংকটের (Financial Crisis) মুখে পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (Jadavpur University) ৷ কমিটি গড়ে সমস্যা মেটাতে চাইছে কর্তৃপক্ষ ৷

5. Double XL Teaser Releases: সামনে এল হুমা, সোনাক্ষীর নতুন ছবি 'ডাবল এক্স এল'-এর টিজার

সামনে এল হুমা কুরেশি এবং সোনাক্ষী সিনহা নতুন ছবি 'ডাবল এক্স এল'-এর টিজার ৷ বডি শেমিং তথা রোগা-মোটা ইত্যাদি নিয়ে প্রচলিত স্টিরিওটাইপগুলিকে হাসির ছলে আক্রমণ করেছে এই ছবি ৷ টিজারটি মাত্র 30 সেকেন্ডের (Sonakshi Huma question body weight stereotypes) ৷

6. Sourav Ganguly: পারফরম্যান্স নিয়ে রোহিতদের সঙ্গে কথা হয়েছে, জানালেন মহারাজ

তাহলে এবার পুজোয় কী নতুন লুকে দেখা যাবে তাঁকে ৷ এতদিন পর্যন্ত তাঁকে 'ক্লিন শেভড' দেখে আসা আপামর অনুরাগী সংবাদমাধ্যম কর্মীরা স্বভাবতই গালভর্তি দাড়িতে সৌরভকে দেখে বেশ অবাকই সকলে ৷ সৌরভ জানালেন, মোহালি ম্যাচের পর দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা হয়েছে বোর্ডের (Sourav says BCCI had a discussion with the team) ৷

7. Saugata Writes to PM Modi: বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার মেয়াদ আরও 6 মাস বৃদ্ধির দাবিতে মোদিকে চিঠি সৌগতর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (PM Narendra Modi) চিঠি লিখেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সাংসদ সৌগত রায় ৷ গরিব কল্যাণ যোজনায় বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়ার মেয়াদ আরও ছ’মাস বৃদ্ধি করার দাবিতে তিনি চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রীকে ৷

8. Maja Ma Trailer Out: মুক্তি পেল 'মজামা'-র ট্রেলার, ফের মন কাড়লেন ডান্স ডিভা মাধুরী

ওটিটি-তে আসছে মাধুরীর নতুন কাজ (Madhuri Dixit Starrer Maja Ma) ৷ ছবির নাম 'মজামা'(Maja Ma trailer is out now) ৷ বৃহস্পতিবার মুক্তি পেয়েছে ছবির ট্রেলার ৷

9. Mamata Banerjee: 'সুজিতবাবু', পুজোর জন্য যেন রাস্তা বন্ধ না হয় ! হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

শ্রীভূমির পুজোয় প্রতি বছরই ভিড় উপচে পড়ে ৷ যার জেরে পুজোর দিনগুলিতে সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে যাতায়াত একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায় ৷ এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিস্তর অভিযোগ উঠেছে ৷ এমনকী ভিড় বাড়ানোর জন্য উদ্যোক্তাদের অঙ্গুলি হেলনেই যে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়, এমন অভিযোগও কানে আসে ৷ এদিন এই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুললেন মমতা !

10. New Film Jotugriho : এবার কালীপুজোয় বড় পর্দায় আসছে বনি-পরমের 'জতুগৃহ'

এই দীপাবলিতে আসতে চলেছে নতুন ছবি 'জতুগৃহ। ছবিতে থাকবে একঝাঁক তারকার মেলা ৷ বনি সেনগুপ্ত, পায়েল সরকার এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় একসঙ্গে আসছেন পর্দায় ৷