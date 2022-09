1. Madan Mitra: মদন মিত্র মাতাল ! শুভেন্দু সংক্রান্ত মন্তব্যের জেরে তোপ বিজেপি নেতার

শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) নাম না করে মাত্র '10 মিনিটেই তাঁর ঘটি, বাটি মুড়িয়ে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার' হুমকি দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক মদন মিত্র (Madan Mitra) ৷ তারই জবাবে মদনকে মাতাল বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি-এর রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই (Umesh Rai) ৷

2. Queen Elizabeth Funeral: কফিনবন্দি রানিকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের (Queen Elizabeth Funeral) কফিনবন্দি দেহে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (Droupadi Murmu)৷ এরপর তিনি শোকজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন ৷

3. Bihar Supaul Death Case: পুলিশের বিরুদ্ধে মৃতদেহ সরানোর অভিযোগ, উত্তপ্ত বিহারের সুপৌল

শনিবার রাত 10টা নাগাদ বিহারের ভারত-নেপাল সীমান্তের বীরপুর নগর পঞ্চায়েত এলাকা থেকে 4 যুবকের দেহ উদ্ধার হয় (Bihar Supaul Death Case) ৷ এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে দেহ সরানোর অভিযোগ উঠেছে (allegation against Bihar police) ৷

4. Durga Puja 2022: বাস্তবের অর্ধনারীশ্বর! রূপান্তকামীদের পাশে দাঁড়াতে দুর্গা সাজলেন অভিনেতা সুমন

দুর্গাপূজার বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই আগমনীর ফটোশুটের ধুম পড়ে যায় বিভিন্ন শহরে কাশবনে । দুর্গা সেজে ফটোশ্যুটে মাতেন বিভিন্ন মহিলারা । কিন্তু, দুর্গার বেশে কোনও পুরুষ ? সমাজের রূপান্তরকামী থেকে শুরু করে এলজিবিটিকিউ শ্রেণির বিভিন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে দুর্গা সাজলেন আসানসোলের অভিনেতা সুমন চৌধুরী (Actor Suman Chatterjee)।

6. Madan Mitra Bomb Threat: নাম না করে মদনের বোমার হুঁশিয়ারি, সমালোচনার ঝড় বিরোধীদের

নাম না করে বোমাবাজির হুঁশিয়ারি মদন মিত্রের ৷ আর সেই মন্তব্য ঘিরেই তোলপাড় রাজ্য রাজনীতিতে ৷ এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে বিরোধীরা ৷

7. Road Accident in Siliguri: সংঘর্ষে মৃত্যু স্কুটিচালকের, শিলিগুড়িতে ঘাতক বাসে আগুন জনতার

বাস ও স্কুটির সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির (One Died on Road Accident)। ঘটনায় উত্তেজিত জনতা ৷ যার জেরে ওই ক্ষিপ্ত জনতা বাসে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়ি সংলগ্ন শালুগাড়া এলাকায় (Road Accident in Siliguri)।

8. TMC Guideline: পুজোয় নিবিড় জনসংযোগে জোর শাসকদলের, উৎসব মিটলেই শুরু রাজ্য নেতাদের জেলা সফর

দুর্গা পুজোয় (Durga Puja 2022) দলীয় কর্মীদের নিবিড় জনসংযোগ (Public Relations) রক্ষার নির্দেশ দিল শাসকদল (TMC Guideline)৷ উৎসব মিটলেই জেলা সফরে যাওয়া শুরু করবেন রাজ্য স্তরের নেতারা ৷

9. Titagarh Bomb Blast: টিটাগড় বিস্ফোরণ-কাণ্ডে অভিযুক্তরা স্কুলেরই প্রাক্তনী, ধৃতের বাড়ি থেকে উদ্ধার 10টি তাজা বোমা

টিটাগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে (Titagarh Bomb Blast) চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তিনজন ওই স্কুলের প্রাক্তনী ৷ ধৃত মহম্মদ রেহানের বাড়ি থেকে দশটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ ।

10. Ballabhpurer Roopkotha: গা ছমছমে টিজার, আশা জাগাচ্ছে অনির্বাণের বল্লভপুরের রূপকথা

মুক্তি পেল অনির্বাণ ভট্টাচার্য (Anirban Bhattacharya) পরিচালিত প্রথম ছবি বল্লভপুরের রূপকথার (Ballabhpurer Roopkotha) অফিসিয়াল টিজার ৷ ছবিটি মুক্তি পাবে আসন্ন কালীপুজোয় (Ballabhpurer Roopkotha teaser)৷