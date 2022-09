1. PM Narendra Modi: মোদিকে দেওয়া 1200 উপহার নিলামে তুলল কেন্দ্রীয় সরকার

আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Prime Minister Narendra Modi) জন্মদিন ৷ সেই উপলক্ষে শুরু হল মোদিকে দেওয়া উপহারের নিলাম ৷ চলবে আগামী 2 অক্টোবর ৷

2. Narendra Modi Birthday: হাতে ট্যাটু করে 'নমো'র জন্মদিন পালন বারাণসীর যুবকদের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন (Narendra Modi Birthday) পালন করতে হাতে ট্যাটু (NAMO Tattoo) আঁকালেন 100 জনেরও বেশি যুবক ! তাঁরা সকলেই মোদির সংসদীয় এলাকা বারাণসীর (Varanasi) বাসিন্দা ৷

3. Baguiati Double Murder: বাগুইআটি জোড়া খুন! সিআইডির হাতে দিল্লি থেকে গ্রেফতার আরেক অভিযুক্ত

বাগুইআটিতে দুই ছাত্র অপহরণ ও খুনের ঘটনায় (Baguiati Double Murder case) সিআইডির হাতে গ্রেফতার আরেক অভিযুক্ত ৷ দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হল তাকে ৷ এর আগে বাগুইআটি জোড়া খুনে (Baguiati Double Murder) মূল অভিযুক্ত সত্যেন্দ্র চৌধুরীকে শুক্রবার সকালে হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷

4. Narendra Modi: দেশে চিতা ফেরাতে আগে কেউই উদ্য়োগ নেয়নি ! মোদির নিশানায় বিরোধীরা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) জন্মদিনে ভারতে ফিরল চিতা (Cheetah) ৷ নামিবিয়া (Namibia) থেকে আনা আটটি চিতা ছাড়া হল মধ্যপ্রদেশের (Madhya Pradesh) কুনো জাতীয় উদ্য়ানে (Kuno National Park) ৷ তারপর দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী ।

5. PM Modi birthday: "রাম কৃষ্ণ গান্ধির মতোই মোদিজি অমর.." লিখলেন কঙ্গনা, শুভেচ্ছা জানালেন করণ অক্ষয়রাও

72-এ পা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আজকের এই বিশেষ দিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন বলিউড এবং দক্ষিণী ছবির তারকারাও ৷ আসুন দেখে নেওয়া কারা কীভাবে শুভেচ্ছা জানালেন মোদিজিকে ৷

6. Chandannagar Lighting: অতিমারি কাটিয়ে আবারও আলোর মুখ দেখছেন চন্দননগরের আলোক শিল্পীরা

লন্ডন থেকে কলকাতা, আলোর জাদুতে (Chandannagar Lighting) ভরিয়ে দিয়েছে চন্দননগরের শিল্পীরা। টুনি বাল্ব থেকে শুরু করে এলিডি ও পিক্সেল লাইট দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে নানা ধরনের টুডি ও থ্রিডি মডেল (Chandannagar Jagadhatri Puja)।

7. Bhaichung writes letter to Kalyan: নিয়ম মেনে সচিব নিয়োগ হয়নি, প্রশ্ন তুলে কল্যাণকে চিঠি বাইচুংয়ের

পাহাড়ি বিছের অভিযোগ, অন্যায্যভাবে নিয়োগ করা হয়েছে সাজি প্রভাকরণকে (Bhaichung raises question on appointment of Shaji Prabhakaran) । সচিব পদে এই নিয়োগ পক্ষপাতিত্বপুষ্ট । একইসঙ্গে বিষয়টি সোমবারের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে আলোচ্যসূচিতে রাখার আবেদনও জানিয়েছেন বাইচুং (Bhaichung Bhutia writes letter to AIFF President) ।

8. BJP Central Team in Kolkata: নবান্ন অভিযানে আহত মীনাদেবীর বাড়িতে নাড্ডার প্রতিনিধি দল, গেল মেডিকেলেও

13 সেপ্টেম্বর নবান্ন অভিযান (Nabanna Abhijan) ছিল ৷ এদিন কলকাতা, হাওড়া-সহ বিভিন্ন জায়গা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় ৷ বিজেপির অভিযোগ, পুলিশ গেরুয়া কর্মীদের অত্যাচার করেছে ৷ জখম কর্মীদের দেখতে রাজ্যে এলেন প্রতিনিধিরা (BJP Team meets hospitalised workers) ৷

9. Anubrata's Daughter Sukanya: সব জানেন হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারি, সিবিআইকে অনুব্রত-কন্যা

অনুব্রত মণ্ডলের সম্পত্তির উৎস কী, তা জানতে তাঁর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে জেরা করে সিবিআই ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রশ্নের মুখে সুকন্যা জানালেন, সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরো বিষয়টি জানেন অনুব্রতর হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারি (Daughter of Anubrata Mondal Sukanya) ৷

10. PM Modi Birthday: ছোটবেলায় কেমন ছিলেন আজকের প্রধানমন্ত্রী ?

প্রধানমন্ত্রীর খুড়তুতো ভাই অরবিন্দ ভাই মোদি বলেন, "ছোটবেলায় বাড়ির পুরনো দিকটায় থাকতেন নরেন্দ্র । ওখানেই বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করতেন ।