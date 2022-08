1.Mamata Banerjee Live পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়(Mamata Banerjee Live from Netaji Indoor Stadium)...

2.Durga Puja 2022 দশহাজার টাকা করে বাড়ল ক্লাব পিছু অনুদান, নেতাজি ইন্ডোরে উদারহস্ত মমতা

ক্লাব পিছু অনুদান 50 হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে 60 হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে (Mamata Banerjee) ৷ মোট 43 হাজার পুজো কমিটিকে এই অনুদান দেওয়া হবে (Mamata Banerjee announces to extend Donation by Rs 10 thousand per Club) ৷

3.IND cv ZIM গিলের প্রথম আন্তর্জাতিক শতরান, নিয়মরক্ষার ম্যাচে রানের পাহাড়ে চড়ছে ভারত

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলার পর জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে চলটি ওয়ান-ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে অর্ধশতরান করেছিলেন পঞ্জাব ব্যাটার ৷ আর তৃতীয় ম্য়াচে এসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম শতরান হাঁকালেন গিল (Shubman Gill hits his first International century) ৷

4.Saigal Hossain অনুব্রতর দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের বোলপুরের ফ্ল্যাটে ফের সিবিআই হানা

ফের অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের বোলপুরের ফ্ল্যাটে হানা দিল সিবিআই। বোলপুরের কাশীপুর সংলগ্ন বাইপাসে সায়গলের ফ্ল্যাটে তৃতীয়বারের জন্য হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা (CBI raids Saigal Hossains flat in Birbhum) ৷ ব্যাঙ্ক অফিসারকে নিয়েই এদিন সায়গলের ফ্ল্যাটে হানা দেন সিবিআই অফিসারেরা।

5.Al Qaeda Terrorist ইমামের ছদ্মবেশে আল কায়দার সংগঠন বৃদ্ধিই লক্ষ্য ছিল ধৃত রাকিবের

সম্প্রতি উত্তর 24 পরগনার খড়িবাড়ি থেকে দু’জন আল কায়দা জঙ্গিকে (Al Qaeda Terrorist) গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফ (STF) ৷ আব্দুর রাকিব তাদের মধ্যেই একজন ৷ সে ইমামের (Imam) ছদ্মবেশে আল কায়দার সংগঠন বৃদ্ধির কাজ করত বলে এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷

6.Narkeldanga Incident নারকেলডাঙা কাণ্ডে ভালো আছেন মা ও সন্তান, জানালেন চিকিৎসক

নারকেলডাঙায় (Narkeldanga Incident) আক্রান্ত অন্তঃসত্ত্বা এবং তাঁর গর্ভে থাকা সন্তান সুস্থ রয়েছে (Pregnant Lady and Baby is Absolutely Fine) ৷ এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক ৷ মহিলার শারীরিক অবস্থা যাচাই করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷

7.TMC Banner এবার তৃণমূলের ব্যানার ধর্মতলায়, সঙ্গে কাউন্সিলর ও হকার নেতার নাম

এ বার ধর্মতলায় পড়ল তৃণমূলের নতুন ব্যানার (TMC Banner)৷ সেই ব্যানারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি রয়েছে কাউন্সিলর ও হকার নেতার নাম (TMC Banner in Dharmatala)৷

8.Mohun Bagan in CFL আইএফএ বকেয়া না মেটালে কলকাতা লিগে নেই মোহনবাগান

আইএফএ বকেয়া না মেটালে কলকাতা লিগ খেলবে না মোহনবাগান (Mohun Bagan will not participate in CFL) । ডুরান্ড কাপ এবং এএফসি কাপ খেলেই আইএসএলের জন্য তৈরি হবে সবুজ মেরুন ।

9.HC on Joyride Horses ময়দানে ঘোড়াদের স্বাস্থ্যে নজরদারি, দেখভালের জন্য কমিটি গড়ল হাইকোর্ট

ময়দানে জয়রাইডের জন্য ব্যবহৃত ঘোড়াগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চার সদস্যের কমিটি গড়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরকে রেখেই এই কমিটি গড়ল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ (HC on Joyride Horses) ৷

10.Kalyami AIIMS Recruitment দুর্নীতির তদন্ত করতে সিআইডিকে কেন্দ্রের অনুমতি নিতে হবে, কল্যাণী এইমস মামলায় নির্দেশ হাইকোর্টের

কল্যাণী এইমসে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে সিআইডিকে অবশ্যই কেন্দ্রের অনুমতি নিতে হবে ৷ সোমবার এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ(HC on Kalyami AIIMS Recruitment)৷