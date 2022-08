1.Mamata to Allot Specific Responsibility to MoS এবার প্রতিমন্ত্রীদেরও দফতরে নির্দিষ্ট কাজ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

এবার প্রতিমন্ত্রীদেরও দফতরে নির্দিষ্ট কাজ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী (West Bengal CM Mamata Banerjee to Allot Specific Responsibility to all MoS) ৷

2.Suspicious Boat in Raigad সন্দেহজনক বোটে একে 47, চোদ্দ বছর আগের স্মৃতি ফিরিয়ে লাল সতর্কতা মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে

মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায় দেখা মিলল একটি সন্দেহজনক বোটের (Suspicious Boat with AK 47) ৷ লাল সতর্কতা জারি হয়েছে জেলা জুড়ে (Suspicious Boat in Raigad) ৷

3. Mamata Meets Swamy নবান্নে মমতার সঙ্গে সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর বৈঠক, তৃণমূলে যোগদান নিয়ে জল্পনা

নবান্নে মমতার সঙ্গে সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর বৈঠক, তৃণমূলে যোগদান নিয়ে জল্পনা (Mamata Banerjee Meeting with Subramanian Swamy Raises Speculation) ৷

4.Partha Chatterjee কেউ ছাড়া পাবে না, সব প্রমাণ হবে, বিস্ফোরক পার্থ

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে আরও 14 দিনের জেল হেফাজতের (14 days jail custody for Partha Chatterjee and Arpita Mukherjee) নির্দেশ দিয়েছে আদালত (Partha Chatterjee) ৷

5.KLO Leader Kailash Koch Surrenders আত্মসমর্পণ করলেন কেএলও সম্পাদক কৈলাশ কোচ

আত্মসমর্পণ করলেন কেএলও জঙ্গি সংগঠনের সম্পাদক কৈলাশ কোচ (Kailash Koch) । দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন তিনি । তাঁকে খুঁজছিলেন রাজ্য পুলিশের এসটিএফের গোয়েন্দারা ৷ রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের চেষ্টায় তিনি আত্মসমর্পণ করলেন বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর ৷

6. India beat Zimbabwe ওপেনিং জুটির দাপটে প্রথম ম্যাচে 10 উইকেটে জয় টিম ইন্ডিয়ার

প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে অনায়াস জয় পেল ভারত ৷ দুই ওপেনার শিখর ধাওয়ান ও শুভমন গিলের দাপটে 10 উইকেটে জিতল ভারত (India beat Zimbabwe by 10 wickets) ।

7.TMC Factionalism in Malda রতুয়ার পর এবার হরিশ্চন্দ্রপুর, নতুন ব্লক কমিটি গঠন নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্ব তৃণমূলে

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জেলা ও ব্লক সভাপতি পদে রদবদল করেছে তৃণমূলের (Trinamool Congress) রাজ্য কমিটি । হরিশ্চন্দ্রপুরেও ব্লক সভাপতি বদল করা হয়েছে ৷ এর জেরেই দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন তৃণমূলের তুলসিহাটা অঞ্চল সভাপতি মনোজ রাম । তাঁর বিরুদ্ধে পালটা সরব হয়েছেন চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ (TMC Factionalism in Malda due to Oraganisational Change in Block Level) ৷

8.Anubrata Mondal Daughter হাইকোর্টে অনুব্রত কন্যা, স্লোগান উঠল গরু চোরের মেয়ে

কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) নির্দেশ মতো আজ হাজিরা দিতে বোলপুর থেকে কলকাতার এলেন অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যা (Anubrata Mondal Daughter) ৷ হাইকোর্টে ঢোকার সময় সুকন্যাকে দেখে আরতি মিত্র নামে এক মহিলা গরু চোরের মেয়ে বলে স্লোগান দিতে থাকেন ।

9.Sand Smuggling বালি পাচারের অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে, বাঁধের উপর রাত জাগছে গ্রাম

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধানের মদতে বালি পাচারের (Sand Smuggling) অভিযোগ ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর-1 ব্লকের রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা ৷ রাত জেগে বালি পাহারা গ্রামবাসীর ৷

10.Raju Srivastava Health Update সুস্থ হতে আরও এক সপ্তাহ সময় লাগবে রাজুর, জানালেন শেখর সুমন

বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা রাজু শ্রীবাস্তবের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক । এদিন তাঁর অবস্থার কথা জানিয়ে একটি টুইট করেছেন অভিনেতা শেখর সুমন (Raju Srivastava health deteriorates once again)৷