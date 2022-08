1. Partha Chatterjee যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ চাই, পার্থকে জেলেই ব্যায়ামের নিদান চিকিৎসকদের

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (SSC Recruitment Scam) ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের (Partha Chatterjee) অসুস্থতা বাড়ছে ৷ শরীরের নানা অংশে শুরু হয়েছে ব্যথা ৷ তাই পার্থকে জেলের অন্দরেই শরীরচর্চা করার পরামর্শ দিয়েছেন এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকরা ৷

2. Anubrata Mondal Kali Mantra নিজাম প্যালেসে ঘুম থেকে উঠেই মা কালীর ভজনা অনুব্রতর, জেরা আজ

গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ সেদিনই গভীর রাতে তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি পৌঁছন নিজাম প্যালেসে ৷ এখন সেখানেই আছেন তিনি । আজ তাঁকে জেরা করবে সিবিআই ৷ তার আগে মায়ের আরাধনায় মজলেন ভক্ত 'কেষ্ট' (Anubrata Mondal is at CBI Custody ) ৷

3. Monkeypox দিল্লিতে মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত পঞ্চম রোগীর সন্ধান মিলল

দিন দুয়েক আগে একজন আফ্রিকান মহিলা (African Woman) দিল্লির এলএনজেপি হাসপাতালে (LNJP Hospital) ভর্তি হন ৷ শুক্রবার তাঁর মাঙ্কিপক্স (Monkeypox) রিপোর্ট পজিটিভ আসে ৷ এই নিয়ে দিল্লিতে পাঁচজন মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হলেন ৷ আপাতত সুস্থ হয়েছেন একজন ৷

4. 75 Years of Independence সৌরভ ধোনি থেকে দেব কঙ্গনা সোশাল মিডিয়ার ডিপি তেরঙায় বদলালেন যাঁরা

আজাদির অমৃত মহোৎসব উদযাপনের জন্য় এই মুহূর্তে তৈরি গোটা দেশ ৷ হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানকে সমর্থন জানাতে যে যে সেলেবরা তাঁদের ডিপি বদলে নিলেন তেরঙা পতাকায় আসুন দেখে নিই তাঁদের তালিকা ৷

5. The Satanic Verses একটি উপন্যাস এবং তার সঙ্গী কিছু অঘটন, রইল টাইম লাইন

স্যাটানিক ভার্সেস লেখা হয়েছিল 1988 সালে ৷ 12 অগস্ট, 2022 ৷ ঔপন্যাসিক সলমন রুশদিকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে নিউ জার্সির এক যুবক ৷ ঘটনাচক্রে তাঁর জন্ম উপন্যাসটি লেখার এক দশক পর ৷ ভার্সেস নিয়ে রইল কিছু জানা-অজানা তথ্য (The Satanic Verses) ৷

6. TMC Leader Death ইটাহারে তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

ইটাহারে তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতির দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য (TMC Leader Body Found in Itahar North Dinajpur) ৷ ধান ক্ষেতের মধ্যে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

7. Ballon d Or 17 বছর পর ব্যালন ডি অর মনোনিতদের প্রাথম তিরিশে নেই মেসি, প্রথম তিনে নেই রোনাল্ডো

2005-এর পর এই প্রথম পুরস্কারের প্রাথমিক তালিকায় নেই লিওনেল মেসি । কিন্তু গতবারের বিজয়ীর এক বছরের মধ্যে পারফর্ম্যান্সের এমন হল যে প্রথম তিরিশেই তিনি নেই ৷ ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বার্সেলোনা থেকে পিএসজি-তে যোগ দেওয়ার পর প্রথম মরশুমে কার্যত ব্যর্থ লিও (Lionel Messi misses out for the first time since 2005) ।

8. VVS Laxman কোচের দায়িত্বে লক্ষ্মণ, জিম্বাবোয়ে সফরে উড়ে গেল ভারতীয় দল

জিম্বাবোয়েতে একদিনের সিরিজে সফরকারী ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্বে এনসিএ প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ (VVS Laxman will be Acting Head Coach in Zimbabwe Says BCCI Secretary Jay Shah) ৷ 23 অগস্ট এশিয়া কাপের দলের সঙ্গে কোচ রাহুল দ্রাবিড় দুবাই উড়ে যাবেন বলেই লক্ষ্মণকে জিম্বাবোয়ে সফরে পাঠানো হয়েছে ৷ যেমনটা ভারত আয়ারল্যান্ড সিরিজের ক্ষেত্রে ঘটেছিল ৷

9. RSS Social Media Profile সোশাল মিডিয়ায় আরএসএসের প্রোফাইলে উড়ছে জাতীয় পতাকা

আর দু'দিন বাকি 15 অগস্টের ৷ তার ঠিক দুদিন আগে শুক্রবার আরএসএসের সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে গেরুয়া রঙের পতাকা নেই ৷ প্রধানমন্ত্রী আগেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন, দেশবাসী যেন তাদের প্রোফাইল ছবিতে তেরঙা পতাকা লাগান (RSS Social Media Profile) ৷

10. Assam Cremation Controversy ভিনজাতে বিয়ের জেরে অসমে সৎকারে বাধাদানের অভিযোগ

অসমের দারাং জেলার অসমের (Assam) গণকচুবা এলাকার মঙ্গলদইয়ে সৎকার নিয়ে গোলমাল বাঁধে ৷ ভিনজাতে বিয়ে করায় গ্রামবাসীরা সৎকার করতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ ৷ পুলিশি (Assam Police) হস্তক্ষেপে সমস্যা মেটার পথে ৷