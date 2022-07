নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন (Amartya Sen did not reject Banga Bibhushan) বঙ্গবিভূষণ প্রত্যাখ্যান করেননি (CS on Amartya Sen)৷ ভুল প্রচার হচ্ছে ৷ এমনই দাবি করলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী (Hari Krishna Dwivedi)৷

2. Mamata Banerjee: 'অকারণ কালি ছোড়ার চেষ্টা করবেন না, আমার হাতেও আলকাতরা আছে', পোস্টার বিতর্কে তোপ মমতার

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Partha Chatterjee) এবং তাঁর 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায় (Arpita Mukherjee) গ্রেফতার হওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে হাওড়ার বালি বিধানসভা এলাকা ৷ তাতে উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গেই মমতার ছবি কোলাজ করা হয়েছে ৷ এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ৷ পোস্টার ছেঁড়ার নির্দেশ বালির বিধায়কের ৷

3. Partha Chatterjee: পার্থকে হাসপাতালে ভর্তির কোনও প্রয়োজন নেই ! জানিয়ে দিল ভুবনেশ্বর এইমস

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Partha Chatterjee) হাসপাতালে ভর্তি রাখার কোনও প্রয়োজন নেই ৷ তাই সোমবারই তাঁকে থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে ৷ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানালেন ওডিশার (Odisha) ভুবনেশ্বর এইমস (AIIMS Bhubaneswar)-এর চিকিৎসক আশুতোষ বিশ্বাস ৷

4. Partha Chatterjee: নির্দেশের অংশ সংশোধনের আর্জি, পার্থর আবেদনে সাড়াই দিলেন না বিচারপতি

শিল্পমন্ত্রীর আইনজীবী আদালতে জানিয়েছিলেন, রবিবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত মামলায় এমন কিছু পর্যবেক্ষণ বিচারপতি করেছেন, যা নিম্ন আদালতের বিচারক দেখলে তাঁর পক্ষে মন্ত্রীর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা কঠিন হয়ে পড়বে । এই যুক্তি নস্যাৎ করে দিলেন বিচারপতি বিবেক চৌধুরী (Revision Application of Partha Chatterjee dismissed) ৷

5. Calcutta High Court: 18 হাজারের বেশি শূন্যপদ ! শিক্ষা সচিবের কাছে হলফনামা তলব বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসাতে কোথায় কত পদ শূন্য আছে, তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ এ বিষয়ে শিক্ষা সচিবের কাছে হলফনামাও তলব করেছেন তিনি ৷

6. Arpita Mukherjee: এবার অর্পিতার আত্মীয়-স্বজনের উপর বিশেষ নজর ইডি'র

শিক্ষক দুর্নীতি কাণ্ডে তদন্তে(SSC recruitment scam case) নেমে ধৃত অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Arpita Mukherjee)বেশ কয়েকজন আত্মীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর নজরে এসেছেন। সরাসরি তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান গোয়েন্দারা (ED) ।

7. Asim Kumar Sarkar: 'দিদির দেখা নাই রে, দিদির দেখা নাই !' ফের ভাইরাল বিজেপি বিধায়কের প্যারোডি

নিয়োগ দুর্নীতি মামলার (SSC Recruitment Scam) ঘটনাক্রম নিয়ে প্যারোডি তৈরি করলেন নদিয়ার (Nadia) হরিণঘাটার (Haringhata) বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার (Asim Kumar Sarkar) ৷ ইন্টারনেটে ভাইরাল তাঁর গান-'দিদির দেখা নাই রে, দিদির দেখা নাই !'

8. Arpita Mukherjee: কড়া নিরাপত্তার বলয়ে আজ ফের ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তোলা হল অর্পিতাকে

ফের ব্যাঙ্কশাল আদালতে নিয়ে আসা হয় অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে । কোনওরকম বিশৃঙ্খলা এড়াতে তৈরি ছিল প্রশাসন ৷ গোটা আদালত চত্বরে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে(Preparations are being made in Bankshall Court)৷

9. Suvendu Adhikari: 'ভয় পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি এই প্রথম আতঙ্কিত'; বিস্ফোরক শুভেন্দু

নজরুল মঞ্চে বঙ্গভূষণ ও বঙ্গবিভূষণ সম্মান প্রদানের(Banga Bibhushan Award) অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্রই তাঁকে নিয়ে একাধিক বিস্ফোরক সব মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা ।

10. Droupadi Murmu: দ্রৌপদী মুর্মুর শপথ গ্রহণ দেশের এক 'অবিস্মরণীয়' মুহূর্ত: মোদি

রাষ্ট্রপতি (President of India) পদে দ্রৌপদী মুর্মুর (Droupadi Murmu) শপথ গ্রহণ ভারতীয়দের জন্য একটি 'অবিস্মরণীয় মুহূর্ত' ৷ এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷