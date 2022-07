1. TMC Removes Partha: মহাসচিব পদ থেকে পার্থকে সরাল তৃণমূল, দায়িত্বে সুব্রত বক্সি !

মহাসচিব পদ থেকে পার্থকে সরাল তৃণমূল, দায়িত্বে সুব্রত বক্সি (TMC Removes Partha Chatterjee from Secretary General Post)

2. Partha Chatterjee: গ্রেফতার অর্পিতা, দুর্নীতি মামলায় ইডি'র নজরে আরেক পার্থ 'ঘনিষ্ঠ' মোনালিসা

অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করল ইডি ৷ এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে আরেক পার্থ 'ঘনিষ্ঠ' ৷ মোনালিসা দাস নামের ওই মহিলা পেশায় অধ্যাপিকা ৷

3. Sisir Adhikari on Partha Arrest: ‘অন্যের খারাপদিনে মজা দেখব এমন মানুষ আমি নই, আমি শিশির অধিকারী’

পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে ইডি (ED Arrest Partha Chatterjee) ৷ এই নিয়ে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসকে (Trinamool Congress) নিশানা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal Opposition Leader Suvendu Adhikari) ৷ কিন্তু তাঁর বাবা শিশির অধিকারী (TMC MP Sisir Adhikari) এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ৷

4. TMC Meeting: পার্থর গ্রেফতারির পর ফিরহাদ-অরূপদের নিয়ে অভিষেকের বিশেষ বৈঠক

শুক্রবার থেকে নাকতলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Bengal Minister Partha Chatterjee) বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ইডি ৷ শনিবার সকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) সরকারের এই মন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এই পরিস্থিতি এদিন বিকেলে বিশেষ বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee Meeting with Senior TMC Leaders after Partha Chatterjee Arrest) ৷

5. Arpita Mukherjee Arrested: গ্রেফতার অর্পিতা, ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার উচ্চশিক্ষা পর্ষদ ও এসএসসি’র নথি

অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল এসএসসি-র একাধিক নথি (ED Officers Recover SSC Documents from Arpita Mukherjee Haridevpur Flat) ৷

6. Arpita Mukherjee: 'অর্পিতা কর্মঠ, পরিশ্রমী, পেশাদার', একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন তাঁর ছবির পরিচালক অশোক পতি

ইডি (ED)-এর নজরে পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের (Partha Chatterjee) 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখোপাধ্য়ায় (Arpita Mukherjee) ৷ তাঁর সম্পর্কে কী বললেন ওড়িয়া ছবির পরিচালক অশোক পতি (Ashok Pati) ?

7. Rudranil pokes TMC: গ্রেফতার পার্থ-অর্পিতা, তৃণমূল-মমতাকে ছন্দে বিঁধলেন রুদ্রনীল

সমস্ত ঘটনাপ্রবাহে কবিতায় শাসকদলকে ফের বিঁধলেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ ৷ একদা ঘাসফুল শিবিরের এই 'নেতা'র শ্লেষের মুখে পড়েছেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ স্বরচিত ব্যাঙ্গ-কবিতায় রুদ্রনীলের সাফ বক্তব্য, দায় এড়াতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রীও (Rudranil Ghosh pokes TMC) ৷

8. Arpita Mukherjee: সিনেমার বাইরে মেয়ে কী করতেন জানেন না অর্পিতার মা

এসএসসি দুর্নীতিকাণ্ডে বেলঘড়িয়ার মেয়ে অর্পিতা মুখোপাধ্যায় এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে(Arpita Mukherjee Glamour Quotient of SSC Recruitment Scam is from Belgharia) ৷

9. Biman on Partha Arrest: গ্রেফতার পার্থ, এখনও জানেন না অধ্যক্ষ বিমান

এসএসসি দুর্নীতি-কাণ্ডে (SSC Recruitment Scam) গ্রেফতার হয়েছেন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Bengal Minister Partha Chatterjee)

10. Kunal Reaction over Partha: নীরব মোদির বাজেয়াপ্ত অর্থ নিয়ে নিয়ে কি বিজেপি প্রতিক্রিয়া দেবে ? পালটা প্রশ্ন কুণালের

এসএসসি দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে ইডি ৷ এই গ্রেফতারি এবং পার্থর 'ঘনিষ্ঠের' ফ্ল্যাট থেকে 21 কোটি টাকা উদ্ধার হওয়া নিয়ে কী বলল তৃণমূল(Kunal Reaction over Partha) ?