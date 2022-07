1. Mamata on Draupadi Murmu: ‘দ্রৌপদী মুর্মুর জেতার সম্ভাবনা বেশি’, বিজেপি আগে জানালে সমর্থনের কথা ভাবতাম: মমতা

আগে জানলে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে দ্রৌপদী মুর্মুকে (Draupadi Murmur) সমর্থন করতেন ৷ এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই সঙ্গে এনডিএ রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা যে বেশি তাও স্পষ্ট করে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো (Draupadi Murmur is More Likely to Win Mamata Banerjee Says in Kolkata ISKCON Rath Yatra) ৷

2. Amartya Sen: দেশে জাতিসঙ্কট নিয়ে শঙ্কিত অমর্ত্য সেন, দিলেন দাওয়াই

ভাগাভাগি কেবল ভারত-পাক সীমান্তে আটকে নেই, জাতি হিসেবে এখন বিভক্ত করা হচ্ছে আমাদের ৷ বৃহস্পতিবার সল্টলেক গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধনে এসে বিস্ফোরক মন্তব্য় করলেন অমর্ত্য সেন (Amartya Sen says India facing collapse of nation crisis at Saltlake) ৷

3. Bidhan Chandra Roy: বিধানচন্দ্র রায়ের স্মরণসভায় বিরোধীদের সমালোচনায় সরব অধ্যক্ষ

শুক্রবার ছিল ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের (Bidhan Chandra Roy) জন্মজয়ন্তী ও প্রয়াণ দিবস ৷ বিধানসভায় (West Bengal assembly) এই উপলক্ষে স্মরণসভার আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে বিরোধী বিজেপি অনুপস্থিত থাকায় তাদের সমালোচনায় সরব হন অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায় (Biman Banerjee) ৷

4. Bidhan Chandra Roy house: বেহাল দশা বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির, দায় ঠেলাঠেলি রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে

ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির বেহাল দশা (Bidhan Chandra Roy house)৷ রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি করছে হেরিটেজ কমিশন ও বিধান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট (Bidhan Chandra Roy birthday)৷

5. Madan on Maharashtra Politics: বাংলায় কোনও একনাথ নেই, এখানে সবাই লোকনাথ: মহারাষ্ট্র প্রসঙ্গে মদন উবাচ

হুগলির মাহেশে রথযাত্রার অনুষ্ঠানে শুক্রবার এসে বিজেপিকে বিঁধলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র(Madan Mitra Reactions on Maharashtra Politics)৷ তিনি বলেন,"বিজেপির রথে একদিকে নরেন্দ্র মোদি, মাঝে স্মৃতি ইরানি আর একদিকে অমিত শাহ থাকে ৷ আর আমাদের রথে জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম থাকেন ৷" আর মহারাষ্ট্রের পরিবর্তন প্রসঙ্গে তাঁর ডায়লগ(Madan on Maharashtra Politics),"যো বেঙ্গল কো টাকরায়েঙ্গে, ও চুরচুর হো জায়েঙ্গে ৷ ইহা পে কোই একনাথ নাহি হ্যায়, ইহা পে সব লোকনাথ হ্যায় ৷"

6. Esha Gupta Grabs All Attention: নেট পাড়ায় এখন শুধুই চড়ছে পারদ, ক্যামেরার সামনে ফের সাহসী পোজ ইশার

'জন্নাত গার্ল' ইশা গুপ্তা প্রায়ই বোল্ড অবতারে ক্যামেরার সামনে এসে নেটিজেনদের ধড়কন বাড়িয়ে দেন...ফের ভাইরাল হল তাঁর নয়া কিছু লুক...

7. Sree Bhumi Khuti Puja: রথযাত্রার শুভলগ্নে আয়োজিত হল শ্রীভূমি সর্বজনীনের খুঁটিপুজো

নিয়ম মেনে রথযাত্রার দিনেই খুঁটি পুজো হল শ্রীভূমি স্পোর্টিং সর্বজনীনের (Sree Bhumi Sarbajanin Organises Khuti Puja on Auspicious Occasion of Rath Yatra) ৷ এ বার তাদের পুজোর থিম ভ্যাটিকান সিটি ৷

8. Bidhan Chandra Roy: আবির্ভাব ও প্রয়াণ দিবসে বিধানচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন রাজ্যের

শুক্রবার ছিল ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের (Bidhan Chandra Roy) জন্মজয়ন্তী ও প্রয়াণ দিবস ৷ সেই উপলক্ষে রাজ্য সরকারের তরফে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷

9. Suvendu Adhikari: কনভয়ে ট্রাকের ধাক্কা, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন শুভেন্দু অধিকারী

শুক্রবার শুভেন্দু অধিকারী তাঁর কাঁথির বাড়ি শান্তিকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে একটি রথ যাত্রার অনুষ্ঠানে তমলুকের ইসকন মন্দিরে যাচ্ছিলেন ৷ ঠিক সেই সময় শুভেন্দু অধিকারীর দেহরক্ষীর গাড়িতে হঠাৎই কোথা থেকে একটি লরি এসে ধাক্কা মারে (Truck hits Suvendu Adhikari convoy on his way to Tamluk Iskcon) ৷

10. Mahesh Rath Yatra: সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে মাহেশের রথযাত্রা

পুরীর রথের পর সব থেকে প্রাচীন রথ শ্রীরামপুরের মাহেশের ৷ 626 বছরের পুরনো এই রথযাত্রা ৷ করোনা আবহে দু’বছর বন্ধ ছিল মাহেশের রথ ৷ তবে শুক্রবার জগন্নাথ দেবের পুজো দিতে উপস্থিত শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মিত্র, শোভন চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনীল সেন-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা (Mahesh Rath Yatra) ৷