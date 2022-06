1. Maha Political Crisis: মহারাষ্ট্রে মহাচমক ! বিজেপির সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে শিন্ডে

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন একনাথ শিন্ডে ৷ তাঁকে সমর্থন করবে ভারতীয় জনতা পার্টি (Eknath Shinde will take oath as CM of Maharashtra) ৷

2. Jagdeep Dhankhar as Chancellor: 'আচার্য' হিসেবে রবীন্দ্রভারতীতে উপাচার্য নিয়োগ, ফের পারদ চড়ালেন রাজ্যপাল

ফের পারদ চড়িয়েছেন রাজ্যপাল ৷ বৃহস্পতিবার টুইটে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করেছেন তিনি ৷ তাতে লেখা রয়েছে, 'আচার্য' পদাধিকারী হিসেবে রাজ্যপাল নৃত্য বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়কে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করলেন (Dhankhar has appointed Vice Chancellor of Rabindra Bharati University) ৷

3.Complain against Rupankar: ফের বিপাকে রূপঙ্কর ! গান চুরির অভিযোগ দায়ের গায়িকার

গায়ক রূপঙ্কর বাগচি ও কম্পোজার পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গান চুরির অভিযোগ । নিউটাউন থানায় অভিযোগ করেছেন ইউটিউবার ও গায়িকা মনোরমা ঘোষাল (Complain against Rupankar and Partha) ৷

4.Udaipur Murder Case: উদয়পুর হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড়, আততায়ীদের নিশানায় ছিলেন আরও এক ব্যবসায়ী

শুধু কানহাইয়া লাল'ই নন, আততায়ীদের নিশানায় ছিলেন আরেক ব্যবসায়ীও ৷ গত 7 জুলাই সামাজিক মাধ্যমে নূপুর শর্মার সমর্থনে কথা বলার পরেই তাঁকে খুন করার পরিকল্পনা করে দুই আততায়ী ৷ যদিও, শহরের বাইরে থাকায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান (Killers had plans to murder another businessman) ৷

5.Girl Gangraped-Murdered in UP: একাধিক সম্পর্ক জেনে ফেলায় বোনকে গণধর্ষণ করিয়ে খুন, গ্রেফতার দিদি-সহ 7

একাধিক যুবকের সঙ্গে দিদির সম্পর্ক মেনে পারেনি বোন ৷ তাই 13 বছরের কিশোরীকে গণধর্ষণ ও খুনের শিকার (Teenage Girl Gangraped and Murdered) হতে হল ! উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) লখিমপুর খেরির (Lakhimpur Kheri) ঘটনায় নিহতের দিদি-সহ গ্রেফতার সাত ৷

6.Manipur Landslide: মণিপুরের টুপুলে ভয়াবহ ভূমিধসে মৃত অন্তত 7, নিখোঁজ প্রায় 45

খারাপ আবহাওয়ার ফলে ধস নেমেছে মণিপুরের টুপুল রেলওয়ে নির্মাণস্থলে ৷ মারা গিয়েছেন অন্তত সাজ জন ৷ ধ্বংসস্তূপের তলায় আটকে রয়েছেন অনেকে ৷ এ দিকে বন্ধ ইজেই নদীপথ ৷ প্লাবনের আশঙ্কা রয়েছে (Manipur Landslide) ৷

7.Metro Dairy Case: মেট্রো ডেয়ারি মামলায় হাইকোর্টের রায়ে অসন্তুষ্ট অধীর যাচ্ছেন সুপ্রিম দ্বারে

মেট্রো ডেয়ারি মামলায় হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ (Metro Dairy Case) হচ্ছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী (Adhir Chowdhury challenges Calcutta HC order)৷ আগামী সপ্তাহে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানাবেন ৷

8.Asansol News: রাস্তায় পড়ে থাকা তৃণমূলের পতাকা তুলে রাখলেন বিজেপি নেতা

মুখ্যমন্ত্রীর সভা শেষ হতেই দেখা গেল আসানসোলে(Asansol News)রাস্তার ধারে সাজানো তৃণমূলের পতাকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ৷ যাওয়ার সময় চোখে পড়ায় সেইসব পতাকা তুলে রাখলেন বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় ৷

9.HC pulls up Top cops: শুভেন্দুকে নেতাই যেতে বাধা, পুলিশের বিরুদ্ধে রুল জারি হাইকোর্টের

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নেতাই (Calcutta High Court show causes top cops) যেতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের বিরুদ্ধে রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট (HC pulls up Top cops)৷

10.WHO warning on Covid: অতিমারি শেষ হয়নি, বাড়ছে 110 দেশে, করোনা নিয়ে সতর্ক করল হু

অতিমারির চরিত্র বদল হলেও তা শেষ হয়ে যায়নি (Pandemic not over)৷ 110 দেশে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ ৷ বিশ্বকে সতর্কবার্তা দিয়ে এ কথা জানাল হু (WHO warning on Covid)৷