1. CM Speaks on Agnipath: অগ্নিপথকে উজ্জ্বলা গ্যাসের সঙ্গে তুলনা করে কেন্দ্রকে তোপ মমতার

সোমবার বর্ধমানে কৃষক বন্ধু প্রকল্পের সাহায্য প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী (cm mamata banerjee criticises centre on agnipath issue) ৷

2. Mukul Roy: শরীর ভালো নেই, পিএসি চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা মুকুলের

পিএসি চেয়ারম্যানের (PAC Chairman) পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মুকুল রায় (Mukul Roy) ৷ শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ওই পদে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি ৷ সোমবার ই-মেল মারফত বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Biman Banerjee) নিজের ইস্তফাপত্র পাঠান মুকুল ৷

3. Maharashtra Crisis : শিন্ডের মামলায় দুই শিবসেনা নেতাকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের, পরবর্তী শুনানি 11 জুলাই

মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক সংকট (Maharashtra Political Crisis) অব্যাহত ৷ এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) দ্বারস্থ হন বিদ্রোহী বিধায়কদের নেতা একনাথ শিন্ডে ৷ সেই মামলায় সোমবার দুই শিবসেনা নেতাকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court issues notice on Shinde plea to Shiv Sena leaders) ৷

4. Chandranath Sinha : ভোট পরবর্তী হিংসায় অনুব্রত ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে তলব করল সিবিআই

ইলামবাজারে বিজেপি কর্মী গৌরব সরকার খুনের ঘটনায় অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI summons Chandranath Sinha) ।

5. CM Mamata Banerjee : ধান কেনাবেচায় দুর্নীতি করলেই এফআইআর, হুঁশিয়ারি মমতার

ধান কেনাবেচা নিয়ে দুর্নীতি করলেই এফআইআর দায়ের হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee gives strong message against the flaws in paddy purchase) ৷ সোমবার বর্ধমানে সরকারি প্রকল্পরের সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চে নিজেই এই প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

6. GTA Case Hearing in HC : জিটিএ মামলার দ্রুত শুনানিতে নতুন বেঞ্চ গঠনের আর্জি খারিজ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের

জিটিএ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ (GTA Case Hearing in HC) । তিনি জিটিএ অ্যাক্ট বাতিলের দাবি জানিয়েছেন ৷

7. Kulgam Encounter : কুলগামে এনকাউন্টার, নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম 2 জঙ্গি

জম্মু-কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল 2 জঙ্গির (Two militants killed in Kulgam Encounter) ৷

8. Neetu on Alia Pregnancy : নেটপাড়ায় মা হওয়ার খবর দিয়েছেন আলিয়া... জানতেন না নীতু ?

কাপুর পরিবারে এবার এন্ট্রি নিতে চলেছে জুনিয়র কাপুর ৷ এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন আলিয়ার শাশুড়ি (Neetu kapoor Reaction on Alia Bhatt Pregnancy) ৷

9. Cal HC on Sukanta-Suvendu : সুকান্ত-শুভেন্দুকে আটকানোর ঘটনায় রাজ্যের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

নুপূর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে হাওড়া জেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবনতি হয়েছিল তা সরেজমিনে দেখার জন্য যেতে চাইলে পুলিশ 144 ধারা দেখিয়ে আটকে দেয় দুই বিরোধী নেতাকে (Calcutta High Court has summoned the State Report) ।

10. Agnipath Scheme Protest: অগ্নিপথ থেকে নিয়োগ দুর্নীতি, হাইকোর্টে সত্যাগ্রহ পালন প্রতিবাদী আইনজীবীদের

অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতায় (Agnipath Scheme Protest) কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) 'সত্যাগ্রহ' (Satyagraha) পালন করলেন কংগ্রেস মনস্ক আইনজীবীরা ৷