1. Former MLA Returns to TMC : গরুর দুধে সোনার লোভে বিজেপিতে গিয়েছিলাম, তৃণমূলে ফিরে বললেন গদাধর

বীরভূমের নানুরের প্রাক্তন বিধায়ক গদাধর হাজরা ৷ 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন ৷ শুক্রবার তিনি ফিরলেন তৃণমূলে (Former MLA Returns to TMC from BJP) ৷

2. Bangladesh Padma Bridge : পদ্মা সেতু উদ্বোধনের সাক্ষী থাকল কলকাতাবাসীও

পদ্মা সেতুর (পদ্মা মাল্টিপারপাস রোড রেল ব্রিজ) উদ্বোধনের সাক্ষী থাকল কলকাতাও (Bangladesh Padma Bridge)৷ কলকাতার রাজপথে হল পদ্মা সেতু উদ্বোধনের সরাসরি সম্প্রচার ৷

3. Nupur Sharma: কলকাতা পুলিশের তলব এড়িয়ে চার সপ্তাহ সময় চাইলেন নূপুর, নারাজ লালবাজার

শনিবার নূপুর শর্মাকে (Nupur Sharma) ডেকে পাঠিয়ে ছিল আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা (Amherst Street Police Station) ৷ কিন্তু, তিনি হাজিরা দেননি ৷ বদলে আরও চার সপ্তাহ সময় চেয়ে নিয়েছেন ৷ কিন্তু, লালবাজার (Lal Bazar) তাঁকে সময় দিতে নারাজ ৷

4. Amit Shah over Gujarat Riot : "19 বছর শিবের মতোই বিষ ধারণ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদি", সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে শাহ

সত্য সামনে এসেছে এবং তা সোনার মতোই জ্বলজ্বল করছে, জানালেন অমিত শাহ ৷ 2002-এ গুজরাতের গুলবার্গ সোসাইটি হত্যাকাণ্ডে জীবন্ত পুড়ে মারা যান কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরি ৷ এই ঘটনায় সিটের তদন্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ কিন্তু শেষ আশ্রয় মুখ ফিরিয়েছে (Amit Shah over Gujarat Riot) ৷

5. SMP Poll 2022 : মহকুমা পরিষদের ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী আদিবাসী অভিনেত্রী রুমা রেশমি এক্কা

আগামিকাল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ভোট (Siliguri Mahakuma Parishad Elections 2022) ৷ এবার সেখানকার 9 নম্বর আসনে প্রার্থী হয়েছেন রুমা রেশমি এক্কা (Ruma Reshmi Ekka) ৷ অভিনয় জগত থেকে রাজনীতিতে এসেছেন তিনি ৷ তাই তাঁকে ঘিরে কৌতূহল তুঙ্গে ৷

6. Asansol TMC Leader : দাদাগিরি তৃণমূল নেতার, সবজি বিক্রেতাকে বাঁশপেটা! ভাইরাল ভিডিয়ো

আসানসোলের কুলটি থানার নিয়ামতপুর 4 নম্বর ইসিএল কলোনি এলাকায় এক সবজি বিক্রেতাকে বাঁশপেটা করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে (allegation against TMC leader in Asansol of beating vegetable seller) ৷ ঘটনার পর থেকেই পলাতক শিবপ্রসাদ রাউত নামে ওই তৃণমূল নেতা ৷

7. Mallik Bazar Hospital Patient Falls Down: ব্যর্থ দমকল, মল্লিক বাজারে হাসপাতালের আটতলা থেকে নিচে পড়ে গেলেন রোগী

মল্লিক বাজারে একটি বেসরকারি হাসপাতালের 8 তলার কার্নিশ থেকে পড়ে গেলেন রোগী ৷ জানা গিয়েছে, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন (Patient of Mallik Bazar Neuro Hospital Fell Down)। শনিবার সকাল 11টা নাগাদ ওই রোগীকে বিপজ্জনক অবস্থায় দেখা যায় (A Patient Goes Down in Cornice) । কীভাবে ওই রোগী কার্নিশে নামলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।

8. 26/11 Mumbai Attacks: মুম্বই হামলার 'মৃত' চক্রীকে 15 বছরের জন্য হাজতে পাঠাল পাক আদালত

মুম্বই হামলার (26/11 Mumbai Attacks) অন্যতম চক্রী সাজিদ মীরকে (Sajid Mir) 15 বছরের জন্য জেলে পাঠানোর নির্দেশ দিল পাকিস্তানের (Pakistan) সন্ত্রাসবিরোধী আদালত (Anti-terrorism court) ৷ আগে শোনা গিয়েছিল, সাজিদ নাকি প্রয়াত ! কিন্তু, চলতি বছর সেই 'মৃত' সাজিদকেই গ্রেফতার করে পাক প্রশাসন ৷

9. Florentin Pogba: নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভারতে আসা, মোহনবাগানে সইয়ের পর জানালেন ফ্লোরেন্তিন পোগবা

আইএসএল খেলবেন ফ্রান্সের ফুটবলার পল পোগবার দাদা ফ্লোরেন্তিন পোগবা ৷ এটকে মোহনবাগান ক্লাব সই করে উচ্ছ্বসিত তিনি ৷ জানালেন অগুনতি সমর্থকদের মাঝে খেলতে মুখিয়ে রয়েছেন তিনি (ATK Mohun Bagan Marquee Player Florentin Pogba Interview) ৷

10. US Abortion Laws: গর্ভপাত-রায়ে হতাশ মার্কিন প্রেসিডেন্ট, তড়িঘড়ি আইন প্রণয়নের পথে রিপাবলিকান প্রদেশগুলি

মার্কিন মহিলাদের গর্ভপাতের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট (US Supreme Court) ৷ আদালতের এই রায়ে (US Abortion Laws) হতাশ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (Joe Biden) ৷ অন্যদিকে, রায় কার্যকর করতে যাবতীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে উচ্ছ্বসিত রিপাবলিকানরা ৷