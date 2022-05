1.Fuel Price Excise Duty Reduced : মোদি সরকারের শুল্ক কমানোর ঘোষণায় ফের সস্তা হচ্ছে পেট্রল-ডিজেল

জ্বালানি তেলে ফের শুল্ক কমাল কেন্দ্রীয় সরকার (Modi Governtment Reducing Central Excise Duty in Petrol-Diesel Price) ৷ পেট্রলে লিটার পিছু 8 টাকা ও ডিজেলে লিটার পিছু 6 টাকা করে কমানো হল ৷ শনিবার এই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ৷ তিনি জানিয়েছেন, এই শুল্কহ্রাসের জেরে লিটার পিছু পেট্রলের দাম সাড়ে ন’টাকা ও ডিজেলের দাম সাত টাকা করে কমবে ৷

2. London Trip of Bratya and Firhad : লন্ডন সফর বাতিল মন্ত্রী ফিরহাদ এবং ব্রাত্যর, কারণ কি দুর্নীতি তদন্ত ? উঠছে প্রশ্ন

লন্ডন সফর বাতিল হল ব্রাত্য বসু এবং ফিরহাদ হাকিমের (Bratya Basu and Firhad Hakim Cancelled Their London Trip) ৷ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং পরিবহণমন্ত্রীর সফর বাতিল নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে ৷ প্রশ্ন উঠছে, এসএসসি দুর্নীতি (SSC Corruption Case) নিয়ে যে তদন্ত হচ্ছে ৷ সেই কারণেই কি সফর বাতিল করলেন তাঁরা ?

3. Metro Service Disrupted : ঝড়ে গাছ পড়ে বন্ধ মেট্রো পরিষেবা

ঝড়ে গাছ পড়ে কলকাতার মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হল শনিবার বিকেলে (Metro service disrupted due to falling of tree) ৷ বিকেল 4টে 40 মিনিট নাগাদ মেট্রোর লাইনের উপর একটি বিরাট গাছ ভেঙে পড়ে ৷ বিকেল সাড়ে 5টা নাগাদ স্বাভাবিক হয় মেট্রো পরিষেবা ৷

4. Human Library in Gujarat : বই নয়, গল্প বলবে মানুষ ; জুনাগড়ে তৈরি দেশের প্রথম মানব গ্রন্থাগার

গুজরাতের জুনাগড়ে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরেটের অফিসে চালু হল মানুষের গ্রন্থাগার ৷ এখানে বই নিয়ে গল্প পড়তে হবে না ৷ মানুষের মুখ থেকে অন্য মানুষ শুনবে প্রতিদিনের ওঠাপড়ার কথা (Human Library in Gujarat ) ৷ কর্মীদের মানসিক চাপ কমাতেই নাকি এই উদ্যোগ ৷

5. MP Mob Lynching : 'তুই কি মুসলমান' ? প্রশ্ন করেই চড়-থাপ্পড়, পিটিয়ে খুন জৈন ধর্মালম্বীকে !

মানসিক ভারসাম্যহীন প্রৌঢ়কে ক্রমাগত চড়-থাপ্পড় ৷ পরদিন সকালে আক্রমণের শিকার ওই প্রৌঢ়র মৃত্যুর ঘটনায় শিরোনামে মধ্যপ্রদেশের নীমচ জেলা ৷ হিংসার সমস্ত সীমা অতিক্রম করা চাঞ্চল্যকর সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে আন্তর্জালে (Mentally ill old man mob lynched at Neemuch district in Madhya Pradesh) ৷

6. Duare Sarkar in Sundarbans : সুন্দরবনে নৌকোয় চেপে জনগণের 'দুয়ারে' সরকারি আধিকারিকরা

রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার জন্য ভ্রাম্যমান 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্প চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ সেইমতো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় নৌকোর মাধ্যমে শুরু হল চতুর্থ 'দুয়ারে সরকার' শিবির । রাজ্যজুড়ে 21 মে থেকে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার শিবির ৷ যা চলবে 31 মে পর্যন্ত । সুন্দরবনের নদীবেষ্টিত দ্বীপ অঞ্চলগুলিতে নৌকায় করে অভিনবভাবে দুয়ারের সরকার শিবির শুরু করে দিয়েছে স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা (Duare Sarkar in Sundarbans) । সুন্দরবনবাসীদের জন্য একাধিক প্রকল্প ঘোষণা করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এর আগে এই সরকারি সুবিধাগুলি পেতে হলে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষগুলিকে পাড়ি দিতে হত কয়েক ঘণ্টা নদীপথ অতিক্রম করে । এবার সরকারি প্রকল্পের এই সুবিধা সুন্দরবনবাসীর কাছে পৌঁছে দিতে কয়েক ঘণ্টার নদীপথ পাড়ি দিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে পৌঁছে যাচ্ছে সরকারি আধিকারিকরা । রাজ্য সরকারের এহেন উদ্যোগে খুশি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামবাসীরা ।

7. Shatrughan Sinha : ‘আসানসোলে থাকার জন্যই এসেছি’, বহিরাগত তত্ত্বে বিরোধীদের খামোশ করলেন বিহারীবাবু

আসানসোলে থাকার জন্যই এসেছি, ঘর খোঁজা হচ্ছে ৷ বহিরাগত কটাক্ষের জবাব দিয়ে জানালেন তৃণমূলের নবনির্বাচিত সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা (Shatrughan Sinha to live in Asansol) ৷

8. SSC Recruitment Scam : আজ নিজাম প্যালেসে ফের সিবিআইয়ের সামনাসামনি পরেশ অধিকারী

বৃহস্পতিবার এক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৷ তারপর শনিবার সকালে ফের সিবিআই-এর দফতর নিজাম প্যালেসে জরুরি কাগজপত্র হাতে ঢুকতে দেখা গেল শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী ৷ শিক্ষা দুর্নীতিতে তাঁর মেয়েকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া নিয়ে তাঁর নাম সামনে আসে (SSC Recruitment Scam) ৷

9. AFC Cup 2022 : কালবৈশাখীতে লন্ডভন্ড যুবভারতী, একঘণ্টা বন্ধ থাকার পর শুরু মোহনবাগান-বসুন্ধরা ম্যাচ

কালবৈশাখীতে কার্যত লন্ডভন্ড হয়ে গেল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ৷ বন্ধ এএফসি কাপে মোহনবাগান-বসুন্ধরা ম্যাচ (ATK Mohun Bagan vs Bashundhara Kings) ৷

10. Bhupati Nagar TMC-BJP Clash : শুভেন্দুর কর্মসূচি ঘিরে উত্তপ্ত ভূপতিনগর, তৃণমূল-বিজেপি হাতাহাতি

ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদে শনিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল বিজেপি (BJP Protest Rally at Bhupati Nagar) ৷