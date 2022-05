1. FIR against Paresh Adhikary : কন্যা-সহ পরেশ অধিকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের সিবিআইয়ের

এসএসসি দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী এবং তাঁর মেয়ের নামে এফআইআর দায়ের করল সিবিআই । অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, তথ্য প্রমাণ লোপাট-সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI files FIR against Paresh Chandra Adhikary and his daughter) ।

2. HC on Police Raid at Suvendu's House : শুভেন্দুর বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি কেন ? এসপির রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

শুভেন্দুর বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি কেন ? এসপির রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের (HC seeks SP report on Police raid at Suvendu Adhikari House) ৷

3. CBI team at SSC office : এসএসসি ভবনে পৌঁছলেন সিবিআই আধিকারিকরা

গতকাল মধ্যরাতে মামলাকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এসএসসি অফিসের সামনে সিআরপিএফ মোতায়েন করার নির্দেশ দেন আজ বেলা 1টা পর্যন্ত । তারপরেই এদিন আচার্য সদনের নিরাপত্তা জোরদার করতে পৌঁছল সিবিআই'ও (CBI team at SSC office)।

4. NS Sidhu faces Imprisonment : তিন দশকের পুরনো মামলার শাস্তি, 1 বছরের কারাদণ্ড সিধুর

তিন দশকের পুরনো মামলায় নভজ্যোত সিং সিধুর 1 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত (Navjot Sidhu faces a One year jail term) ৷

5. Dakshineswar Temple : দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নয়, নির্দেশ হাইকোর্টের

দক্ষিণেশ্বরের ট্রাস্টি বোর্ডের নির্বাচনে সেবায়েতরা অংশগ্রহণ করার আগেই নির্বাচন ছাড়াই বোর্ড গঠন হয়ে গেল (Dakshineswar Temple Trustees Board of Election is not Acceptable) ৷ আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ধরে নিতে হবে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের নির্বাচন হয়নি ৷ এমনটাই নির্দেশ বিচারপতি শেখর ববি শরাফের ৷

6. CBI Summons Anubrata : আগামী সপ্তাহে অনুব্রত মণ্ডলকে ফের তলব সিবিআইয়ের

অনেক টালবাহানার পর আজ, বৃহস্পতিবার সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দেন অনুব্রত মণ্ডল (CBI again Summons Anubrata Mandal on next week) ৷ জেরা শেষের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে আবার তলব করল সিবিআই (CBI) ৷ নিজাম প্যালেস সূত্রে খবর, তাঁকে আগামী সপ্তাহে ফের হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ব্যুরোর তরফে ৷

7. CBI to seal SSC office : সন্ধ্যা 7টার মধ্যে সিবিআইকে এসএসসি ভবনের ডেটা রুম সিল করার নির্দেশ হাইকোর্টের

আপাতত সিআরপিএফ-ই আচার্য ভবনের নিরাপত্তায় থাকবে । আদালতের নির্দিষ্ট করে দেওয়া ব্যক্তি বাদে কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হবে না । সমস্ত কম্পিউটার এবং অন্যান্য মেশিন পর্যবেক্ষণ করে সিল করবে সিবিআই (Cal HC directs CBI to seal SSC office Data room)।

8. CRPF vigil at SSC office: এসএসসি ভবনে সিআরপিএফ মোতায়েনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ রাজ্যের

এসএসসি ভবনের সামনে সিআরপিএফ মোতায়েন করার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ রাজ্যের (CRPF vigil at SSC office)৷ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আপিল ফের শুনল না ডিভিশন বেঞ্চ (Bengal govt challenges HC order)৷

9. Mamata on Cut Money : কেউ যদি আপনাকে এক টাকা কম দেয় সরাসরি আমাকে চিঠি লিখুন, ঝাড়গ্রাম থেকে বার্তা মমতার

বিভিন্ন প্রকল্প থেকে টাকা নেওয়ার যে অভিযোগ স্থানীয় স্তরে উঠছে, তা নিয়ে বার্তা দেন মমতা ৷ বলেন, ‘‘কেউ যদি আপনাকে এক টাকা কম দেয় সরাসরি আমাকে চিঠি লিখুন (Mamata advises common people to write to her with any complaints about cut money) ৷’’

10. KKR in IPL 2022 : ম্যাচ নয়, হৃদয় জিতলেন নাইটদের নতুন সিংহ

এর আগে ব্যাটার হিসেবে গুটিকয়েক ম্যাচেই নাইটদের একাদশে ছিলেন রিঙ্কু সিংহ । এদিন তাঁর চওড়া ব্যাটেই জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল নাইটরা ৷ শেষপর্যন্ত তীরে এসে তরী ডুবলেও সমর্থকদের হৃদয় জিতে নিয়েছেন নাইটদের নতুন সিংহ (Rinku emerged as one of the finest players in the KKR squad this year) ৷