1. SSC Recruitment Scam Case : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা পার্থর

অবশেষে সিবিআইয়ের মুখোমুখি হতে কলকাতার নিজাম প্য়ালেসে হাজির হলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chattarjee Appears For CBI Interrogation in SSC Recruitment Scam Case) ৷ বুধবার কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) তাঁকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে সিবিআইয়ের সামনে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ সেই মতো তিনি হাজির হলেন সিবিআইয়ের কাছে ৷

2. Partha Chatterjee : পদ্ধতিগত ত্রুটিতে বাতিল পার্থর আপিল, বিপাকে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী

পদ্ধতিগত ত্রুটিতে হাইকোর্টে গৃহীত হল না পার্থর আপিল ৷ সন্ধ্যে 6টার মধ্যে নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে হাজিরার নির্দেশ (Partha Chatterjee in SSC Recruitment Scam) ৷

3. SSC Recruitment Case : দুর্নীতিতে যুক্ত সমস্ত আধিকারিকের কলার ধরে টেনে আনার নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুর্নীতিতে যুক্ত সমস্ত আধিকারিককে তাই কলার ধরে টেনে আনার জন্য সিবিআই-কে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Ganguly directs strong remarks to the officials involved in SSC Recruitment Corruption) ৷ পাশাপাশি দুর্নীতিতে যুক্ত সমস্ত আধিকারিককে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের।

4. Qutb Minar Controversy : সূর্য দেখতে কুতুব মিনার গড়েন রাজা বিক্রমাদিত্য, চাঞ্চল্যকর দাবি এএসআই অধিকর্তার

কুতুবউদ্দীন আইবক কিংবা ইলতুতমিস নন, কুতুব মিনার গড়েছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য (Qutb Minar was built by Raja Vikramaditya to observe the Sun) ৷ এএসআই-য়ের প্রাক্তন আঞ্চলিক অধিকর্তার এহেন দাবিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে বিভিন্ন মহলে ৷

5. SC Removes Praful Patel : এআইএফএফ থেকে প্রফুল প্যাটেলকে সরাতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (All India Football Federation) বা এআইএফএফ-এ দীর্ঘদিন সভাপতি হিসেবে কাজ করছেন এনসিপি নেতা প্রফুল প্যাটেল (NCP Leader Praful Patel) ৷ কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠছিল ৷ এই নিয়ে মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court) ৷ সেই মামলাতেই তাঁকে সভাপতির পদ থেকে সরানোর নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট (SC Removes Praful Patel from AIFF) ৷

6. A G Perarivalan Reaction : "আমি সবেমাত্র বেরিয়েছি, একটু নিঃশ্বাস নিতে দিন", ছাড়া পেয়ে বললেন পেরারিভালান

আজ খাতায়-কলমে মুক্তি পেয়েছেন রাজীব গান্ধি হত্যাকাণ্ডের অন্যতম দোষী এজি পেরারিভালান (Perarivalan Reaction) ৷ 31 বছরের জেল খাটার পর সুপ্রিম কোর্ট আজ তাঁকে মুক্তি দিয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্তালিন আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ কিন্তু কংগ্রেস ?

7. Salt Factory Wall Collapse : নুনের কারখানার দেওয়াল ভেঙে গুজরাতের মরবিতে মৃত 12

হঠাৎ নুনের কারখানার দেওয়াল ধসে পড়ে ৷ তাতে চাপা পড়েছেন 30 জন শ্রমিক ৷ এখনও পর্যন্ত জেসিবি মেশিনের সাহায্যে 12 জনের দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে (Salt Factory Wall Collapse) ৷

8. Zelensky at Cannes : 'পৃথিবীর চাই নতুন চ্যাপলিন', কানে সারপ্রাইজ-বার্তায় চমকে দিলেন জেলেনস্কি

মঙ্গলবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সবকিছু ঠিকই চলছিল ৷ কিন্তু হঠাতই ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সারপ্রাইজ ভিডিও বদলে দিল আবহাওয়া (Volodymyr Zelensky made a surprise video address at Cannes) ৷ ভারী হয়ে উঠল কান চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ ৷

9. Mount Everest Climbing : বঙ্গ শিক্ষিকার এভারেস্ট আরোহণের বিশ্বরেকর্ডের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধকতা অর্থ, ভিডিয়ো বার্তায় সাহায্যের আর্জি

সালটা 2021 ৷ প্রথম ভারতীয় নাগরিক হিসেবে অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়াই পৃথিবীর সপ্তম উচ্চতম শৃঙ্গ ধৌলগিরি জয় করেন চন্দননগরের প্রাথমিক শিক্ষিকা পিয়ালি বসাক ৷ দেশের নাম উজ্জ্বল করতে এবার তাঁর লক্ষ্য অক্সিজেন ছাড়া মাউন্ট এভারেস্ট (Mount Everest Climbing) অভিযান ও জয় ৷ কিন্তু এভারেস্ট আরোহণের জন্য রওনা দিলেও অভিযানের সম্পূর্ণ খরচ জোগাড় না হওয়ায় তিনি পারমিট পাচ্ছেন না ৷ একটি ভিডিয়ো বার্তা দিয়ে পিয়ালি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার-সহ সকলের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন ৷

10. India at Cannes : 'কান একদিন ভারতের মাটিতে আসবে', জানালেন গর্বিত দীপিকা

একদিন নিশ্চয় আসবে যেদিন ভারত কানে নয়, ভারত আসবে ভারতের মাটি ৷ 75তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের ভারতীয় প্যাভিলিয়নের সূচনায় জানালেন দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone says one day Cannes would be at India) ৷