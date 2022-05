1. Mysterious death of Actress Pallavi Dey : পল্লবী দে-র রহস্যমৃত্যুতে ধৃত লিভ-ইন পার্টনার সাগ্নিক

15 মে টেলি অভিনেত্রী পল্লবী দে'র দেহ উদ্ধার হয় তাঁর ফ্ল্যাট থেকে ৷ তাঁর মৃত্যু ঘিরে রহস্য ঘনীভূত হতে থাকে ৷ পল্লবী সাগ্নিকের সঙ্গে লিভ-ইন করতেন ৷ এবার সাগ্নিককে গ্রেফতার করল পুলিশ (Actress Pallavi Dey Death Case) ৷

2. Mysterious death of Actress Pallavi Dey: পল্লবী ফোন করলেই আমাদের কথা হত, বললেন ঐন্দ্রিলা

বছর দুয়েক ধরে সেভাবে পল্লবীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না তাঁর । পল্লবীর আর দশটা বন্ধুর মতোই সে একজন ৷ পল্লবী ফোন বা মেসেজ করলেই কথা হত । এছাড়া আর কোনও যোগাযোগ ছিল না । এমনই জানালেন ঐন্দ্রিলা (Oindrila accused Pallavi of murder) ৷ সোমবার পল্লবীর পরিবার ঐন্দ্রিলা ও সাগ্নিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন ৷

3. Gyanvapi Masjid Case : ‘শিবলিঙ্গকে সুরক্ষা, নমাজও চলুক’, জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্কে জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নমাজ যেভাবে চলছিল সেভাবেই চলবে ৷ পাশাপাশি বারাণসীর সিভিল কোর্টের নির্দেশ মেনে শিবলিঙ্গকেও সুরক্ষা দিতে হবে ৷ জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্কে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court orders to Secure Shivling Area But Dont Stop Namaz) ৷

4. Paresh Chandra Adhikary: অবৈধভাবে মেয়েকে চাকরি, মমতার মন্ত্রীকে আজই সিবিআইয়ে হাজিরার নির্দেশ হাইকোর্টের

মেরিট লিস্টে নাম নেই ৷ বাবা মন্ত্রী হওয়ায় পেয়ে গেলেন স্কুলের চাকরি, এমনই উঠেছে অভিযোগ ৷ রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারীকে (Paresh Chandra Adhikary) তাঁর মেয়েকে বেআইনিভাবে স্কুলের নিয়োগের তদন্ত মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবারই রাত 8টায় সিবিআই দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

5. Post Poll Violence : ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় ফের কেন্দ্র ও রাজ্য সংঘাতের ইঙ্গিত

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় ফের কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের ইঙ্গিত (Indications of Post Poll Violence)। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুয়ায়ীই তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয় ৷ অতিরিক্ত কর্মী, আধিকারিকদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার জন্যই নতুন 11 জন সদস্যকে নিয়ে আসা হয় ভোট পরবর্তী হিংসার বিষয় খতিয়ে দেখতে । প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বক্তব্য শোনার পর অতিরিক্ত কর্মী, অফিসার নিযুক্ত করার ব্যাপারে আদালতে আবেদন করার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷

6. Anish Khan Death Case : আনিশের বাড়িতে পুলিশি অভিযান বেআইনি ছিল, আদালতে স্বীকার এজি-র

আনিশ খান মৃত্যু মামলার তদন্তে নয়া মোড় ৷ কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানিতে ঘটনার দিন পুলিশের ভুল ছিল বলে স্বীকার করলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল ৷ জানালেন, ঘটনার দিন আনিশ খানের বাড়িতে পুলিশের অভিযান বেআইনি ছিল (Police Raids on Anish Khan House were Illegal Says Advocate General to HC) ৷

7. Mohan Bhagwat : চারদিনের সফরে বাংলায় আসছেন মোহন ভাগবত, খোঁজ নেবেন বিজেপির সংগঠনের

2024 সালের লোকসভা ভোটে (Lok Sabha Elections 2024) ভালো ফলের লক্ষ্যে এখন থেকে ঘর গোছাচ্ছে গেরুয়া শিবির ৷ সেই কারণে সংগঠনের হাল হকিকৎ জানতে বাংলায় আসছেন আরএসএসের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ।

8. Barrackpore Shooting Incident : চব্বিশ ঘণ্টা পরেও ব্যারাকপুরে বিরিয়ানির দোকানে গুলিকাণ্ডের কিনারা করতে পারল না পুলিশ

সোমবার দুপুরে গুলি চলে ব্যারাকপুরের ডি বাপি বিরিয়ানির দোকানে (Barrackpore Shooting Incident) ৷ অভিযোগ তিন দুষ্কৃতী বাইকে চেপে এসে কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালায় ৷ গুলিবিদ্ধ হন 2 জন ৷

9. Kannada TV Actor Dies in Hospital : প্লাস্টিক সার্জারি করাতে গিয়ে মৃত্যু অভিনেত্রীর

প্লাস্টিক সার্জারি করাতে গিয়ে মৃত্যু হল ছোটপর্দার জনপ্রিয় কন্নড় অভিনেত্রী চেতনা রাজের (Chethana Raj Death During Surgery) ৷ জনপ্রিয় সিরিয়াল 'গীতা', 'ডোরেসানি', 'ওলাভিনা নীলদানা'-তে অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া একটি কন্নড় চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন তিনি ।

10. Mamata Banerjee on 100 Days Work : কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের কাজের শ্রমিকদের জন্য ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ফান্ড তৈরির সিদ্ধান্ত মমতার

বিভিন্ন প্রকল্পের বকেয়া নিয়ে ফের কেন্দ্রকে তোপ মমতার ৷ একশো দিনের কাজের বকেয়া অর্থ নিয়ে উগড়ে দিলেন ক্ষোভ (Mamata Banerjee on 100 Days Work)