সোমবার এই ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুরের ডি বাপি বিরিয়ানির দোকানে (shooting at Barrackpore biriyani shop) ৷ এলাকায় যথেষ্ট জনপ্রিয় এই দোকান ৷

2. CBI Summons Paresh Paul : ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় পরেশ পালকে তলব সিবিআইয়ের

সিজিও কমপ্লেক্সের বাইরে নিহত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের লাগাতার ধরনার পর অবশেষে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তলব বেলেঘাটার বিধায়ককে (CBI Summons TMC MLA Paresh Paul in BJP worker death incident) ৷ সঙ্গে তলব করা হয়েছে স্বপন সমাদ্দারকেও ৷

3. TMC MP Sisir Adhikari : তৃণমূলের শিশিরকে রাষ্ট্রপতির মনোনীত সাংসদ হিসেবে রাজ্যসভায় কি পাঠাবে বিজেপি ?

খাতায়-কলমে কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী এখনও তৃণমূলের সদস্য ৷ কিন্তু তাঁকে নাকি বিজেপি রাষ্ট্রপতি মনোনীত সাংসদ হিসেবে রাজ্যসভায় পাঠাতে পারে (BJP may Propose TMC MP Sisir Adhikari name as President Nominated Member in Rajya Sabha) ৷ এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ৷

4. Andrew Symonds Car Accident : দুর্ঘটনার পরে সাইমন্ডসের দেহের সামনে ঠায় বসে পোষ্য, জানালেন প্রত্যক্ষ্যদর্শী

সাইমন্ডসের সঙ্গেই গাড়িতে ছিল দু'টি ব্লু হিলার ৷ আশ্চর্যজনকভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে ‘রয়’-এর পোষ্যরা ৷ সে দু'টির মধ্যে একটি সাইমন্ডসের দেহের কাছে ঠায় বসেছিল ৷ এমনকী সেখানে কাউকে ঘেষতেও দিচ্ছিল না (Andrew Symonds dogs survived the fatal Car accident) ৷

5. Gopichand Exclusive: থমাস কাপের সাফল্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে দেশের ব্যাডমিন্টনে, আশাবাদী গর্বিত গোপিচাঁদ

ইটিভি ভারতকে প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় হেড কোচ জানালেন, এই জয় সৌভাগ্য বয়ে আনুক ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে (Gopichand hopes success of Thomas Cup augurs well for Indian badminton) ৷ তাঁর গলায় বাড়তি প্রশংসা এইচএস প্রণয়কে নিয়ে ৷

6. TMC MLA Tapas Roy : বিপদের আশঙ্কায় বউবাজারের বাড়ি ছাড়ছেন তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়

তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়ের 105 নম্বর বউবাজার স্ট্রিট । আশপাশে মেট্রোর কাজের জেরে বেশ কিছু বাড়িতে ফাটল ধরেছে (Several House Cracked Due to Metro Railway Work) ৷ তাই আগাম সতর্ক হয়ে বাড়ি ছাড়তে চলেছেন এই তৃণমূল বিধায়ক (TMC MLA Tapas Roy going to Leave His Ancestral House at Bowbazar) ৷

7. Kriradipti Sports Museum : চূড়ান্ত অবহেলায় স্ব-উদ্যোগে তৈরি ক্রীড়া সংগ্রহশালা, রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রাক্তন মন্ত্রীর

ক্রীড়াদীপ্তি স্পোর্টস মিউজিয়াম (Kriradipti Sports Museum) ৷ শিলিগুড়ি তথা রাজ্যের মধ্যে একটি অন্যতম ক্রীড়া সংগ্রহশালা এটি ৷ শিলিগুড়ির তৎকালীন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য 2006 সালে নিজ উদ্যোগে গড়ে তুলেছিলেন এই সংগ্রহশালা ৷ উদ্বোধনে এসেছিলেন রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ইরফান পাঠানের মতো ক্রিকেট ব্যক্তিত্বরা ৷ আজ তা কী অবস্থায় রয়েছে ? ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷

8. Ukrainian commander appeal to Elon Musk: প্রাণরক্ষার শেষ আর্জি নিয়ে ইলন মাস্কের শরণে ইউক্রেনের কম্যান্ডার

প্রাণরক্ষার শেষ আর্জি নিয়ে ইলন মাস্কের (billionaire Elon Musk has received an SOS from the Ukrainian commander Serhiy Volyna) কাছে দরবার করলেন মারিউপোলের অবরুদ্ধ আজোভস্টালে আটকে পড়া ইউক্রেনের কম্যান্ডার সেরহাই ভলিনা (Ukrainian commander Serhiy Volyna)৷

9. Arjun Singh on Textile Ministry : ভুল করলে বলতেই হবে, জুট শিল্প নিয়ে বস্ত্রমন্ত্রককে বিঁধলেন অর্জুন সিং

জুট শিল্প নিয়ে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক ও অর্জুন সিংয়ের মধ্যে টানাপোড়েন অব্যাহত ৷ এবার সরসারি বস্ত্রমন্ত্রকের কাজে ভুল রয়েছে বলে অভিযোগ করলেন অর্জুন (Arjun Singh Criticises Textile Ministry Over Jute Industry Problem) ৷ জে পি নাড্ডার তলবে এ দিন দিল্লিতে গিয়েছেন ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ ৷

10. GJYM Hunger Strike : জিটিএ চুক্তি কার্যকর করার দাবিতে সিংমারিতে রিলে অনশন জিজেএম যুব সংগঠনের

জিটিএ চুক্তি মেনে পাহাড়বাসীর সকল দাবিগুলিকে কার্যকর করতে হবে ৷ এই দাবিতে আজ থেকে রিলে অনশনে বসল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যুব সংগঠন (GJYM Relay Hunger Strike for Demanding Implementation of GTA Agreement) ৷ 5 দিন করে এই রিলে অনশন চলবে ৷ দু’দিন পর এই অনশনে যোগ দেবেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং ৷