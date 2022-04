সবচেয়ে সফল শিল্প সম্মেলন হয়েছে এবার বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (BGBS most successful industry conference this time, says Mamata) ৷ বিনিয়োগে অতীত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে 2022 বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন বলে জানান তিনি ।

2. Mamata at BGBS 2022 : সুরক্ষিত বাংলায় নিশ্চিন্তে বিনিয়োগের জন্য শিল্পপতিদের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

গতকাল, বুধবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন (Bengal Global Business Summit 2022) শুরু হয় ৷ বৃহস্পতিবার তা শেষ হল ৷ শেষদিনের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) শিল্পপতিদের আহ্বান করলেন সুরক্ষিত বাংলায় নিশ্চিন্তে বিনিয়োগের জন্য (Mamata urges industrialists to invest in stable and safe Bengal) ৷

3. HC Directs NIA Probe in Blasts Cases : বীরভূমের জোড়া বিস্ফোরণে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

বীরভূমের জোড়া বিস্ফোরণ কাণ্ডে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC directs NIA probe into double blasts in Birbhum) ৷ দুই মামলার সব নথি অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ-কে হস্তান্তর করার নির্দেশ দিল আদালত ৷

4. Abhishek's defamation case against Suvendu: শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অভিষেকের মানহানি মামলায় নিম্ন আদালতের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

শুভেন্দু অধিকারীর (Calcutta High Court order) বিরুদ্ধে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানহানি সংক্রান্ত (Abhishek's defamation case against Suvendu) মামলায় ডায়মন্ড হারবার আদালতের কাছে রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC seeks report from Diamond Harbour Court)৷

5. Calcutta HC on Teacher Transfer Case : শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত মামলায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত মামলায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Avijit Gangopadhay directs CID probe into teacher transfer case) ৷ এক মাস পরে তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে সিআইডিকে ।

6. BJP : বাবার খুনে সুকান্তর কাছে সিবিআই তদন্তের দাবি বিজেপির কর্মীর

বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (BJP President Sukanta Majumder) ৷ সেখানে তিনি দেখা করেন দুর্গাপুরের 41 নম্বর ওয়ার্ডের শ্রমিক নগরে বিজেপি বুথ সভাপতি রাজা সরকারের সঙ্গে ৷ রাজা সরকারের বাবাকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ রাজা এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন (BJP Leader demands CBI Probe in his Father Murder Case) ৷

7. Justice Abhijit Gangopadhyay : বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে বাবুঘাটে জমায়েত

রাজ্যে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ব্যতিক্রমী ভূমিকার জন্য ইতিমধ্যে খ্যাতি পেয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ আদালত চত্বরে চাকরিপ্রার্থীরা বিচার চাইতে তাঁর খোঁজ করছেন ৷ এমনকি কোনও রাজনৈতিক নেতা না-হলেও বিচারপতির পক্ষে একটি দলও তৈরি হয়েছে (Justice Abhijit Gangopadhyay) ৷

8. Kolkata pond filling: হট মিক্স প্লান্টের রাবিশে শহরের জলা ভরাটের অভিযোগ

হট মিক্স প্লান্টের রাবিশে জলা ভরাটের (Kolkata pond filling) অভিযোগ উঠল 108 নম্বর ওয়ার্ডের এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে (hot mix plant rubbish)৷

9. Dilip attacks Sukanta over BJP conflict: সুকান্তর অভিজ্ঞতা কম, দল থেকে যোগ্যদের বাদ দিলে চলবে না: দিলীপ

সুকান্ত মজুমদারের অভিজ্ঞতা কম ৷ দল থেকে যোগ্য লোকেদের বাদ দিলে চলবে না (Dilip attacks Sukanta over BJP conflict)৷ বিজেপিতে আদি ও নব্য দ্বন্দ্ব আরও উস্কে দিয়ে এই বার্তাই দিলেন দিলীপ ঘোষ (Bengal BJP conflict)৷

10. Visva Bharati Student Died By Suicide : বিশ্বভারতীর হস্টেলে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের আত্মহত্যা

বিশ্বভারতীর ছাত্রাবাসে বৃহস্পতিবার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল পাঠভবনের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের (Visva Bharati Student Died By Suicide) ৷ তড়িঘড়ি তাকে বিশ্বভারতীর নিজস্ব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী।