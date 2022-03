1. Governor Calls Out CS & FS : বাজেট পাস নিয়েও কি সাংবিধানিক সংকট, রাজভবনে মুখ্যসচিব ও অর্থ সচিব

সাংবিধানিক রীতিনীতি লঙ্ঘনের অভিযোগের রাজভবনে মুখ্যসচিব এবং অর্থসচিবকে তলব রাজ্যপালের (Governor Jagdeep Dhankhar Calls Out Chief Secretary and Finance Secretary in Raj Bhavan) ৷

2. 7th Pay Commission : 3 শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের

সপ্তম পে-কমিশনের আওতায় 3 শতাংশ মহার্ঘভাতা বাড়ল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের (Central government employees to get increased 3 per cent DA) ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বুধবার অনুমোদন পেল বিষয়টি ৷

3. PM-Bengal BJP Meeting Postponed: প্রধানমন্ত্রী ব্যস্ত, বৃহস্পতিবার বঙ্গ বিজেপির সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক স্থগিত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক স্থগিত করা হল (PM-Bengal BJP Meeting Postponed) ৷ পিএমও-এর তরফে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে এই বৈঠক স্থগিতের বিষয়ে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে ।

4. Buying Scooter with 1 Rupee Coins : 70 হাজার 1 টাকার কয়েন দিয়ে স্কুটার কিনলেন যুবক, গলদঘর্ম শোরুমের কর্মচারীরা

70 হাজার টাকা দিয়ে স্কুটার কিনলেন নদিয়ার এক যুবক (Nadia youth paid Rs 70 thousand with 1 rupee coin to buy a scooter) ৷ তবে, নোট, ইএমআই বা অনলাইন মানি দিয়ে নয় ৷ 1 টাকার 70 হাজার কয়েন দিয়ে ৷ আর সরকারি নির্দেশিকা থাকায় সেই কয়েন গুণে নিতে বাধ্য হয়েছেন শোরুমের মালিক ৷

5. ICC Women's WC 2022 : স্টার্ক-পত্নীর ঝোড়ো শতরান, ক্যারিবিয়ানদের ধরাশায়ী করে বিশ্বকাপ ফাইনালে অজিরা

157 রানে জিতে সপ্তমবারের জন্য মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে ক্যাঙ্গারু ব্রিগেড (Australia beat West Indies by 157 runs) ৷ দুরন্ত শতরানে ম্যাচের সেরা মিচেল স্টার্ক-পত্নী আলিসা হিলি ৷

6. Agnimitra Paul on Narendranath Chakraborty : কমিশনের ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, নরেন চক্রবর্তীকে গৃহবন্দি করা উচিত : অগ্নিমিত্রা

পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে আগামী সাতদিন মিটিং-মিছিল-সহ অন্যান্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে (Agnimitra Paul Commented on the Order of Election Commission over Narendranath Chakraborty) । নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও এই ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় বলেই মন্তব্য আসানসোল লোকসভা নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলের (Agnimitra Paul on Narendranath Chakraborty) । তাঁর কথায়, "এই সমস্ত লোকদের ভোট পর্যন্ত গৃহবন্দি করে রাখা উচিত । কমিশনকে আরও একবার আর্জি জানাব এই বিষয়ে ৷" বুধবার আসানসোলের কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়ে বারাবনিতে প্রচারে এসে একথা বলেন তিনি ৷

7. Mamata on BJP's Report : বগটুইয়ের ঘটনায় অনুব্রতর নাম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জড়াচ্ছে বিজেপি, ক্ষুব্ধ মমতা

বগটুই-কাণ্ড খতিয়ে দেখতে বীরভূমের ওই গ্রামে গিয়েছিলেন বিজেপির পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল ৷ তারা দলের জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে এই নিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন (BJP Team Submits Report to JP Nadda) ৷ সেখানে মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম এসেছে অনুব্রত মণ্ডলের (Birbhum TMC President Anubrata Mondal) ৷ কিন্তু অনুব্রতর নাম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জড়াচ্ছে বিজেপি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chairperson Mamata Banerjee) ৷

8. Bagtui Families Return Home : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশি নিরাপত্তায় বগটুইয়ের ফিরলেন মিহিলালরা

রামপুরহাটে নিহতদের ঘরছাড়া পরিজনদের গ্রামে ফেরাল পুলিশ (Home Return of Bagtui Families With Police Protection) ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁদের আজ গ্রামে ফেরানো হয়েছে ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পরিবারকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷

9. SSC Recruitment Corruption Case : শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতিতে দেশের প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ দাবি হাইকোর্টের বিচারপতির

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Corruption Case) দেশের প্রধান বিচারপতির (Chief justice of India) হস্তক্ষেপ চাইলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Ganguly news)৷

10. Varun Janhvi New Film : এবার বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন শ্রীদেবী কন্যা

এবার পর্দায় বরুণ জাহ্নবীর প্রথম ছবি 'বাওয়াল' (Varun Dhawan Janhvi Kapoor First Film Bawaal) ৷ আগামি বছর 7 এপ্রিল পর্দায় মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ছবিটিরও ৷