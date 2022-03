বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Leader of Opposition Suvendu Adhikari) বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ এনেছিলেন বিক্ষুব্ধ এই চার বিজেপি বিধায়ক ৷

2. PM Modi on India-Australia Relationship : ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উন্নতি লক্ষ্যণীয়, দাবি প্রধানমন্ত্রী মোদির

সোমবার নয়াদিল্লিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হল (Second India-Australia virtual summit) ৷ সেখানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন ৷

3. ED Questioning Abhishek : সুপ্রিম কোর্টে আর্জি খারিজ, কয়লাকাণ্ডে আবারও ম্যারাথন জেরার মুখে অভিষেক

কয়লাকাণ্ডে নয়াদিল্লিতে ইডি-র অফিসে সোমবার সকাল থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব চলছে (ED Questioning TMC Leader Abhishek Banerjee in Coal Scam Case) ৷ যদিও কলকাতায় ইডির মুখোমুখি হওয়ার আবেদন নিয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ কিন্তু শীর্ষ আদালত সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে (Supreme Court Rejects Abhishek Banerjee's Plea on Coal Scam Case) ৷

4. Cal HC on Mamata's Flight Turbulence Case : মুখ্যমন্ত্রীর বিমান বিভ্রাট নিয়ে কেন্দ্রের হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট

মার্চের শুরুতে উত্তরপ্রদেশ থেকে ফেরার পথে বিমান বিভ্রাটের মুখে পড়তে হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷

5. Mitali Express: দুরত্ব কমছে দুই বাংলার, এনজেপি-ঢাকা রুটে চালু হচ্ছে মিতালি এক্সপ্রেস

দুরত্ব কমছে দুই বাংলার (Mitali Express to begin operations on Dhaka-Siliguri route) ৷ এনজেপি-ঢাকা রুটে খুব দ্রুত চালু হতে চলেছে মিতালি এক্সপ্রেস (Mitali Express) ৷

6. BJP book Multiplex for Kashmir Files : কাশ্মীর ফাইলস দেখতে দুর্গাপুরে গোটা মাল্টিপ্লেক্স বুক করল বিজেপি

পারলে সময় করে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' দেখুন । রোজই এই বার্তা দিচ্ছে গেরুয়াশিবির ৷ এবার দুর্গাপুরে এই সিনেমা দেখার জন্য গোটা মাল্টিপ্লেক্স বুক করে ফেললেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা (BJP book whole Cinema Hall in Durgapur) ৷

7. School Uniform Case in High Court : সরকার পোষিত স্কুলের পোশাকে কেন বিশ্ববাংলা লোগো, হাইকোর্টে মামলা

রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুলের পোশাকে বিশ্ব বাংলা লোগো (Biswa Bangla logo in school uniform) ব্যবহার করার ৷

8. Jhalda Congress Councillor Murder Case : পুলিশে ভরসা নেই, সিবিআই তদন্তের দাবি ঝালদায় নিহত কাউন্সিলরের স্ত্রীর

পুরুলিয়ার ঝালদায় কংগ্রেস কাউন্সিলর খুনে সিবিআই তদন্তের দাবি করেছেন নিহত তপন কান্দুর স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দু (Murdered Congress councillor Wife wants CBI Investigation in her Husband Murder Case) ৷

9. Shikara Service in Mirik : মিরিক যেন একটুকরো ডাল লেক, পুরোদমে চালু হচ্ছে শিকারা পরিষেবা

ট্রায়াল হিসেবে একটি শিকারা নেমেছিল আগেই ৷ গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উদ্যোগে শাল-সেগুনে সাজানো সুমেন্দু লেকে বাড়ানো হচ্ছে শিকারার সংখ্যা (Gorkhaland Territorial Administration launched shikara service at Mirik lake) ৷

10. Babul Supriyo Nomination : 'সেরাটা দিয়েই খেলব', মনোনয়ন জমা দিয়ে মন্তব্য বাবুলের

অনাড়ম্বরে হলেও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ নিয়েই তিনি এদিন মনোনয়ন জমা দিতে গিয়েছিলেন ৷ বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমকে জানালেন বালিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী (Babul Supriyo files his nomination for Ballygunge bye election) ৷