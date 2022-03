1. HC Directs CAG Probe in Flood Case : মালদা বন্যাত্রাণে দুর্নীতির মামলায় সিএজি তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

মালদা বন্যাত্রাণে দুর্নীতির মামলায় সিএজি তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (High Court Directs CAG Probe into Corruption Case in Malda Flood) ৷ 20 জুনের মধ্যে তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষী ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চের ৷

2. Yogi Adityanath Oath Taking Ceremony : প্রধানমন্ত্রী সময় দিলে আগামী 24 মার্চ ফের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ যোগীর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ব্যস্ত ৷ তাই সময় দিতে পারছেন না ৷ সেই কারণে এখনও ঠিক হয়নি উত্তরপ্রদেশে কবে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন যোগী আদিত্যনাথ (Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath) ৷

3. Kolaghat Power Station Fire : কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার গুদামে আগুন

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার গুদামে অগ্নিকাণ্ড (Fire at Kolaghat Power Station) ৷ তা নেভাতে ঘটনাস্থলে এসেছে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ৷ আতঙ্ক ছড়িয়েছে কর্মীদের মধ্যে ৷

4. CPIM New state Secretary Md Salim : সিপিআইএমের নয়া রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম

সিপিআইএমের রাজ্য সম্মেলনের শেষ দিনে দলের নতুন রাজ্য সম্পাদক হিসাবে ঘোষণা হল মহম্মদ সেলিমের নাম (CPIM New state Secretary Md Salim) ৷ পাশাপাশি এদিন ঘোষণা হল রাজ্য কমিটিও ৷

5. Eastern Railway Announcement : স্টেশনে হাতে তৈরি শাড়ির বিপণি খুলছে পূর্ব রেল

তাঁত-সহ হাতে তৈরি শাড়ির বিপণি খোলার ঘোষণা পূর্ব রেলের (Eastern Railway Announces to Open Handicraft Saree Shops in Stations)। ব্যস্ত স্টেশনগুলোতে স্থানীয় দ্রব্যের ‘এক স্টেশন এক দ্রব্য’ (One Station one Product) তৈরি করতে চাইছে পূর্ব রেল । চলতি মাসের 25 তারিখ থেকে হাওড়া স্টেশনে একটি বিপণি কেন্দ্র খোলা হবে ।

6. Holi Special Package Service: হোলি উপলক্ষ্যে পূর্ব রেলের বিশেষ ভ্রমণ প্যাকেজ

হোলি উপলক্ষ্য়ে বিশেষ ভ্রমণ প্যাকেজ করল পূর্ব রেলওয়ে ৷ যাত্রী সুবিধার্থে বিশেষ পরিষেবা চালু করল পূর্ব রেলওয়ে ৷ আগামী 12 এপ্রিল থেকে 24 এপ্রিল পর্যন্ত এই বিশেষ ট্যুর প্যাকেজ চালু থাকবে যাত্রীদের জন্য (Holi Special package) ৷

7. Dol at Retirement Homes : ফেলে আসা রঙিন দিনের স্বপ্নে বিভোর বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা

বসন্ত এসে গিয়েছে ৷ একদিন পরেই রঙের উৎসবে মাতবে দেশবাসী ৷ কিন্তু যাঁরা জীবনের বসন্ত বহুদিন আগেই পেরিয়ে এসেছেন, অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন সাদা-কালো জীবনে ৷ মেদিনীপুরের রজনী দৌলুয়ের বৃদ্ধাশ্রম । পরিবার-পরিজনের প্রত্যাখ্যানে এখানেই নিঃসঙ্গ জীবন কাটান সতী বেরা, মিতা পালরা । তাদের জীবনে কি সত্যিই রঙের উৎসবের কোনও তাৎপর্য রয়েছে (Old age Home residents remembering their colourful days) ?

8. Kharar Municipality Chairman : দলীয় সিদ্ধান্ত না মানায় খড়ারের চেয়ারম্যান অদ্যুৎ মণ্ডলকে বহিষ্কার তৃণমূলের

দলীয় সিদ্ধান্তকে না মানায় তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত অদ্যুৎ মণ্ডল (Trinamool Congress Expelled Kharar's Chairman Adyut Mandal For Not Abiding Party's Decision) ৷ খড়ার পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান অদ্যুৎ মণ্ডল ৷ দলীয় প্রার্থী সন্ন্যাসী দোলুইকে ভোটাভুটিতে চেয়ারম্যান হন তিনি ৷ বিজেপির সমর্থনে খড়ার পৌরসভার বোর্ড গঠন হয় ৷

9. HS Examination 2022 : বদলাল উচ্চমাধ্যমিকের সূচি, 6 থেকে 15 এপ্রিল থাকছে না কোনও পরীক্ষা

বৃহস্পতিবার নবান্নে এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee) ৷ মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন রাজ্যের জয়েন্ট পরীক্ষা হবে আগামী 30 এপ্রিল ৷

10. Zelenskyy Tea : জেলেনস্কিকে সন্মান জানাতে অসমে সুগন্ধী চায়ের নামকরণ

রাশিয়ার আগ্রাসনের মুখে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতির বীরত্ব ও সাহসিকতাকে সম্মান জানাতে সে দেশের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কির নামে অসম সিটিসির একটি সুগন্ধী চায়ের নামকরণ করা হয়েছে (Zelenskyy Tea) ৷