1. PM Modi at Gujarat : পাঁচ রাজ্যের ভোটে বাউন্ডারি হাঁকানোর পরদিনই গুজরাতে মোদির রোড শো

শুক্রবার দু’দিনের সফরে আমেদাবাদে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi holds massive roadshow in Ahmedabad) ৷ এদিন তিনি সেখানে রোড-শোতে অংশগ্রহণ করেন ৷ এছাড়া আরও একাধিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন তিনি ৷

2. PK takes a dig at PM: আসল লড়াইটা 2024-এই হবে সাহেব ! নমোকে বিঁধলেন পিকে

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে পাঁচে চার পেলেও, সেই ফল কখনওই লোকসভা নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে না (PK takes a dig at PM)৷ আসল লড়াইটা 2024 সালেই হবে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যের জবাব দিয়ে এ কথা বললেন প্রশান্ত কিশোর (Prashant Kishor attacks PM Modi)৷

3. WB Budget 22-23 : ঋণ, আবগারি শুল্ক এবং কেন্দ্রীয় অনুদানের নির্ভরতা কাটানোর দিশা নেই বাজেটে

বাজেট ভাষণে বড় বড় কথা বলা হলেও, বিভিন্ন বাজেট নথি থেকে এটা পরিষ্কার যে, রাজস্ব বাড়ানোর জন্য আবগারি শুল্কর উপর নির্ভরতা ও দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য খোলা বাজার থেকে ঋণ এবং কেন্দ্রীয় অনুদানের উপর নির্ভরতার বাইরে বেরতে পারল না রাজ্য সরকার (West Bengal Budget cant get over dependence on Borrow, Excise duty, Central Grant) ।

4. Ukraine Crisis : রুশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে হেট স্পিচে সম্মতি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের

ইউক্রেনে (Russia Ukraine War) হামলাকারী রুশদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক পোস্টেও অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের অভিভাবক সংস্থা মেটা (Facebook Instagram to allow posts calling for violence against Russians) ৷

5. HC On Anubrata Mandal : হাইকোর্টে ধাক্কা অনুব্রতের, গরু পাচার মামলায় রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ

সিবিআইয়ের গ্রেফতারি এড়াতে হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন কেষ্ট ৷ রক্ষাকবচ চেয়েছিলেন হাইকোর্টে ৷ যদিও অনুব্রতকে রক্ষাকবচ দিতে রাজি হলেন না কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা (HC On Anubrata Mandal) ৷

6. Nadda on BJP Victory: নির্বাচনের সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছেন মোদি, জয়ের পর পরিবারতন্ত্র নিয়ে খোঁচা নাড্ডার

চার রাজ্যে বিধানসভা (Assembly elections 2022) নির্বাচনে বিপুল জয়ের (Nadda on BJP Victory) পর জেপি নাড্ডা বললেন, দেশের রাজনীতির সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (BJP landslide victory in four of the five Assembly Elections) ৷

7. HC Justice Stand Aside From Case : নজিরবিহীন ! মামলাকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিযোগ তুলে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি

এদিন বিচারপতির (Calcutta HC Justice) এই সিদ্ধান্তের পর মামলা থেকে সরে দাঁড়ান আইনজীবী হরিশ সালভেও ৷

8. Afghan refugees returning: গত 6 মাসে দেশে ফিরেছেন সাড়ে পাঁচ লাখ আফগান শরণার্থী

তালিবান সরকারের মন্ত্রীর (Afghan refugees returned to Afghanistan) দাবি, গত 6 মাসের মধ্যে সাড়ে পাঁচ লাখ আফগান শরণার্থী দেশে ফিরেছেন (Afghan refugees returning) ৷

9. Rohit Sharma 400th Match : রোহিতের 400তম ম্যাচে স্টেডিয়ামে ফিরছে একশো শতাংশ দর্শক

দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শনিবার থেকে শুরু হতে চলা পিঙ্ক বল টেস্ট আবার ঘটনাচক্রে 400তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ হতে চলেছে ভারত অধিনায়ক রোহিত গুরুনাথ শর্মার (Rohit Sharma set to play his 400 international match) ৷

10. Deepika-SRK shoot Pathaan song in Spain: স্পেনে পাঠানের গান শুটে রোম্যান্স শাহরুখ-দীপিকার, কী বললেন রণবীর ?

পাঠানের একটি গানের শুটিংয়ের জন্য স্পেনে গিয়েছেন শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika SRK shoot Pathaan song in Spain) ৷ জানালেন রণবীর সিং (Ranveer Singh on Pathaan)৷