1. Mamata Attacks Modi Govt : ইউক্রেন থেকে পড়ুয়াদের ফেরাতে এত দেরি কেন, প্রশ্ন মমতার

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইউক্রেন ইস্যুতে ফের তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে (Mamata Banerjee Attacks Modi Govt on Ukraine Issue) ৷ শুক্রবার টুইট করে তিনি জানিয়েছেন, ইউক্রেন থেকে পড়ুয়াদের ফেরাতে এত দেরি কেন ?

2. West Bengal School Dress : মমতার পছন্দের নীল-সাদা রং এবার স্কুল পড়ুয়াদের পোশাকেও

রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে (Self help Groups of Bengal) পোশাক তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ৷

3. Head Master Attacks Math Teacher : দেগঙ্গার স্কুলে ‘বক্সিং’, প্রধান শিক্ষকের ঘুষিতে নাক ফাটল অঙ্ক শিক্ষকের

উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গার একটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ আক্রান্ত শিক্ষককে ভর্তি করা হয়েছে বারাসত জেলা হাসপাতালে (Injured Math Teacher Admitted in Hospital) ৷ পুলিশ অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে (Police Arrested Accused Head Master) ৷

4. Students Trapped in Ukraine : পোল্যান্ড সীমান্তে বিশৃঙ্খলার মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয় পুলিশ কুকুর, রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা শোনালেন পড়ুয়ারা

এখনও আটকে রয়েছেন বহু পড়ুয়া (Students Trapped in Ukraine) ৷ তবে বাড়ি ফিরতে পেরেছেন উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু পড়ুয়া ৷ শুক্রবার তাঁরা বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন ৷

5. IND vs SL 1st Test : অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া পন্থের, লঙ্কার বিরুদ্ধে রানের পাহাড়ে ভারত

এদিন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের হাত থেকে শততম টেস্ট ম্যাচের সংবর্ধনা নেওয়ার সময়েও আবেগ বাঁধ মানেনি 70টি আন্তর্জাতিক শতরানের মালিকের (Virat Kohli gets special 100th test match cap from his childhood hero Rahul Dravid) ৷ স্মারক হিসেবে দ্রাবিড়ের হাত থেকে বিশেষ ক্যাপ সংগ্রহ করে কোহলি বলেন, "বিসিসিআই-কে ধন্যবাদ ছেলেবেলার নায়কের হাত থেকে শততম টেস্ট ম্যাচের বিশেষ ক্যাপ সংগ্রহ করার সুযোগ দেওয়ায় ৷"

6. Locket Chatterjee On Bengal Civic Poll Results: হার মাথা পেতে নেওয়া উচিত, বিজেপির সমস্ত কর্মী ও নেতাদের আত্মবিশ্লেষণের ডাক লকেটের

"যে হার এসেছে সেটা মাথা পেতে নিওয়া উচিত । বিজেপির সমস্ত কর্মী ও আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে।" পৌরসভায় বিজেপির ভরাডুবি নিয়ে মুখ খুলে একথা বললেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় (Locket Chatterjee On Bengal Civic Poll Results)।

7. PV Sindhu Interview : যাত্রা এখনও শেষ হয়নি, প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনাই লক্ষ্য সিন্ধুর

প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনা জেতাই লক্ষ্য পি ভি সিন্ধুর (Gold Medal is The Target in Paris Olympics for P V Sindhu) ৷ তবে, তার আগে ছোট ছোট লক্ষ্য তৈরি করে এগোতে চান তিনি ৷ ইটিভি ভারতকে সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন পি ভি সিন্ধু (PV Sindhu Interview) ৷

8. Indian Students in Ukraine : খারকিভ-সুমি থেকে ভারতীয় পড়ুয়াদের উদ্ধারে বাস পাঠাচ্ছে রাশিয়া

ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আক্রমণ শুক্রবার নবম দিনে পড়েছে (Russia Ukraine Conflict) ৷

9. Blast In Pakistan Mosque : পেশোয়ারে মসজিদে বিস্ফোরণে মৃত অন্তত 30, জখম 50

পেশোয়ারে একটি মসজিদে নমাজের সময় বিস্ফোরণটি ঘটে ৷ অন্তত 30 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পাশাপাশি আরও 50 জন জখম হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে (Peshawar Mosque Blast) ৷

10. Justice Gangopadhaya Bench BoyCott: বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ বয়কটের দাবি তৃণমূলের আইনজীবীদের, সায় দিল না বার অ্যাসোসিয়েশন

একাধিক মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ ক্ষুব্ধ শাসক শিবির । যদিও বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ বয়কটের (Justice Gangopadhaya Bench BoyCott) সিদ্ধান্তে সায় নেই অধিকাংশ আইনজীবীর ।