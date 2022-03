1. Mamata on UP Poll : উত্তরপ্রদেশে হারছে বিজেপি, অখিলেশকে পাশে নিয়ে বললেন মমতা

বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে সমাজবাদী পার্টির সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee at Varanasi for Election Campaign) ৷ সেই সভা থেকে অখিলেশকে পাশে নিয়ে তৃণমূল নেত্রী বললেন, উত্তরপ্রদেশে হারছে বিজেপি (Mamata Banerjee says BJP is losing in UP) ৷

2. Virat Kohli 100th Test Match : ‘কখনও ভাবিনি 100 টেস্ট খেলব’, আবেগে ভাসলেন কোহলি

সুনীল গাভাস্কর, দিলীপ বেঙ্গসরকর, কপিল দেব, সচিন তেন্ডুলকর, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, বীরেন্দ্র সেহওয়াগ, হরভজন সিং এবং ইশান্ত শর্মার পর 100 টেস্টের ক্লাবে ঢুকতে চলেছেন 'কিং কোহলি' (Virat Kohli is about to play his 100th Test Match) ৷

3. Bengalis in Ukraine : দেশে ফিরলেন পড়ুয়ারা, হিন্দমোটরের বাড়িতে স্বস্তির নিঃশ্বাস

পশ্চিম ইউক্রেনের টারনোপিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন হিন্দমোটরের দেবমাল্য চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে (Indian Students Trapped in Ukraine) ৷ গতকালই ভারতীয় বায়ুসেনা তাঁদের উদ্ধার করেছে ৷ আপাতত পড়ুয়ারা রয়েছেন দিল্লির বঙ্গভবনে ৷

4.CPIM lacking woman face: মমতাকে টক্কর দিতে মহিলা মুখের অভাব ভাবাচ্ছে বামেদের

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লড়াই দিতে পারেন এমন মুখের অভাব রয়েছে বাম শিবিরে (CPIM lacking woman face)৷ পৌরসভা নির্বাচনে রক্তক্ষরণের অন্যতম কারণ হিসেবে এটাকেই দেখছে আলিমুদ্দিন (CPM result analysis after Bengal civic polls 2022)৷

5. Visva Bharati Protest : বিশ্বভারতীতে পড়ুয়াদের আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার, তা যেন শান্তিপূর্ণ হয়, জানাল কলকাতা হাইকোর্ট

বিশ্বভারতীতে হস্টেল খোলার দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চলছে ৷ এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ কী বললেন বিচারপতি (High Court over Visva Bharati Protest) ?

6. Ukraine Russia war: কিভের মেট্রো স্টেশনের কাছে জোড়া বিস্ফোরণ, সতর্কতা জারি আকাশপথে

জোড়া বিস্ফোরণ কিভের মেট্রো স্টেশনের কাছে (Ukraine Russia war)৷ ইউক্রেনে আকাশপথে সতর্কতা জারি করা হয়েছে (explosion in Ukraine)৷

7. Quad Virtual Meet : ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতি, আজ কোয়াড গোষ্ঠীর ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে ৷ এর মাঝে আজ ভার্চুয়াল বৈঠকে বসছেন চার দেশের রাষ্ট্রনেতা (Quad Virtual Meet) ৷

8. Taherpur OC transferred: তাহেরপুর বামেদের, ফল ঘোষণার পরই ওসি-কে বদলি

পৌরসভা নির্বাচনে ঘাস-ফুলের ঝড়ে একমাত্র কাঁটা নদিয়ার তাহেরপুর পৌরসভা (Taherpur OC transferred) ৷ সেখানে জয়ী হয়েছে বামেরা ৷ সেই ফল প্রকাশের পরপরই বদলি করা হল তাহেরপুরের ওসিকে (OC of Taherpur PS transferred)৷

9. Bjp Called Meeting: 5 মার্চ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বৈঠক বিজেপির

পৌরসভা ভোটে ভরাডুবি বিজেপির । এবার আগামী ভোট কৌশল ঠিক করতে আসরে দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য (Review Meeting On 5 March At National Library)।

10. Dilip Attacks Mamata : নারী কেন, উনি তো বাঘিনী ! মমতাকে কটাক্ষ দিলীপের

বারাণসীতে ভোট প্রচারে গিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয় ৷ এই নিয়ে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, ‘উনি তো প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখিয়েছেন, এবার দেখুন কালো পতাকা দেখলে কেমন লাগে (BJP Leader Dilip Ghosh Criticises Bengal CM Mamata Banerjee) ।’’